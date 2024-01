El único “lawfare” que se hace en este país es el de Vox

Si nos atenemos al literal del anglicismo “lawfare” no podremos hablar, como se está tergiversando por ahí, de persecución a los jueces por una hipotética instrumentalización judicial de la acción política. Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha.

El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura. “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir” sentencia en un auto la sala segunda de Lo Penal donde, además, se señala un argumento sobre la ley de amnistía que va a tener consecuencias. Que no es competente para analizar la ley, que deberá ser el Tribunal Constitucional el que decida sobre la legalidad del texto. Así pues, varapalo para los que todavía guardan la esperanza de recurrir al alto tribunal.

Tras las elecciones de julio pasado, el partido de Santiago Abascal perdió la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional al no contar con los suficientes diputados. Le queda el recurso al Tribunal Supremo y es la vía que está utilizando para judicializar la política. Los servicios jurídicos del partido de extrema derecha han presentado numerosas querellas. En una de ellas llegaron a pedir medidas cautelarisimas para paralizar la investidura de Pedro Sánchez. La Sala rechazó la petición. En la misma, Vox argumentaba que se estaban cometiendo delitos de conspiración para la rebelión, prevaricación, cohecho y malversación, y apuntaban a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Félix Bolaños quienes se habían reunido, según el partido de Abascal, con los dirigentes independentistas Carles Puigdemont, al que califican de prófugo de la justicia, y a los que, ellos dicen, están condenados: Oriol Junqueras, y Arnaldo Otegui. Posteriormente, han ampliado esta querella al señalar que los hechos que están transcurriendo les están dando la razón y que “existe un serio peligro de ruptura de la unidad de España”.

La jueza encargada de redactar la ponencia, Carmen Lamela, una de las señaladas por la diputada de Junts, Miriam Nogueras, deja claro que “las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura de un presidente de gobierno son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”. Y va mas lejos al referirse a la amnistía: “corresponde al Tribunal Constitucional y no a este Tribunal determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con el ordenamiento constitucional”. De esta manera, rechaza las acciones judiciales presentadas por Vox, demostrativas de que son ellos los que están llevando a cabo el tan traído y llevado lawfare.

- Publicidad -

Porque, hasta el momento, nadie se ha pronunciado, salvo alguna manifestación efectuada por dirigentes soberanistas, acerca de la exigencia de responsabilidades a los jueces y magistrados que sentenciaron las acciones del Procès. Hay que volver a señalar que en las tres comisiones parlamentarias de investigación creadas a raíz del acuerdo para la composición de la mesa del Congreso nadie habla de pedir responsabilidades a los jueces. Sólo se ha manejado la posibilidad de llamar al magistrado del Supremo, Pablo Lucas, encargado de autorizar las acciones del servicio de espionaje, CNI, para que explique si se hackearon los teléfonos de altos cargos de la Generalitat en los días anteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017 utilizando el software “Pegasus”. Pero Lucas poco o nada va a poder decir a este respecto porque todo lo referido a este asunto se encuentra catalogado dentro de la ley de secretos oficiales y, aunque se llegó a hablar de la posibilidad de que el gobierno desclasificase la documentación del CNI, no se ha hecho y fuentes de La Moncloa dicen que es poco probable que se vaya a hacer.

Y nada más. Nadie ha hablado de responsabilidades de los jueces que instruyeron y juzgaron a los líderes del Procès. Es verdad que los dirigentes independentistas desautorizan la actuación de los jueces y magistrados del Supremo cada vez que tienen oportunidad de ello. Pero la cosa no pasa a mayores ni va a pasar porque la ley les protege. Ellos hicieron el trabajo que se les encomendó. Por esa regla de tres habría que pedir responsabilidades penales, también, al presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, que decidió aplicar el controvertido artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana y disolver la Generalitat. Ya que, basándose en esa decisión y a las diligencias del Tribunal Constitucional, tanto Pablo Llarena, instructor de la causa, como la sala de Lo Penal, que juzgó, con su presidente Manuel Marchena al frente, hicieron su trabajo escrupulosamente. Por lo tanto, no se puede hablar de persecución y menos de la comisión de un delito de prevaricación.

Por lo tanto, a pesar de la alarma social que genera las intoxicaciones de la derecha judicial, ni los jueces van a ser llamados a declarar al Congreso ni, por supuesto, se les va a exigir responsabilidades. Que duerman tranquilos los miembros caducados del Consejo General del Poder Judicial, que eso no va a ocurrir. Y el mismo rasero se puede aplicar a los fiscales. Tranquila, Consuelo Madrigal y compañía.

El “lawfare” lo están haciendo los mismos que lo denuncian queriendo que la judicatura se entrometa en un terreno que no es el suyo. Entonces no hablemos de separación de poderes porque los primeros que desconocen cuales son los límites de esos poderes que conforman la estructura del Estado son los mismos que presentan demandas, denuncias y querellas contra actos políticos. Menos mal que en el Supremo, a pesar de la tendencia política de algunos de sus magistrados, impera la cordura.