Alternativas para regenerar la democracia, sinceramente y sin “paños calientes”

El periodo de cinco días de reflexión anunciado en su carta dirigida a toda la ciudadanía y la posterior rueda de prensa del pasado 29 de abril celebrada en la entrada de la Moncloa, había suscitado muchas expectativas en relación a la decisión que Pedro Sánchez iba a adoptar como presidente del Gobierno. El país se dividió entre quienes pensaban que dimitiría o no, pero él optó por continuar “con más fuerzas si cabe”. Todo muy bien, siempre y cuando lleve a efecto políticas y gestiones que realmente reactive y potencie a la democracia. Ésta se encuentra en una profunda crisis en gran parte del mundo, con muchos partidos políticos reaccionarios y de extrema derecha en fase expansiva. Y lideres de esa nefasta ideología con la posibilidad de acceder a sus respectivos gobiernos, como probablemente podrá ocurrir con el ultraconservador Donal Trump en Estados Unidos. De suceder, no cabe la menor duda de que, eso será un ejemplo y respaldo para otros lideres de su misma estirpe.

Por eso, se hace necesario defender la democracia a nivel internacional, sin fisuras ni “paños calientes”. En ese sentido, Pedro Sánchez tiene tres cargos que le avala para ser uno de los principales protagonistas en este empeño: presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y presidente de la Internacional Socialista, compuesta por 132 países, cargo este que obtuvo por aclamación de los delegados en el XXVI Congreso de la I.S celebrado en Madrid en noviembre de 2022. Esto le debería dar el necesario respaldo para poder acometer con un mínimo de garantía, el muy grave e importante reto de evitar el ascenso de la ultraderecha, con más y mejor democracia.

Pero para eso tendría que empezar por el propio PSOE, que como se ha podido comprobar, no es suficientemente democrático, pues tiene unas estructuras hiper jerarquizadas que, imposibilita el normal desarrollo del mismo. Su promesa de que iba a empoderar a la militancia quedó en el olvido y haciendo justo lo contrario ahora ésta, no cuenta para absolutamente nada. La política que debería ser vocacional y para desempeñarla bien, se ha vuelto una profesión o medio de vida y a perpetuidad. Esto ha venido cada vez más alejando a la sociedad de los políticos. En consecuencia, hay que implantar límites de mandatos y como ya muchos llevan demasiado tiempo a éstos aplicárselo con carácter retroactivo. Ocupar cargos orgánicos e institucionales al mismo nivel (juez y parte), está a la orden del día y a diferencia del PNV único partido político en el que prevalece el primero, para apoyar conjuntamente con su militancia a sus cargos públicos y así éstos poder realizar una buena gestión institucional, pero también para ejercerles el debido control y así impedirles comportamientos indeseados. Esto es algo que igualmente se tendría que implantar en el PSOE.

En varias ocasiones, Pedro Sánchez manifestó que “España es una democracia plena”, cuando los hechos han venido demostrando justo lo contrario y es que, no teniendo el gobierno, pero la derecha en aproximadamente el 80% ostenta el poder, por mediación de los poderes fácticos: Iglesia, ejercito y fuerzas de seguridad del Estado, jueces la gran mayoría ultraconservadores, grandes empresas sobre todo las del Ibex 35 y muchos e influyentes medios de comunicación. Ya con el gobierno su poder sería del 100%.

Y en relación a la Justicia, en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado 24 de abril, cuando se había enterado ese mismo día de que, un juez había admitido a trámite la burda e infame denuncia del “sindicato” ultraderechista “manos limpias”, por tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez, manifestó: “en un día como hoy sigo creyendo en la justicia de mi país”. Pues si esto fuera así y “España es una democracia plena”, deberíamos estar muy orgullosos y no preocuparnos en la regeneración democrática.

El caso es que, tuvo que suceder este reaccionario incidente con su mujer, para que él pudiera recapacitar con otros tantos ocurridos, incluso mucho más graves del que personalmente le afectaba y siendo públicos y notorios, tuvieron gran repercusión mediática: escraches al en aquel entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su pareja la ministra Irene Montero, junto con sus dos hijos de corta edad durante varias semanas y delante mismo de su vivienda por grupos fascistas. Inexplicable, pues para cualquier manifestación o concentración debe contarse con la autorización de la Delegación del Gobierno. ¿Por qué fueron consentidas?.

Campañas difamatorias contra Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero y el colmo la de Mónica Oltra que la obligó a dimitir de su cargo como vicepresidenta y portavoz del Gobierno Valenciano. Igualmente fue muy grave la destitución por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados Maritxell Batet, del diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez, atendiendo sin tener en cuenta y defensa de la separación de poderes, a una sentencia del Tribunal Supremo. Eso significó, minusvalorar al electorado que le había elegido, pudiéndose crear un grave precedente.

Como presidente de la Internacional Socialista, no se entiende como no hizo causa común con su homologo y compañero el primer ministro de Portugal Antonio Costa, que debido a la campaña tan detractora a la que fue sometido con bulos y mentiras acusándole de corrupción, dignamente abandonó su cargo. ¿Por qué Pedro Sánchez no le apoyó con manifestaciones y actos de apoyo y desagravio?.

Hasta ahora Pedro Sánchez no ha dado ninguna pista acerca de cómo piensa acometer la regeneración de la democracia y sobre todo que medidas adoptará. Da la impresión de que sus ideas están en el limbo o en hibernación. Lo cierto es que, si nos atenemos a sus tantas contradicciones, sería cuestión de no hacernos muchas ilusiones. No le veo enfrentándose a la Iglesia y quitándole sus tantos privilegios. Tampoco al Ibex 35 con la creación de una banca pública que, nos evite las extorsiones y arbitrariedades de la banca privada. Lo mismo en lo que se refiere a una empresa energética pública. Disolución de la reaccionaria Legión y ultraconservadora Guardia Civil. Disolver por inútiles instituciones como el Senado, diputaciones, cabildos, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus homólogos territoriales. Acabar con el mal trato animal, empezando con las bárbaras y cobardes corridas de toros.

No estaría nada mal y se daría ejemplo si se compactara y redujera la composición del Gobierno muy excesivo de 23 miembros, comparado con el de Alemania que con 83,8 millones de habitantes es de tan sólo 17 personas y así, un largo etc.