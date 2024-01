Another Code: Recollection Análisis – 2 aventuras que regresan para Switch

Another Code: Recollection reúne dos de las grandes aventuras gráficas que ha tenido Nintendo. Son dos juegos que aparecieron para DS el Two Memories en 2005 y para Nintendo Wii la segunda entrega en 2009. Para muchos es un juego de culto que ahora llega para enamorar a todo aquel que no pudo disfrutarlo en su día.

Los dos juegos se presentan como una historia unida con un tiempo entre cada una. Todo comienza cuando Ashley, nuestra protagonista de Another Code, recibe una carta de alguien que quiere que lo visite. Cogerá un pequeño barco junto con su tía, con quien vive, para ir a esa isla misteriosa en donde alguien le espera. Allí su tía le dirá que su padre en realidad no está muerto, como había creído toda la vida.

También se enterará de que sus progenitores eran unos científicos muy importantes que estaban enfrascados en un gran proyecto. Y así es como empiezan las aventuras de Another Code. No os vamos a contar más porque es una historia tan genial que deberéis seguir descubriendo por vosotros mismos. Os calará hondo en el corazón, ya que es de las que marcan y no se olvidan.

Another Code contiene las 2 entregas

Tendremos que recomponer la memoria de esta joven que cuando comienza el juego está a punto de cumplir 14 años. Para ello se ha actualizado la jugabilidad de los juegos, que estaban pensados para consolas muy distintas. En el primer juego vamos a ir alternando entre el pasado y el presente para recomponer el puzle de la memoria. Vamos a ir haciendo puzles y avanzando poco a poco empatizando con Ashley.

Tendremos el DAS para hacer fotos y conseguir pistas y sus acertijos y puzles no son del todo complicados. No olvidemos que es un título que pensaba más en el público juvenil que en el adulto. En la segunda parte de Another Code podremos seguir encarnando a Ashley tras su primera aventura. Dos años después del final del primer juego la historia continúa.

Sin embargo, no hay opción de elegir comenzar directamente desde aquí. Como hemos dicho antes, Another Code: Recollection está pensado para pasarlo como una sola historia. Y realmente lo es, pero esto evita que podamos comenzar desde esta segunda mitad. Este segundo juego tiene escenarios menos cerrados que la primera entrega ya que saldremos al exterior.

Another Code tiene su máximo exponente en su historia y narrativa. Se ha quedado algo anticuado con respecto a los juegos originales. Pero podremos vivir con añadidos algunas partes que hacen que sea mucho más redondo e interesante. Que todo tenga más sentido dentro del propio juego. Son títulos cortos de aventura gráfica point and click. En Wii y DS tenía sentido por cómo se controlaban.

Muy fresco y divertido

Aquí, en esta nueva edición de Another Code, el puntero se activa y desactiva con el stick derecho y se maneja con ese joystick. El título no es demasiado largo, y los puzles no son muy complicados. Pero sí que es un juego ideal para toda esa juventud que esté entre los 11 y 15 años ya que van a empatizar mucho con Ashley. Aunque si eres más mayor, también lo puedes hacer sin problema. No es infantil.

A nivel gráfico Another Code: Recollection también ha sido renovado para la Nintendo Switch. Tenemos mejores texturas para los personajes aunque se mantiene esa esencia artística acuarelosa de las dos entregas. También se ha implementado un nuevo doblaje y las melodías de siempre. Lo cierto es que parece que no hay pasado el tiempo por él en su parte estética.Another Code es uno de esos clásicos que en su día alcanzaron gran fama pero que han ido quedando un poco en el olvido. Por eso, esta edición Recollection es imprescindible para quien lo jugó en su momento y para los amantes de las aventuras gráficas. Es un juego que toca el corazón por su historia. 2 títulos que de verdad merecen la pena. Si tienes Switch, no pueden faltar en tu colección.