El problema del medioambiente no es nada inventado

La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medioambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencia del estilo de vida que impera en nuestra sociedad. Así, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayuda a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene una repercusión en el medioambiente. El medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas de plástico, el tipo de energía que consumimos, todo influye.



Tratar de sensibilizar a la población sobre los problemas medioambientales es fundamental para mantener una vida sostenible en la mente de los ciudadanos, pero también es una oportunidad para educar a la gente y difundir el mensaje de que hay que ayudar a proteger la naturaleza. La educación es una herramienta clave para crear el cambio, y el cambio es lo que se necesita para salvar nuestro mundo. Todo el mundo tiene que hacer cambios para vivir de forma más sostenible y cuidar el medio ambiente, y la educación puede ser un motor importante para conseguirlo.

Cuanto más conocimiento se tenga sobre un tema, más probable será que nos preocupemos por él y seremos capaces de tomar decisiones con conocimiento de causa. Más aquí en CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (HC Editores, Costa Rica, 2023), no hacemos solo la referencia sobre la influencia global del medio ambiente, sino que es una obra en la cual una gran cantidad de escritores, filósofos, poetas, traductores, cantantes, compositores, etc., tratamos de conglomerar todos estos factores ambientales unidos en hermandad de diversas naciones y de todos los continentes y que cada cual aporta mediante un relato, poema, cuento, etc., lo que se aprecia en cada país en que hemos estado a través de las personas nativas para que de una manera humana cada uno y todos en general hablamos sobre el medio ambiente como tema concreto y aportando un formato muy distinto a través de la paz y la unión de tantas personas que con sus ideas y diferentes idiomas aunados en común con el español como centro paritario y luego traducido al mismo tiempo en 77 idiomas tratamos en exclusividad lo que significa el medio ambiente y todos sus factores no solo en concepto y forma del mismo, sino que cada humano de diferente país y con su idioma colabora de una manera con su punto de vista literario, científico, musical, artístico, etc.

Abarcando los puntos más comunes con el interés de que esta obra no sea simplemente algo tangible y que queda ahí para leer sin más. Sino que tratamos de que en estas dos fases del libro abordar no solo la conciencia de lo que significa el medio ambiente para cada persona, sino que lo llevamos más allá para que pueda ser una obra de consulta bien sea para colegios o para universidades. Ya que en gran medida total, el capital humano que hay dentro de “Canto Planetario” sirva como ejemplo de lo que pensamos muchas personas de la Tierra como vemos nuestro planeta y unidos tengamos la fuerza suficiente para que se vea que aunque seamos de cualquier continente, al final todos coincidimos que este problema del medio ambiente no es nada inventado, ni somos negacionistas con respecto al cambio climático; sino que con cada enfoque de cada persona capitalizamos de una manera única sea donde sea dicho humano del globo terráqueo la manera de expresarse y esa es nuestra fuerza.

Por eso queremos trasladarlo para que no solo lean una obra con carisma por reunir a tantas personas y conseguir que este proyecto tenga la consolidación que merece, gracias a nuestro poeta, gestor y compilador de la misma Carlos Javier Jarquín que ha parido esta idea “nunca antes hecha realidad”. La presentación oficial de CANTO PLANETARIO se realizó el pasado sábado 22 de julio a través de YouTube en tres canales simultáneamente: Carlos Jarquín, Canto Planetario y Mo Anam Cara.

“Canto Planetario es un proyecto independiente, gestionado en su totalidad por su compilador, sin nexo alguno con organismos, instituciones, empresas, ideologías ni colectividades políticas, culturales, intereses económicos, concepciones sociales ni creencias religiosas… Esta obra se ha publicado inicialmente en la plataforma de Amazon, gracias a la gestión de la editorial costarricense HC EDITORES. El libro está disponible en los formatos digital y de tapa blanda. Consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. El formato digital se ha publicado en un solo volumen y sin imágenes, excepto las mínimas necesarias”.

Canto Planetario se ha engalanado con un himno titulado ‘MI CANTO PLANETARIO’, en el siguiente enlace podrá escuchar la versión oficial de español con subtítulos en inglés:

España tiene presencia de dos idiomas ESPAÑOL y GALLEGO, como dato curioso Carlos Jarquín me ha comentado que de los 110 países presentes en este proyecto planetario España es el que tiene más narradores invitados, a continuación menciono el nombre de los invitados: Gabriela Reyes (narradora), Joaquín Lourido Andrade (narrador), José Luis Ortiz Güell (narrador), María Ángeles Pérez López (poeta), María Beatriz Muñoz Ruiz (narradora), Santiago Montobbio (poeta), Teresa Mascarenhas (poeta) y Vicente Sanz García (narrador).