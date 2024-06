Corrupción médica por las industrias farmacéuticas: cifras

Introducción

1.- Usted tiene idea de que las sociedades “científicas” sanitarias y los médicos están capturados por las industrias farmacéuticas. Por eso le hemos aconsejado a usted, por ejemplo, que exija dos cosas si tiene cáncer y el oncólogo le invita a participar en un “ensayo clínico” para su quimioterapia:

1/ Que revele la cantidad de dinero que recibe de la industria farmacéutica por cada paciente “captado” para dicho ensayo, y

2/ Que se comprometa por escrito a publicar en una revista científica los resultados del ensayo clínico.

Imaginemos una conversación que respete la dignidad y la ética entre

a/ un oncólogo honrado (los hay): «Si acepta participar en este ensayo clínico a mí me dan 10.000 euros por paciente. Es un tratamiento experimental, quizá mejor que lo de rutina, no lo sabemos. Tiene sus riesgos, claro. En todo caso difundiremos el resultado publicándolo en una revista científica, su sacrificio no será en vano» y

b/ un paciente lógico (los hay): «Vale, sí. ¿Dónde firmo? Por su parte, usted firma el compromiso de publicarlo y a mí me da 5.000 euros»

2.- Cuesta creer a Peter Gøtzsche, médico danés que co-fundó las Revisiones Cochrane (institución para valorar medicamentos y otras intervenciones sanitarias) cuando dice que las industrias farmacéuticas son organizaciones criminales y que la mayoría de lo que hacen es mafioso

3.- También cuesta creer que la influencia de la industria farmacéutica sea impactante, y que lo que prescriba el médico y lo que recomiende como “experto” dependa de los pagos de dichas industrias, pero no hay dudas. En inglés: “Doctors who receive money from drugmakers related to a specific drug prescribe that drug more heavily than doctors without such financial ties” (los médicos que reciben dinero en relación a un medicamento lo prescriben más que los que no reciben tales pagos)

No lo llaman pagos, ni corrupción, ni cohecho, sino “transferencias de valor” que, por ejemplo en oncólogos, logran que “la prescripción del fármaco asociado a la “transferencia de valor” aumente un 4% en los doce meses después de recibir el pago, y el aumento comienza bruscamente en el mes del pago y desaparece al cabo de un año. Si bien los pagos resultan en un mayor gasto en medicamentos contra el cáncer, no hay mejoras asociadas en la mortalidad de los pacientes”

La corrupción médica por la industrias farmacéuticas en España (datos del año 2022, de acceso público). Cifras sin comentarios. Lea con tranquilidad y no vomite

En total, las industrias farmacéuticas repartieron 103 millones de euros para 90.000 médicos (con esos 103 millones de euros les están retribuyendo el equivalente a 33.333 pagas extras mensuales). 74.121 médicos (el 80%), recibieron menos de 1.500€; para 37.935 de ellos (el 40% del total) los pagos fueron inferiores a 500€ y suponen apenas el 8% del importe del total de todos los pagos (“transferencias de valor). 2.789 médicos recibieron pagos superiores a 5.000 euros. Es el 3% del total de médicos, que acumulan el 26,5% del dinero de las industrias. 855 médicos cobraron más de 15.000€. De ellos, hubo 387 “con dueño” (el 45% de ellos) pues recibieron más de la mitad del importe de sus pagos de una sola industria farmacéutica. Hubo 9 médicos que recibieron por encima de los 100.000 euros (un pago medio de las industrias farmacéuticas de 147.614 euros), son la joya de la corona de las “cuadras” de las industrias farmacéuticas. Dicha cantidad es algo así como recibir 40 meses de paga extra en el año 2022. Respecto a las industrias, las mayores “donantes”: Janssen, 3,3 millones de euros, GSK 2,5 millones, Pfizer 2,4 millones y AstraZeneca, 2,3 millones. Entre las cuatro acumularon el 42% del importe total que recibieron los médicos (líderes de opinión) que se embolsaron más de 15.000 euros al año. Sólo 22 enfermedades concentraron el 74% de médicos que recibieron más de 15.000 euros al año (la clasificación internacional de enfermedades CIE11 de la OMS recoge 17.000 enfermedades distintas). El 10% de los asesores externos de la AEMP (Agencia Española del Medicamento), que son 311 expertos, recibió más de un millón de euros. Barcelona y Madrid lideran la corrupción. El Hospital Clínic, el Hospital Vall de Hebrón, el Hospital Ramón y Cajal, el Hospital Doce de Octubre, el Hospital La Paz y el hospital Gregorio Marañón encabezaron la lista. Con 189 profesionales acumularon el 22% de todos los médicos que han recibido pagos superiores a 15.000 euros y, con 6,1 millones de euros, el 24% de los pagos. Les siguen el Hospital Bellvitge (Barcelona), el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), el Hospital Santa Creu y Sant Pau (Barcelona) y el Hospital La Fe (Valencia). La cuarta parte (212 de los médicos que cobraron más de 15.000 euros) son jefes de servicio de hospitales y otro 20% lo son de sección o unidades clínicas especializadas. 8 especialidades acumularon el 73% de los jefes de servicio que cobraron más de 15.000 euros: Oncología, con 31, es la especialidad con mayor número de jefes de servicio; le sigue Hematología, con 23; Reumatología, con 22; Dermatología, con 21; y Neumología con 18. Hay 4 especialidades con las que las industrias farmacéuticas tienen especial generosidad: Oncología médica, Hematología, Dermatología y Reumatología, las cuales, representando sólo el 6% de los especialistas del Sistema Nacional de Salud (SNS), contaron con el 50% de los médicos que recibieron más de 15.000 euros. Esto supone que 1 de cada 10 oncólogos médicos, 1 de cada 12 reumatólogos, 1 de cada 15 dermatólogos y 1 de cada 20 hematólogos que trabajan en el SNS reciben pagos muy importantes de las multinacionales farmacéuticas (superiores a 25.000€). Si se revisan los pagos a los directivos de las sociedades “científicas”, más de lo mismo, corrupción rampante. Por ejemplo, en la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad (SEEDO) aparecen 4 médicos pagados con más de 15.000 euros entre sus miembros y casi el 50% de los pagos los hace Novonordisk, y Lilly el 26%. En la Sociedad Española de Diabetes (SED) los pagos están más repartidos, pero Novonordisk hace el 20% de ellos, siendo en este caso liderados por Lilly con un 25% de los pagos. Respecto a los congresos, por ejemplo, el de la Sociedad Española de Hematología, al que, según la organización, asistieron 2.336 hematólogos (es decir, todos los hematólogos españoles): De los 130 moderadores o coordinadores de los simposios y presentaciones orales, 41 de ellos (un 32%) eran médicos que cobraron más de 15.000 euros anuales de las industrias. De los 57 ponentes nacionales de los simposios y conferencias, 14 de ellos (un 25%) eran de lo de más de 15.000. Y en los 39 simposios satélites patrocinados por las industrias farmacéuticas, 27 de los 36 moderadores fueron de más de 15.000 euros de pago (el 75%), 11 de los 14 introductores de los ponentes fueron de más de 15.000 (el 75%), 62 de los 113 ponentes fueron de más de 15000 (uno de cada dos) y 8 de los 12 redactores de las conclusiones recibieron también más de 15.000 euros en 2022 (el 66%).

¿Es así de brutal en todos los países europeos?

No, no, de ninguna manera. La corrupción en España es singular.

Por ejemplo, el pago por médico en España es 7,6 veces lo que en el Reino Unido. Incluso los pagos por consultoría son 4,7 veces más en España que en Suecia. El estudio al respecto concluyó que: “The more money paid to HCPs in Spain, for both consultancies and events, need further investigation” (se precisa más investigación sobre el llamativo pago a los médicos en España, tanto por consultoría como por congresos)

Comentario

¿Cómo es posible esta corrupción generalizada, consentida como “transferencias de valor”, que se traduce en el uso irracional de medicamentos, innecesarios y dañinos, y a precios de extorsión?

¿Cómo se tolera tal capacidad de influir a otros colegas, a la Administración y a la población (como “expertos” en los medios de comunicación) y la participación como ponentes y moderadores en congresos, reuniones, comidas de trabajo, elaboración de guías y protocolos clínicos, establecimiento de definiciones y estándares, etc?

Porque el Ministerio de Sanidad de España está también capturado por las industrias farmacéuticas. Se demostró bien respecto a las vacunas de varicela y de la meningitis B, tal como publicó en 2017 Francisco Salmerón, el funcionario público que más sabía de vacunas en dicho Ministerio:

“La captura de la política sanitaria y las sociedades científicas por los intereses comerciales: vacunas del meningococo B y la varicela”

Lo hemos visto en 2023-24 con el “tratamiento preventivo” contra la bronquiolitis y la poderosa influencia y arrastre de Galicia, con un pediatra, Federico Martinón, que estuvo entre esos 9 médicos que recibieron en 2022 unos 150.000 euros de las industrias farmacéuticas (algo así como 40 meses de paga extra en ese año)

“Galicia. Virus sincitial respiratorio. Broquiolitis. Nirsevimab, Beyfortus®. El potencial conflicto de interés de Federico Martinón (Torres)”

La dignidad y profesionalidad de los médicos españoles queda en entredicho pues las industrias farmacéuticas sangran y extorsionan al Sistema Nacional de Salud (es decir, a toda la población que lo paga con sus impuestos) mediante múltiples canales y formas pero es clave la influencia de los médicos “líderes de opinión” (KOL key opinion leader), especialmente de los 855 que cobraron una media de 20.000 euros en 2022 (equivalente a unos 8 meses de paga extra al año) y, sobre todo, la actividad de los 9 que recibieron 150.000 euros (equivalente a unos 40 meses de paga extra al año). Venden su honor por dinero, venden el bienestar y la vida de los pacientes por la bolsa de los accionistas de las industrias farmacéuticas.

Poderoso caballero es Don Dinero

¡Pobres pacientes!