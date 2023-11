Amnistía para la T.I.A.

Un servidor, que nació en el 64, le debe mucho al maestro Francisco Ibáñez, que se nos fue este quince julio. Gracias a ese genio de los tebeos, aprendí a leer rudimentariamente incluso antes de ir a la escuela. Le debo a Mortadelo el superar el trauma de llevar gafas desde los cuatro años; por él me aficioné desde bien pequeño a la lectura y al dibujo, que posteriormente me llevó al interés por la literatura y la cultura (ya que pocos medios había en la España tardofranquista que permitiesen divertirse con el saber, con el arte y la cultura popular, lejos del ámbito del sistema de enseñanza del régimen, impregnado de nacionalcatolicismo y de la Formación del Espíritu Nacional).



Como no me veo ni capacitado ni interesado para analizar la política actual, más allá de una mera opinión de contribuyente asombrado (de hecho soy apartidista, puesto que es técnicamente imposible ser apolítico –que ya de por sí es una postura política-), me pregunto cómo hubiese llevado al ámbito de su arte del tebeo el maestro Ibáñez, todo el asunto del juicio del procés, el exilio, las extradiciones y ahora el capítulo de la amnistía; me imagino cómo sería un álbum temático tratado por el gran dibujante…



Quizás “el Súper” llamaría a los agentes de la T.I.A., para la misión más reservada y secreta de su carrera, ya que el “gobierno del PESCAO” habría de solucionar, sin que se enterase la oposición del “PARTIDO PUSTULAR”, la difícil papeleta de proteger y retornar a España “al fugado” para amnistiarlo antes de que lo pueda localizar el juez “Llanero”, que quiere encarcelarlo a toda costa, (“el Súper” les guiña el ojo, haciéndoles ver que habla en clave, sin dar detalles, por si acaso no ande por ahí escondido el excomisario “Pillarejo”, espiándoles). Mortadelo adopta el disfraz de pocero, pero con máscara anti-gas para evitar asfixiarse por el olor, ya que es la primera vez que a la T.I.A. se le encomienda una misión “de cloacas del estado”. Mortadelo y Filemón, como es de esperar, se lían y acaban creyendo que han de traerse a España al rey emérito “Campechano I” en lugar de al expresidente “Pugialmont”.



En esta supuesta historieta, podríamos ver a Mortadelo y Filemón en una patera (ya que no hay presupuesto para esta misión extraoficial, y han tenido que agarrar una de estas embarcaciones abandonadas), remando con lo que buenamente han pillado (una pala de albañil y una escoba), ante la mirada atónita de unos inmigrantes que ven cómo dos españoles navegan alejándose de España, en dirección a “Arabia Inaudita”, creyendo que el emérito se encuentra todavía refugiado allí.



Cuando el Súper se entera que sus despistados agentes no aparecen donde se les esperaba, con los dientes rechinándole, envía a la secretaria Ofelia a la ciudad de “Water Limp” a traerse de incógnito a “Pugialmont”. Pero, ¡ay!, resulta que Ofelia se enamora perdidamente del expresidente exiliado nada más verle, quien le recuerda a su amado Mortadelo, y lo que es peor, ¡también se enamora de su abogado, “Boyandovoy”!, quien todavía le recuerda aún más a su idolatrado agente de la T.I.A., por lo que, más que “traerlos”, literalmente los secuestra y los mete en el seiscientos con el que los lleva directamente… ¡A la propia base de la T.I.A.!

A ese desastre se le suma el hecho de que Mortadelo y Filemón también han acabado llevando allí al emérito, al que secuestraron tras encontrarlo por pura chiripa en “Arabia Inaudita”, de visita tras una cacería de elefantes pigmeos (afortunadamente el emérito no acertó a ninguno). Para colmo de males, de repente aparece en escena un tipo vestido de vaquero del far west al frente de un grupo de pistoleros con estrella de ayudantes de sheriff (pero con tricornio en vez de sombrero vaquero), que no es otro que el juez “Llanero (solitario)”.



En la viñeta final, Mortadelo y Filemón se hallan escondidos en una de las calderas de Pedro Botero, en un infierno de demonios con pinta de funcionarios hastiados, de tanto trabajo que atender, viéndose a lo lejos la silueta del “Súper” quien, armado hasta los dientes, busca a los dos agentes mientras resume la situación en la que acaba la historia; la mismísima T.I.A. ha sido acusada de rebelión por secuestrar al rey emérito “Campechano I”; también por agresión a la autoridad y complicidad, al haberla liado parda Ofelia con el grupo del juez “Llanero”, rociándoles con todo lo que lleva en el bolso: desde laca hasta colonia, e incluso Fairy, y lo que es aún peor: mirándolos con odio; todo por defender a sus amados “Pugialmont” y “Boyandovoy” (a los cuales Ofelia se los ha vuelto a llevar secuestrados, aprovechando el jaleo, pero esta vez se mete con ellos en el yate del emérito, en el que se cuela sin saber que el comisario “Pillarejo” lo ha sustraído con la intención de fugarse también, con rumbo desconocido).



De resultas de semejante embrollo, hasta el Súper ha decidido fugarse, mientras gobierno y oposición, (PESCAO y PARTIDO PUSTULAR) andan a la greña ahora… ¡negociando una amnistía para la T.I.A.!



Reconozco mi incapacidad para un análisis político serio, así que dejo esta tarea para quien realmente sabe hacerla, sin perder la paciencia en el intento, y en este sentido recomiendo vivamente los magistrales resúmenes del tema de la amnistía, que la periodista Bea Talegón ofreció en sendos programas de El Repaso del viernes 10, y del lunes 13.



Dos informativos que ofrecen un análisis profundo y muy bien contextualizado para poder situar la pieza de puzle de las circunstancias jurídicas, legales y políticas que determinaron los acontecimientos tanto del programa independentista, como del referéndum y la posterior declaración de independencia.

Bea hace una exposición tanto de los hechos como de los fundamentos de derecho que nos permite ubicar cuál ha sido la clave, el punto nuclear de la situación actual (cuyo paradigma ahora es la amnistía).

El antecedente que lo determinó todo fue la despenalización de los referéndums ilegales durante la etapa Zapatero; el hecho de que no se pudiese perseguir penalmente ni la propuesta electoral de referéndum como su celebración, hizo que el gobierno Rajoy decidiese ir a contrapelo del espíritu legal que inspiraba despenalizar el derecho a votar en cualquier referéndum (reconocido o no por la ley), y pergeñar un «arsenal legal» totalmente exagerado e inapropiado como fue sacarse de la manga unos delitos de rebelión, sedición y malversación que se parecían a los hechos como un huevo a una castaña.

Entendiendo esto, se entiende que hubiese que meter con calzador ese constructo judicial en el encaje constitucional (cosa imposible de hacer, sin neutralizar el principio de interpretación en clave de derechos universales toda la constitución cuando se invoca precisamente un derecho universal contenido en la constitución).

A mí me queda claro, por tanto, que la estrategia del gobierno Rajoy fue anteponer la consigna política de «la unidad de España», no sólo al derecho de autodeterminación sino a todo el sentido jurídico de la constitución; es decir, había que despojar a la carta magna de su carácter de garante jurídico políticamente neutral, y pervertirla superponiendo precisamente una interpretación meramente política (convirtiendo al TC -un órgano no judicial, recordémoslo- en un tribunal con capacidad punitiva; algo gravísimo y que supuso un torpedeo en la misma línea de flotación del estado de derecho.

En resumidas cuentas, y tal como me dijo una vez un juez -muy joven, de una generación muy actual-, que conocí: no necesariamente hay que cambiar la Constitución para celebrar un referéndum que aplique un derecho universal ya reconocido en la propia constitución, como es el derecho de autodeterminación; bastaría con una ley orgánica. De la misma forma que hay juristas que afirman que esto no es posible, también hay estudios jurídicos que afirman lo contrario, o por lo menos, yo, como contribuyente asombrado, me he preocupado por indagar diferentes opiniones, y algunas he encontrado (en este sentido vale la pena leerse con tranquilidad los artículos de Diario16, El referéndum catalán por la independencia no fue ilegal -I, II y III-, así como sería interesante leerse las entregas del artículo de Ricardo Romero de Tejada en Sociología Crítica ¿Es legal la constitución española de 1978? (1, 2, 3 y 4), y practicar así el sano ejercicio de contrastar diferentes puntos de vista, diferentes argumentos, antes de formarse una opinión. Porque cabe la lejana posibilidad que ni el derecho de autodeterminación sea tan secundario y de un rango tan inferior en la Constitución, como que la propia Carta Magna sea un cimiento de la legalidad española tan sólido y de elaboración tan ejemplar como nos han dicho.

Lo que escribo aquí es una mera opinión de lego en materia jurídica y política. Bea Talegón sabe mucho más que yo de esto, y en sus Repasos citados ofrece una amplia base documental para entender cómo es el puzle del conflicto territorial actual de España con Catalunya.



Mi conclusión, como desconocedor del mundo jurídico y político, pero “experto contribuyente asombrado”, como la mayoría, es que si yo pudiese elegir quién explicase en un tebeo la crónica política de España, no me cabe ninguna duda que sólo el gran Ibáñez sería capaz de reflejarla, con esa infinidad de detalles y multitud de gags que sólo él era capaz de encastrar en cada viñeta. Quién sabe si se inspiraba en las crónicas políticas de los medios para conseguir hilar esa antología de disparates con la que el gran maestro del humor gráfico conseguía que este país, por lo menos, se viese con trazos más definidos, con colores más vivos en el papel que en la realidad, mucho más borrosa, gris, triste y sufrida, aunque igual de absurda.