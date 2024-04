Cuando los vecinos se plantaron

Hace unas semanas nos sorprendimos con las noticias en los medios sobre la grúa que se instaló en la calle Cavanilles, con la intención de sobrevolar una máquina pilotadora de cuarenta toneladas sobre los edificios e introducirla en el patio de la manzana, para la construcción de un aparcamiento privado.

Un aparcamiento privado de cuatro plantas en un patio de manzana. Lo que venía siendo una lucha vecinal durante años sin apenas repercusión, de repente se convierte en noticia, abre informativos y explota en las redes sociales.

Pasado el impacto mediático, quizá toca ahora ampliar la información y puntualizar algunas informaciones.

Un aparcamiento en el patio de manzana

Soterrar cuatro pisos de aparcamiento en una zona con caudales fluviales subterráneos, a unos pocos metros de los edificios que rodean el solar, podría ser una mala idea. Así lo creen los vecinos, al menos. La licencia ya se paralizó en 2018, pero hoy vuelve a estar activa.



No son viables a fecha de hoy las cuatro plantas. Para ello sería necesario que el aparcamiento tuviera entrada y salida independiente. Pero el acceso por la calle Cavanilles no es factible, la pretendida servidumbre de paso ha sido negada judicialmente a primeros de año.

La pilotadora

Para una obra de esta envergadura, es necesaria una pilotadora, que perfore en vertical el perímetro para introducir los pilotes de cimentación. El problema surge cuando esa máquina, que pesa cuarenta toneladas, no puede meterse en el patio de manzana por el único acceso: el callejón de la calle Abtao, que no soportaría el peso porque tiene debajo el aparcamiento del edificio. Y ahí es cuando surge la idea de sobrevolar la máquina.

Es entonces cuando empieza el lío. Durante la noche del viernes 2 de marzo se corta la calle Cavanilles a la altura de Abtao, y se planta una grúa periscópica de gran tamaño –las que se usaron en el Bernabeu, en palabras del promotor– , con la intención de introducir en el patio de la manzana la máquina pilotadora, pasándola por encima de los edificios. El plante de la grúa cuenta con los permisos pertinentes del área de movilidad. Hasta aquí no hay problema. La tarde anterior un centenar de vecinos se habían manifestado de forma pacífica.

El problema es que nunca se dijo para qué querían ahí esa grúa. No podían decirlo, porque se pretendía una actuación completamente irregular. Por ello tampoco se avisó ni pidió permiso a los vecinos para sobrevolar una carga de cuarenta toneladas sobre sus cabezas. A nadie con un mínimo de sentido común se le escapa que una operación asídebería haber previsto un deshalojo del edificio, la presencia de bomberos y medios sanitarios… nada. A primera hora de la mañana solo estaban cinco policías municipales para desviar el tráfico. Bueno, ellos y los vecinos que ocupaban la acera. Ningún técnico del Ayuntamiento ni de la Junta de Distrito, tan solo dos concejales de la oposición que apoyaban la protesta vecinal.



A instancias de los vecinos, los policías municipales trataban de asegurarse de que todos los papeles estaban en regla. Pero la autorización no aparecía por ningún lado. Una carga no puede sobrevolar ni los edificios ni las personas. Algunos periodistas empiezan a interesarse por el asunto, y aparecen las primeras informaciones en los medios digitales y en redes sociales. Los policías no dan crédito, se encuentran entre a espada y la pared. Por un lado, los vecinos que no están dispuestos a que se inicie la operación hasta que no aparezca alguien que dé el visto bueno y asuma la responsabilidad de autorizar la maniobra. Por otro, el promotor que amenaza con exigir responsabilidades, porque plantar esa grúa le ha costado cienmil euros.

Y llega la desinformación

A partir de aquí la ceremonia de la desinformación se pone en marcha por parte del Ayuntamiento. En declaraciones a madridiario.es el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández reconoce que se podría haber informado mejor a los vecinos y que el Consistorio tendrá que mejorar en este aspecto.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida va un poco más allá y afirma a Europa Press que «es cierto que desde luego, a pesar de que tenía los permisos, entiendo la inquietud y la prevención de los vecinos, porque el otro día fue especialmente complicado desde el punto de vista meteorológico, con grandísimas rachas de viento».

Es llamativo que se insista en que tenían los permisos, y se pretenda argumentar que si la operación no se realizó fue por el viento. No es cierto. La promotora nunca informó al ayuntamiento de que pretendía pasar la pilotadora por encima de los edificios. Y mucho menos, pidió el permiso ni se le concedió. Ese y no otro es el motivo por el que no se pudo realizar la operación. Por mucho que Javier Torres, el promotor, se quejara en El País de que el alquiler de la grúa se pagaba por horas y que reclamarían indemnización al Ayuntamiento. «Al final es el ciudadano el que paga estas cosas», llegó a afirmar.

Parece increíble que alguien pida cortar la calle durante dos días, desviar una línea de la EMT, y se gaste tanto dinero en plantar una grúa sin siquiera haber comunicado que pretende realizar una operación de tanto riesgo. Se diría que es una temeridad. Pero no lo es tanto. Es la consecuencia de una manera de hacer. La que el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de Actividades han establecido como norma. Es lo que podríamos llamar la impunidad de la declaración responsable.

Pasar esa carga por encima de los vecinos no era posible. Nunca se hubiera dado el permiso. Pero cada vez más en Madrid estas cosas funcionan con una política de hechos consumados. Esta vez el plante de los vecinos y la enorme peligrosidad han conseguido pararles, pero no es lo que sucede habitualmente.

Pero, ¿tiene algún sentido ese parking?

La zona no tiene un problema de aparcamiento. A menos de 200 metros, en el parking municipal de la Avenida del Mediterráneo puede obtenerse por 8.000€ una plaza en concesión por más de cincuenta años. En la misma calle Abtao, a menos de una manzana existe un aparcamiento por horas que siempre está vacío. Y los residentes aparcan en la calle sin ningún problema.

¿Por qué entonces tanto empeño en una obra que no producirá una alta rentabilidad, con alto riesgo para los edificios que la rodean?

No tiene mucho sentido. No está claro que lo tuviera cuando se proyectó, pero vistas las dificultades que están surgiendo, es un despropósito. Quizá a otros les hubiera interesado más buscar una alternativa más viable, darle otro uso y recuperar la inversión en el terreno, y a otra cosa. Pero no es el caso. El empeño no responde a una necesidad real de aparcamiento, ni a una alta rentabilidad como operación promotora.

Para entenderlo, hay que remitirse a la financiación. Esta se ha producido mediante «crowdfunding financiero», que consiste en la captación de microinversores para operaciones inmobiliarias, en este caso a traves del portal Urbanitae, que canalizala aportación de inversores desde 500€. en este caso los afectados son 765. La operación tenía sentido, pero no por la construcción del aparcamiento en sí, sino por la venta del terreno, que era propiedad desde hace años de la promotora. La venta se realiza por 1.600.000€, pero ¿cuanto costó en realidad?. Ahí está la clave.

Modificar o abandonar este proyecto supondría tener que devolver su pequeño capital a esos setecientos sesenta y cinco inversores. Cualquier huida hacia adelante es mejor que eso.

¿Ha terminado la aventura del parking?

Ni mucho menos. Los vecinos han solicitado que se anule la licencia y se presente un nuevo proyecto, porque argumentan que no va a ser posible realizar las cuatro plantas previstas, sino solo dos, habida cuenta de que el aparcamiento solo va a tener un acceso de entrada y salida compartidas, lo que limita el número de plazas a menos de la mitad.

Sigue sin resolverse el problema de la pilotadora. Podrían intentar meter una máquina más pequeña por el acceso de Abtao, pero los vecinos volverían a evitarlo, pues el forjado de dicho acceso no está preparado para soportar el peso. O pasarla por el solar de Cavanilles 25, que pertenece a la comunidad de vecinos y ya ha advertido que no lo permite.

De momento, la obra sigue a ritmo lento, con solo dos operarios, que realizan labores menores. Tampoco está claro cómo se pretende desalojar la gran cantidad de metros cúbicos de tierra que la construcción del parking supone. Se ha instalado una cinta transportadora en el acceso por Abtao hasta la acera, y que dificulta el acceso de los vecinos del patio y supone un evidente riesgo. Esta ocupación del espacio de servidumbre de paso, sin autorización de los propietarios del terreno –pertenece a la comunidad de Abtao, 25– y que vulnera la normativa de acceso de Bomberos, ha sido posible una vez más por la vía de la intocable «declaración responsable», pero cuesta creer que después de lo que se ha visto, no tenga respuesta negativa por parte del Ayuntamiento.



Mil seiscientos vecinos de los edificios que rodean el solar afectados, 765 pequeños especuladores que ven como sus ahorros pueden irse por el desagüe, y un Ayuntamiento abonado al «aquí no pasa nada». No me digan que no da para el guion de una serie de televisión.