Atlas Fallen Análisis – Sorprendente y divertido

Atlas Fallen ya está entre nosotros. Deck 13 está tras su desarrollo y Plaion nos lo trae hasta PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Este RPG es un soplo de aire nuevo para el estudio que desarrolló la saga The Surge. Un título que nos ha sorprendido bastante y que aparece en una época poco habitual. Pero es que la Pandemia lo cambio todo y agosto este 2023 es un mes hábil para lanzamientos interesantes.

Como decíamos Deck 13 cambia el estilo Soulslike por el RPG, aunque realmente este Atlas Fallen tiene algunos visos de The Surge. Este es un título que nos ha sorprendido por su calidad a pesar de que no es una gran superproducción. Es un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas sin gastar una millonada. Un título que mezcla el Hack and Slash, el RPG y algún toque souls.

La historia es interesante. Nos encontramos ante un mundo en ruinas. Tras una batalla entre humanos y dioses, los segundos han vencido a los primeros. Y la consecuencia es que los dioses han esclavizado a los humanos. Nosotros tomaremos el papel de quien debe devolver la libertad a la humanidad. Nos ayudaremos de unos poderes que podrán hacer cara a nuestros enemigos. Un guion interesante pero predecible el de Atlas Fallen.

Genial movilidad de Atlas Fallen

Es cierto que el título comienza con lentitud. Peca en exceso de las conversaciones y las misiones “patateras”. Es decir, misiones en Atlas Fallen donde debes ir a hablar con unos y con otros para terminar volviendo a hablar con el personaje inicial. Hay demasiada conversación y poca acción en los primeros compases. Pero que no te eche para atrás. El título sorprende en su combate y tras ese inicio, el juego da todo de sí.

Así pues estamos ante un juego de rol muy del estilo de Dragon Age en cuanto a la parte conversacional. Pero lo bueno llega cuando pasamos al combate. Este Atlas Fallen es un Hack and Slash que bebe de las fuentes de los icónicos del género. Nos ha recordado bastante a God of War o Dante’s Inferno. Pero tenemos también una parte de Souls en donde los enemigos cuentan con estrategia y no es tan sencillo acabar con ellos.

Con un botón haremos el ataque con el arma principal y con otro con el arma secundaria. Así iremos entremezclándolos para hacer combos y ataques más potentes. Cuando llenamos la barra de impulso, los poderes cambiarán y se harán mucho más fuertes. Pero a cambio recibiremos más daño de los enemigos. Así que hay que usarlo con cabeza porque tiene su riesgo en Atlas Fallen. También contaremos con ataques especiales.

RPG con combate Hack and Slash

El mapa es abierto y podremos ir a cualquier punto que queramos. Tenemos muchas actividades en Atlas Fallen. Y si algo nos ha sorprendido es el modo de transporte. Es un desierto en el que podremos ir deslizándonos por la arena. A medida que vayamos mejorando nivel en el juego, iremos desbloqueando habilidades y movimientos nuevos para el personaje. Así iremos mezclando deslizamiento y saltos. Es un sistema muy gratificante y divertido.

A nivel gráfico Atlas Fallen cumple sin sorprender. Es cierto que los personajes tienen bastante carisma y los escenarios son detallados. Pero que la mayoría es desierto y no da mucho más de sí esta decoración. Quizás se nota que no es un AAA en la parte de gestualización de personajes. A nivel sonoro cumple con buenas melodías que nos meten de lleno en la historia. Agradecer que el título está en nuestro idioma y podremos entender todo.

Atlas Fallen es una de las sorpresas de este verano 2023. Es un juego que te deja con buen sabor de boca y se disfruta. Te da bastantes horas de juego, muy buena movilidad a lo largo de los mapas y combate frenético y divertido. Si estás pensando un título para pasar este agosto caluroso, sin duda Atlas Fallen es un acierto. Deck 13 cambia de tono y acierta en el planteamiento. Y Plaion nos lo pone en nuestras consolas y PC.