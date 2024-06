EE.UU. elimina contenidos sobre el aborto en redes sociales

La eliminación, por parte de las plataformas de redes sociales, sin una justificación adecuada o clara, de los contenidos relacionados con el aborto puede contribuir a aumentar las dificultades en el acceso a atención del aborto, y amenaza el derecho a la salud y la autonomía corporal, según ha publicado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El documento Obstacles to Autonomy: Post-Roe Removal of Abortion Information Online, revela que las empresas de redes sociales no están respetando las normas internacionales de derechos humanos al eliminar contenido relacionado con el aborto sin proporcionar suficiente información y transparencia sobre las decisiones de eliminar esos contenidos.

Asimismo, destaca la manera en que, desde la sentencia de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos que anulaba el fallo de Roe v. Wade, las grandes plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y TikTok, han eliminado contenido relacionado con el aborto, incluida información sobre cómo acceder a atención del aborto.

Para Jane Eklund, investigadora en Tecnología y Derechos Reproductivos de Amnistía Internacional Estados Unidos, «cuando las empresas tecnológicas eliminan información relacionada con el aborto, pueden aumentar las barreras al acceso a la información y dar lugar a discriminación y violaciones de derechos humanos contra personas que pueden quedarse embarazadas». Añade que «el acceso a información precisa y no sesgada sobre el aborto es una parte esencial de la atención de la salud reproductiva, y las empresas tecnológicas deben mejorar su actuación para garantizar que sus usuarios y usuarias pueden acceder a esa información».

Especial repercusión en jóvenes

El informe subraya que la eliminación del contenido online relacionado con el aborto causa especial daño a las personas jóvenes, que se basan en las redes sociales para obtener noticias e información. Además, tras la anulación de Roe v. Wade, más de 20 estados han impuesto restricciones al acceso al aborto, y algunos estados han introducido proyectos de ley dirigidos específicamente a restringir el acceso a la información online sobre el aborto.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional muestra cómo, tras la decisión tomada en 2022 por la Corte Suprema, algunos contenidos con información sobre medicación (abortos no quirúrgicos), unos abortos que son seguros y suman más de la mitad de los abortos que se practican en Estados Unidos, se eliminaron, se ocultaron temporalmente o se marcaron como «contenido sensible» que puede «incluir contenido gráfico o violento» en las grandes plataformas de redes sociales. Otras publicaciones se eliminaron porque las plataformas dijeron que la información que daban era contraria a sus directrices comunitarias o alegaron que trataban de comprar o vender medicaciones para el aborto cuando ése no era el caso.

Por ejemplo, el 27 de abril de 2023 se eliminó una publicación en Instagram de Ipas —una organización que intenta aumentar el acceso a abortos seguros y contracepción— que compartía el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud sobre cómo llevar a cabo un aborto mediante medicación. Instagram citó como motivo para la eliminación sus políticas sobre la «venta de bienes ilegales o regulados», pese a que la publicación no hacía ningún tipo de referencia a la venta de medicaciones.

Tal como muestra el informe, en 2022, mientras muchos estados se apresuraban a prohibir el aborto, algunas publicaciones de Planned Parenthood con información sobre dónde era legal o estaba restringido el aborto fueron difuminadas y marcadas como «contenido sensible».

Algunas organizaciones sin ánimo de lucro, como Plan C, y proveedores de aborto por telesalud como Hey Jane, sufrieron eliminaciones similares de sus contenidos y, en algunos casos, suspensiones temporales de sus cuentas en redes sociales sin apenas explicación. Más recientemente, en 2024, Facebook impidió que el Lilith Fund, un fondo con sede en Texas que proporciona apoyo a las personas texanas que viajan fuera del estado para acceder a un aborto, publicara un contenido con un enlace a recursos sobre el aborto. Y a Mayday Health, una organización sin ánimo de lucro que educa a las personas sobre el aborto mediante medicación y cómo acceder a él, Instagram le suspendió temporalmente su cuenta sin previo aviso.

«Todo el mundo tiene derecho a acceder a información no sesgada y médicamente precisa sobre el aborto, y las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y no deben limitar el acceso de los usuarios y usuarias a esos contenidos publicados en sus plataformas», manifiesta Jane Eklund.

Las directrices comunitarias y de moderación de contenidos de TikTok y Meta (Facebook e Instagram), a disposición pública, no informan adecuadamente a los usuarios y usuarias sobre cómo se modera el contenido relacionado con el aborto. Según estas directrices, TikTok permite «el aborto debatido en un contexto médico o científico relativo a procedimientos, cirugías o exámenes» (sin ninguna referencia a otros tipos de contenido relacionado con el aborto), y Meta no menciona explícitamente el aborto en ninguna de sus Normas Comunitarias.

Amnistía Internacional pidió información adicional a Meta y TikTok.

En respuesta, Meta dijo que reconoce el derecho a la salud y permite contenido orgánico que eduque a sus usuarios y usuarias sobre el aborto mediante medicación. También permite en su plataforma contenido que ofrezca orientación sobre el acceso legal a productos farmacéuticos, pero prohíbe los «intentos de comprar, vender, donar, regalar o pedir productos farmacéuticos o comerciar con ellos».

TikTok respondió que sus políticas no prohíben ni suprimen temas como la salud reproductiva o los contenidos sobre el aborto, incluido el acceso a información, pero «prohíben el contenido que incluya información médica falsa».

Respuestas vagas

«Las respuestas de las empresas no coinciden con lo que parece estar sucediendo en sus plataformas”, según Eklund. «No basta con respuestas vagas. Las empresas deben tomar medidas transparentes para garantizar que sus usuarios y usuarias puedan acceder a información relacionada con el aborto en sus plataformas, y que los miembros de la sociedad civil reciban una explicación adecuada sobre cualquier contenido que se elimine».

A juicio de la organización, Meta y TikTok deben ser más transparentes sobre la manera en que sus directrices comunitarias se aplican a los contenidos relacionados con el aborto. Asimismo, deben mejorar la transparencia sobre el uso de sistemas de recomendación y algoritmos de moderación de contenidos. Además, deben identificar, prevenir y abordar proactivamente cualquier daño que se derive de su moderación de contenidos y la supresión potencial de contenidos relacionados con el aborto.