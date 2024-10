Escándalo en RTVE: Cascajosa revela detalles de la filtración del examen y promete 'mano dura' para los responsables

En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, abordó el escándalo de la filtración del examen de oposición para la corporación. En una intervención detallada, Cascajosa asumió la gravedad de lo sucedido, pidió disculpas a los opositores afectados y explicó las medidas que se han implementado para salvaguardar la transparencia y seguridad del proceso. Su comparecencia fue extensa y reveló los pasos dados desde el momento en que se detectó la irregularidad.

Los detalles que Concepción Cascajosa proporcionó sobre la filtración del examen de RTVE en su comparecencia son los siguientes:

Aviso del Tribunal

En la madrugada del 29 de septiembre, un miembro del tribunal designado por RTVE recibió un correo electrónico que contenía un documento con aproximadamente 100 preguntas del examen. Este miembro notificó de inmediato a la dirección de la corporación.

Contenido filtrado

Cascajosa explicó que el documento recibido no era una copia exacta del cuadernillo del examen impreso en la imprenta. En su lugar, se trataba de un documento informal con apuntes de preguntas y respuestas. Aunque no coincidía palabra por palabra con el examen final, sí incluía una parte significativa de las preguntas que estaban programadas.

Reunión de emergencia

Inmediatamente, la dirección de RTVE convocó una reunión de emergencia con los vocales del tribunal, así como con el director de Recursos Humanos y la directora del área de Relaciones Laborales. Durante la reunión, se confirmó que las preguntas filtradas coincidían con las del examen en un 80%, aunque no se trataba del cuadernillo final impreso.

Decisión de suspensión

Ante la gravedad de la situación y la imposibilidad de organizar nuevos cuadernillos para los 5,500 opositores en tan poco tiempo, se decidió suspender el examen. Esta decisión fue tomada por unanimidad en una reunión del comité de valoración y la Comisión de Empleo, en la que participaron los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO.

Denuncia formal

Ese mismo día, RTVE denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional en Pozuelo, y la investigación fue derivada a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para profundizar en la pesquisa y esclarecer cómo ocurrió la filtración.

Estos detalles ilustran cómo se descubrió la filtración, las decisiones tomadas para suspender el examen y las acciones inmediatas de la corporación para iniciar la investigación policial.

El origen de la crisis: filtración del examen

Cascajosa narró cómo la madrugada del 29 de septiembre un miembro del tribunal designado informó a la corporación sobre un correo recibido en el que se filtraban aproximadamente 100 preguntas del examen. “La información recibida no contemplaba literales exactos, es decir, no era el cuadernillo del examen realizado en la imprenta, sino que era un documento informal, una especie de apuntes con notas de las preguntas y respuestas”, explicó. A pesar de que el documento no correspondía con precisión al examen final, se consideró que su contenido coincidía de manera significativa con las preguntas reales.

Medidas inmediatas: suspensión del examen y denuncia

Tras constatar la filtración, se tomó la decisión urgente de convocar al tribunal a las seis de la mañana del mismo día para evaluar la situación y decidir si proceder con el examen. Cascajosa subrayó: “Se decidió aplazar el examen hasta nueva fecha, habida cuenta de que la filtración del examen era evidente”. Posteriormente, se emitió un comunicado urgente a los opositores afectados, informando de la suspensión y anunciando que recibirían una nueva citación.

La presidenta interina destacó la rapidez con la que se actuó para garantizar la legalidad del proceso: “El mismo 29 de septiembre se procedió a denunciar los hechos a la Policía Nacional en la comisaría de Pozuelo, y la investigación ha sido trasladada a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)”. Cascajosa reiteró su “confianza en que se pueda aclarar lo sucedido y, por supuesto, depurar las responsabilidades que correspondan”.

La búsqueda de soluciones: nuevas fechas y medidas de seguridad

En su intervención, Cascajosa también explicó que se han tomado medidas para minimizar el riesgo de futuras filtraciones y garantizar que el proceso de oposición continúe con las máximas garantías. Anunció que, tras conversaciones con la Universidad Complutense, se ha fijado una nueva fecha para el examen: “La prueba de información y contenidos se realizará el próximo 2 de noviembre”.

Además, RTVE ha implementado un protocolo de seguridad más estricto. Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de un sistema de doble examen, con dos modelos diferentes, para asegurar que, en caso de necesidad, se pueda cambiar el formato en el último momento. “Hemos modificado el manual de funcionamiento de los comités de valoración para asegurar la integridad de las pruebas”, aseguró.

Responsabilidad y transparencia en el proceso

Cascajosa enfatizó que la investigación interna sigue en marcha y se han abierto expedientes informativos para esclarecer los detalles del incidente. También mencionó la dimisión de todos los miembros de la comisión de valoración implicados, afirmando que “se procederá a la designación de nuevos vocales”. Esta acción busca garantizar que las personas involucradas en el proceso sean objetivas y no tengan vínculos previos con el incidente.

La presidenta interina se mostró enfática al señalar que las oposiciones de RTVE son un proceso complejo que involucra a miles de candidatos y diversas categorías profesionales, lo que complica la gestión y organización de los exámenes. “Estamos hablando de un proceso de una enorme complejidad, porque no es un examen para una ocupación, son muchas ocupaciones, y cada una tiene sus particularidades”, indicó.

El compromiso con los opositores

Cascajosa fue clara en su mensaje hacia los opositores afectados, expresando su comprensión por la decepción y el malestar generados. “Entiendo la frustración de las personas que, legítimamente y democráticamente, estaban participando en un acto de protesta el día 30”, dijo, refiriéndose a la concentración de opositores en la sede de RTVE. “Me comprometí a hacer todo lo posible para que el proceso avance con las mayores garantías”, añadió.

En este sentido, la presidenta subrayó que el equipo directivo de RTVE ha estado en contacto constante con los opositores y ha escuchado sus quejas y peticiones. “Hemos mantenido reuniones con personas afectadas a fin de dar cuentas, informaciones y explicaciones”, afirmó, destacando la importancia de la comunicación directa para tranquilizar a los opositores y asegurarles que sus inquietudes están siendo consideradas.

La investigación: colaboración total y cautela

A lo largo de su comparecencia, Cascajosa insistió en la colaboración plena de RTVE con las autoridades policiales y judiciales, subrayando que “la investigación está en manos de la UDEF y la corporación ha respondido ya a los primeros requerimientos de información”. Además, hizo un llamado a la prudencia y al respeto al proceso judicial en curso, destacando la necesidad de salvaguardar la integridad de la investigación y de las personas implicadas.

“Es fundamental que se respeten los tiempos y las diligencias que se están llevando a cabo para esclarecer los hechos”, enfatizó Cascajosa, quien también recordó que, aunque la corporación busca ser lo más transparente posible, hay información que debe manejarse con cautela para no entorpecer el proceso legal.

Un compromiso con el futuro de RTVE

La comparecencia de Cascajosa concluyó con un mensaje de compromiso y responsabilidad. La presidenta interina reconoció que la crisis por la filtración ha sido “un daño reputacional inmenso” para RTVE, pero subrayó que la corporación está tomando las medidas necesarias para evitar que una situación similar se repita en el futuro. “Tenemos que aprender de esta crisis y cambiar las cosas”, aseguró, señalando que este proceso servirá como base para mejorar los sistemas de seguridad y evaluación en la corporación.

Con la fecha del 2 de noviembre marcada en el calendario, Cascajosa dejó claro que su prioridad es garantizar que los opositores puedan realizar sus exámenes en un entorno seguro y justo. “Mi compromiso es con la transparencia y con las personas que han depositado su confianza en este proceso”, concluyó.