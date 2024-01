Enrique Bunbury, la esencia española en «Liberté», un canto de esperanza por los derechos humanos

Un canto a la libertad, la esperanza y el respeto universal de los derechos humanos para todas las personas, sin distinción alguna de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Eso es Liberté, el nuevo sencillo de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, integrantes de la icónica banda de rock alternativo Aterciopelados (Colombia), quienes unen sus voces y su arte a Susana Baca (Perú), Enrique Bunbury (España) y Dr. Shenka, de Panteón Rococó (México).

Liberté se suma a las actividades coordinadas por Naciones Unidas y la Unión Europea en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se espera que se convierta en un referente musical de la lucha por la promoción y protección de las garantía fundamentales.

«Luchando con amor por nuestras ideas podremos volar libres como las estrellas. I’m just looking for freedom, freedom, freedom… Defendamos la libertad. Pensemos en libertad. Celebremos la libertad. Vivamos en libertad», canta el grupo de artistas reunido bajo la dirección del músico y productor Federico Quintana y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Liberté busca reflejar en sus líricas la defensa de los derechos humanos desde diversos frentes, tales como la defensa de la tierra y el territorio; la lucha por un ambiente sano; la defensa de la libertad de expresión y de manifestación; la búsqueda de verdad, justicia y memoria; la erradicación de la violencia, y la importante labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Tambores, percusiones, vientos y coros se fusionan en un manifiesto sonoro, creando un canto tribal lleno de convicción por la libertad en estos tiempos cruciales, donde las libertades individuales se enfrentan a grandes amenazas.

Liberté está disponible en diferentes plataformas digitales, mientras que el videoclip, inspirado en el mural «Todos los derechos, todas las personas», realizado por la artista veracruzana Eva Bracamontes en la Central de Abasto de la Ciudad de México, se encuentra disponible en YouTube.

“Aterciopelados tiene un repertorio grande alrededor de temas antibélicos, alrededor feminismo y ambientalismo. La música es nuestra herramienta para participar en la protección y promoción de los derechos. Para nosotros es un orgullo hacer canciones que promuevan este tipo de temas», comenta Andrea Echeverri.

“Queríamos que las voces de artistas de varios lugares se levantaran para la defensa de los derechos humanos, pero también para hablar de los defensores de derechos humanos, que sabemos que luchan diariamente y ponen en peligro incluso sus vidas por estar en esa lucha constante”, agrega Héctor Buitrago.

Para la ONU-DH, esta canción es una luz por la paz, la libertad y la justicia con una doble intención: «Hay un llamamiento a la esperanza que supone la Declaración Universal, pero también un llamamiento a trabajar por hacerla realidad para todas y todos. La polarización y la división se pueden superar con el espíritu del contenido de la Declaración Universal», afirmó Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina de Derechos Humanos en México.

Música, arte y convicción

“Esta canción, junto con los murales inaugurados en la Central de Abasto de la Ciudad de México y la Arena México, nos recuerdan el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la urgente necesidad de hacerla valer en nuestras familias, trabajos, escuelas y comunidades”, comenta Peter Grohmann, coordinador de ONU México.

Alianzas y compromisos

Como parte de su compromiso con la agenda de los derechos humanos, la Delegación de la Unión Europea en México se ha sumado activamente en los proyectos realizados por la ONU en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en la producción de Liberté, al tiempo que ha reconocido la lucha de las y los defensores de México y América Latina.