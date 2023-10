«Decirle a Israel que tiene derecho a defenderse es darle una licencia para matar»

Desde que se produjeron los ataques a territorio del Estado de Israel por parte de las milicias palestinas, distintos organismos supranacionales, como la Unión Europea, o países, como Estados Unidos, han justificado los asesinatos selectivos de Israel en Palestina con el eufemismo de que tiene «derecho a defenderse».

Esas palabras han tenido contestación desde la ONU. En concreto, ha sido Riyad Mansour, observador permanente en Palestina, quien ha denunciado que «los mensajes sobre ‘el derecho de Israel a defenderse’ serán interpretados por Israel como una licencia para matar, para seguir el camino que nos llevó aquí».

Mansour se ha preguntado que dónde se encuentra la protección internacional a la que tiene derecho el pueblo palestino, sobre todo «cuando la potencia ocupante viola el derecho internacional y perjudica a los que está obligado a proteger. Los civiles palestinos asesinados, los niños palestinos asesinados en Palestina ocupada podrían haberse salvado. ¿No es una obligación moral y legal y una contribución a la paz? ¿Por qué no se hace nada cuando los asesinados son palestinos?».

El observador permanente, además, ha señalado que es necesaria una reflexión sobre las verdaderas causas que han llevado a la situación actual. «Si se trata de venganza, muchos palestinos sentirán que tienen mucho que vengar. Si se trata de la paz, entonces el camino no es a través de una mayor opresión y ocupación, sino terminándola. No se puede decir ‘nada justifica matar israelíes’ y luego proporcionar excusas para matar palestinos. No somos subhumanos. Nunca aceptaremos una retórica que denigre nuestra humanidad y reniegue de nuestros derechos. Una retórica que ignora la ocupación de nuestra tierra y la opresión de nuestro pueblo».

Otro de los puntos que ha resaltado Mansour ha sido la eterna cuestión del incumplimiento sistemático por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas, algo de lo que, por cierto, los defensores del derecho a defenderse del Estado hebreo no hablan.

«Para todos aquellos que creen en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, uno no puede perder de vista el panorama general. Necesitamos defender la visión consagrada en las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Necesitamos defender el derecho internacional, no abandonarlo. Israel espera y exige apoyo político y militar mientras avanza objetivos que están fundamentalmente en desacuerdo con la legitimidad y el consenso internacional. Sus políticas son un asalto a nuestra humanidad, al derecho internacional, a la paz, y son una amenaza para su propio pueblo. ¿Pueden aquellos que apoyan a Israel ignorar su agenda colonialista y racista? Eso sería autodestructivo. Es posible una ruta diferente. Pero no puede ignorar las vidas y los derechos del pueblo palestino. Debe garantizarles la igualdad de medidas de libertad y seguridad. No puedes soportar la paz si no te enfrentas a la ocupación», afirmó con contundencia Mansour.