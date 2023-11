Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express – Poirot vuelve con otro de sus grandes casos

Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express es el último lanzamiento de las aventuras de Hércules Poirot y su afilado sentido de la deducción. Lanzado por MidroIds Studio Lyon y Meridiem Games, el 19 de octubre de 2023, para todas las plataformas. Anteriormente, Microids ya se encargó de publicar dos juegos de Hércules Poirot, The First Cases y The London Case. Este, es el primero del que se encargan completamente de su desarrollo y apreciamos ciertas diferencias de las que hablaremos más adelante.

El planteamiento de la historia en Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express sigue la misma trama que la novela. Poirot está en Estambul, donde recibe un mensaje urgente que le solicita su vuelta a Londres de inmediato. En el lobby del hotel Tokatlian se encuentra con su amigo Bouc. Este es el Director de la empresa de trenes y le ofrece a nuestro detective, un billete en el legendario y lujoso Orient Express, el tren que le puede llevar hasta Paris y desde allí, viajar a Londres. Durante la travesía entre Estambul y Paris, se descubre un cuerpo en el tren y el detective Poirot es el encargado de resolver el asesinato.

AGATHA CHRISTIE ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS LLEGA A 2023

Si algo me ha llamado la atención de Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express, es el cambio en la ambientación, situado en la novela en la década de 1930 y en el juego en 2023. Es decir, Hercules Poirot ha cambiado su maletin y cuaderno de notas por un smartphone. No obstante, el Orient Express sigue llevando una locomotora de vapor. Cabe resaltar que me parece una buena forma de conmemorar el 140 aniversario del tren Orient Express, sacar este juego como reconocimiento, pero el contraste entre elementos actuales y los años 30, me resulta confuso.

Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express consta de 13 capítulos, cada uno de ellos disponible para rejugar una vez que lo terminemos, desde el menú de Extras. Tendremos la posibilidad de jugar con dos personajes: Joanna Locke o Hércules Poirot. La vista del juego es en tercera persona cercana, con una perspectiva por encima del hombro. Los controles son estándar, bastante sencillos e intuitivos, tanto para interactuar con objetos, como para movernos por los escenarios y girar la cámara.

Nuestro paso por el juego consiste en explorar a nuestro alrededor todos los objetos posibles y ubicaciones, hablar con los personajes que nos rodean e interactuar con todos los puntos marcados que nos aparecen señalados en el juego. Es fundamental escuchar con atención y recordar, pues en muchos casos la información importante nos la da la conversación con un determinado personaje. Todos los datos sobre lo que vemos, deducimos o nos cuentan, serán útiles para reflejarlo en los famosos mapas mentales. Tanto Poirot como Locke los utilizarán.

MINIJUEGOS ENTRETENIDOS Y DEDUCCIONES LÓGICAS

Puzzles y Minijuegos son la base de la jugabilidad en Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express. A través de varios minijuegos, nosotros y en consecuencia Poirot o Locke, sacaremos nuestras propias conclusiones. Puzles de lógica, que nos invitan a pensar, no simplemente hacer clic en algo hasta que salga por azar la respuesta. Si llegamos a una conclusión errónea, Poirot nos echa la bronca, pero nos dará una nueva oportunidad para intentarlo. Algunos ejemplos de puzles será unir piezas de tetris. Otro, poner en orden los sucesos que han ocurrido para explicar una situación. Y en otras ocasiones, rellenar correctamente los datos de un personaje con la información que nos dieron anteriormente.

El apartado gráfico mejora respecto a títulos anteriores, y el detalle de los escenarios está muy cuidado. Ya que tendremos que investigarlos a fondo, se nota el mimo con el que los han recreado. Por otra parte, al igual que los anteriores juegos de Poirot, Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express tiene voces en inglés con subtítulos y la interfaz completa en Castellano. Los minijuegos y las pistas también están traducidas.

Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express está basado nuevamente en las novelas de la conocida escritora Agatha Christie, un clásico que vuelve para deleitarnos con horas de puzles y deducción y es un título completamente recomendable para pasar una tarde tranquila, jugando a juegos de misterio.