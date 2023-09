Ayuso y Gamarra «seducen» a millones de votantes del PSOE

Ayer se confirmó la primera derrota de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Mañana, no antes de las 13.22, los diputados volverán a votar y, salvo «milagro», el líder del Partido Popular no será investido presidente del Gobierno de España.

Sin embargo, la derrota en votos se está traduciendo en una reconquista de millones de personas que en las elecciones generales depositaron su confianza en el PSOE porque no querían ver a Vox en el gobierno de la nación.

En cambio, la posibilidad de que Pedro Sánchez pacte con los partidos independentistas una amnistía para los encausados en el procés catalán o que se abra la seria posibilidad de que se firme la convocatoria de un referéndum de autodeterminación ha provocado que esas personas estén, cuanto menos, defraudadas con el actual presidente del Gobierno en funciones. Esta decepción y el miedo a que se pueda producir ese pacto también se extiende a miles de militantes que están absolutamente desconcertados y muy cabreados.

Entre esos millones de ciudadanos, votantes del PSOE, se ha visto con complacencia y han aplaudido una parte del discurso de Cuca Gamarra y las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en esRadio.

La portavoz del PP en el Congreso ha sido muy dura con Pedro Sánchez, como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que la sesión de investidura parecía una moción de censura. Gamarra ha advertido que «el Estado de derecho no puede ser moneda de cambio ni estar nunca en venta», o ser «el precio del alquiler” a pagar para seguir cuatro años más en la Moncloa». Además, ha señalado que Sánchez «descubrió la necesidad de una amnistía cuando vio que era» un peaje a pagar.

«Si era buena la amnistía, ¿por qué no la han llevado ustedes en su programa electoral? Si era coherente, ¿por qué no se lo ha dicho abiertamente a los españoles? ¿Por qué permanece callado?», ha dicho Gamarra.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso afirmó en una entrevista radiofónica que «confío en España, creo en España y como yo, los que estamos aquí y la inmensa mayoría. Lo que no podemos hacer es que no solo te la secuestren, sino que, además, te calles, que no opines porque si no, serás perseguido como un supuesto golpista; que no discrepes […] somos muchos y ese trabajo está ahí. Sé que el bien va a ganar, pero ahora nos viene una temporada muy difícil porque esta gente no conoce límites, van a pasos agigantados. Esto ha tomado velocidad de crucero y ya están mezclando presupuestos porque así Sánchez lo ata todo, con el dinero de todos los españoles, va comprando las voluntades de las minorías rabiosas que se están haciendo fuertes gracias a él. Lo ha mezclado todo, lo ha comprado todo para tener asegurados unos meses sin ningún tipo de principios y dándole todo igual».

Esos mensajes lanzados por el PP llegan a la gente y, sobre todo, están calando en los millones de votantes del PSOE que están descolocados y enfadados ante la posibilidad de que Pedro Sánchez pacte con los partidos independentistas catalanes con las condiciones que están poniendo estas formaciones.

La teoría y la aritmética políticas están muy bien. Las justificaciones en pos de un supuesto bien común las entienden los profesionales de la política, los que están en contacto diario, desde distintos ámbitos, con lo que ocurre en los centros de poder. Sin embargo, la ciudadanía ni entiende ni comprende estas cuestiones.

Ya hubo desconcierto con los indultos a los líderes catalanes encarcelados, pero se produjo en un momento en el que las elecciones estaban muy lejanas y las preocupaciones de los españoles se hallaban en cómo recuperarse de las consecuencias de la pandemia. Sánchez sabía que no tendría coste directo porque la recuperación económica derivada de la llegada de los fondos europeos haría que la ciudadanía se olvidara de ello.

Sin embargo, el paso de la amnistía (por más que pudiera ser una decisión política para resolver un conflicto), que tendría como consecuencia que Puigdemont regresara a España después de haberse fugado de España, y la posibilidad de que se convoque un referéndum de autodeterminación, son elementos que la ciudadanía no está dispuesta a pasar por alto.

Eso lo saben los líderes del Partido Popular. Conocen la decepción y el enfado que hay entre varios millones de votantes socialistas con que Sánchez pacte en esas condiciones.

Una persona de Cáceres, de Ciudad Real, de Toledo, de Valladolid, de Jaén, de Alicante o de cualquier lugar de España no comprende ese giro de la situación. No quieren que gobierne la derecha, y mucho menos de la mano de la extrema derecha, pero no acepta que se pague el precio de una amnistía total al procés o que se celebre un referéndum de autodeterminación.

«Para esto yo no voté a Pedro Sánchez». Esta frase se escucha en muchos ámbitos y lugares en estos días. Por eso, el PP y sus líderes están intentando sacar beneficio del sentimiento de traición que tienen cientos de miles de personas que votaron al PSOE el 23J. Por eso están haciendo tantas referencias al programa con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones porque, si la amnistía o el referéndum se hubiera incluido, entonces el resultado electoral hubiera sido otro muy otro.

«Si se mantiene en Moncloa con la amnistía y el referéndum, Pedro hará lo mismo que Rajoy en 2011 con el programa oculto de los recortes», afirma a Diario16 una militante del PSOE de Madrid bastante enfadada.

Esta reacción ciudadana, sobre todo entre los votantes del PSOE, es una demostración más del alejamiento de la política de lo que realmente le importa al pueblo. No se puede afirmar, como se ha hecho estos días tanto desde el Partido Socialista como desde Sumar, que la amnistía es el precio a pagar para continuar con la agenda progresista del actual gobierno. La gente no lo entiende, salvo los más sectarios que anteponen una victoria de su partido a otros factores. La política no es la liga de fútbol, es algo mucho más serio porque está en juego el bienestar de las personas que, por cierto, es más importante que un sillón en la Moncloa.