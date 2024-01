Ayuso desencadenada: «Pedro Sánchez es un comunista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contraprogramado la rueda de prensa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha comparecido tras el Consejo de Gobierno. Y no ha defraudado. Ha ido sin cadena. Ayuso en estado puro.

En primer lugar, la presidenta madrileña ha hecho un balance de la situación de la Comunidad y no ha dudado en aseverar que «Madrid ha seguido consolidándose en 2023 como el motor económico de España, con un mayor crecimiento de su economía: por quinto año consecutivo y cada vez a más distancia de la segunda y de la media nacional. En definitiva, la Comunidad de Madrid está más de moda que nunca y nuestros servicios públicos crecen y mejoran.»

A partir de este momento, han empezado «los palos» al gobierno central y a Pedro Sánchez, intentando hacer un paralelismo muy subjetivo de la realidad de ambos organismos.

«Esto es gracias a los madrileños, que se tienen solos a sí mismos peleando cada día. Porque todo lo que hace y dice el gobierno central atenta directamente contra los intereses de una región que siempre ha mirado por España y es la casa de todos. Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del gobierno central. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos: contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, hizo de la Constitución española,» ha dicho Ayuso.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha ido mucho más allá al acusar al gobierno de Sánchez de tomar el poder [que se sepa, el presidente del gobierno fue investido siguiendo los parámetros marcados por la Constitución] «para liquidar la Constitución. Y con ella la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo. Frente a ese ataque a nuestra convivencia y a la igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades, está y estará la Comunidad de Madrid. Porque aquí, entre comunismo o libertad, se eligió, nuevamente, Libertad y esta vez, por mayoría absoluta.»

Ayuso no iba a dejar pasar la oportunidad de utilizar el terrorismo para atacar a Sánchez. Es un mantra del PP y ella, además, saca su vena sionista para utilizar lo que está sucediendo en Gaza como un elemento más de la contienda política interna.

«No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, nuestra historia reciente ni a la verdad,» ha señalado la presidenta madrileña.

Tampoco podía faltar la crítica hacia el modelo fiscal del gobierno central, contraponiéndolo al suyo de bajadas de impuestos que sólo benefician a las élites, beneficios que no repercuten en el resto de la población. «Un Gobierno que está destrozando la economía. Su nefasta política de subidas indiscriminadas de impuestos, ataques a la empresa y fomento de la inseguridad jurídica nos está costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos y a las empresas.»

En resumen, y parafraseando el título de la gran película de Quentin Tarantino, Ayuso estaba hoy desencadenada y ha sacado a la luz su trumpismo más rancio. Si así acaba el año… ¿cómo lo empezará?