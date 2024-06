¿Es Felipe VI un MASUFA a merced de los ultras?

Por si usted no lo sabe, MASUFA no es el nombre de una de las logias de la Masonería, esa organización a cuyos miembros los franquistas persiguieron, aunque no tanto como a los comunistas.

Lo cierto es que en España solo hay un MASUFA, pues se trata del acrónimo correspondiente a la octava de las diez funciones que la Constitución reserva para el rey en su artículo 62 y si lo he elegido ha sido para ahorrar tiempo a quienes solo lo tienen para leer los titulares porque «¿Es Felipe VI un Mando Supremo de las Fuerzas Armadas a merced de los ultras?» hubiera necesitado más milisegundos.

Además, esta versión larga también habría sido más inquietante, pues traería a la memoria el golpe de Estado de 1923, el que se produjo durante el reinado del bisabuelo de Felipe VI y que dio paso a la dictadura de Primo de Rivera.

Pero dejemos de aparentar que pedimos excusas a quien nada debemos y tampoco hemos ofendido y vayamos con dos hechos de ahora mismo que justifican el título de este artículo en cualquiera de sus versiones, pues son tan ciertos como la citada y muy peligrosa (para la democracia) octava función constitucional de MASUFA, creada para blindar aún más a quien, gracias al artículo 56, otro que tal, disfruta del derecho a cometer cualquier delito con total impunidad desde la cima de un modelo de Estado impuesto por el último dictador.

La primera noticia apareció en los últimos días de marzo con la publicación en varios medios de titulares como estos:

«Leonor será nombrada hija adoptiva de Mallorca. La isla se vuelca con su princesa. El acto tendrá lugar el próximo 12 de septiembre y Zarzuela ya está avisada«. En Informalia, de El Economista.es.

«Leonor es nombrada hija adoptiva. Esto es lo que ha sucedido«. En Moncloa.com.

«La princesa Leonor conquista a Mallorca. Este es el secreto que la convirtió en su ‘hija adoptiva’.» En Merca2.es.

«La princesa Leonor será nombrada ‘hija adoptiva’ de Mallorca«. En 20 minutos.

En la prensa de Mallorca los titulares fueron similares, pero respetaban siempre los tiempos verbales al tratarse de un futurible. En algunos digitales se hacían encuestas para sondear la opinión de los lectores.

Pero dos meses después, a partir del 30 de mayo, los titulares han sido estos otros:

«Discrepancias políticas impiden que la princesa Leonor sea nombrada hija adoptiva de Mallorca. El expediente lo tramitaba Vox, pero ha sido rechazado por MES y el PSOE ha anunciado que se abstendrá«. La Vanguardia.

«La princesa Leonor no será hija adoptiva de Mallorca por decisión del PSOE«. Telemadrid.

«El Consell mantiene la propuesta de Hija Adoptiva de Mallorca pese a su inviabilidad«. Diario de Mallorca.

«Los monárquicos cargan contra el PSIB por rechazar nombrar a la princesa Leonor hija adoptiva de Mallorca. La Hermandad Nacional Monárquica de España pide a los socialistas que recapaciten y voten a favor de que el Consell otorgue el título propuesto por Vox«. Última Hora.

Como usted ya se está imaginando escenas incómodas dentro de un PSOE en el que conviven políticos como Sánchez y González o Armengol y García Page, le pido que abra un paréntesis para analizar la segunda noticia.

Cuando el 26 de abril parecía que todo avanzaba a pedir de las bocas de sus padres sobre lo de que Leonor sería nombrada hija adoptiva de Mallorca, apareció en el Diario de Mallorca una noticia informando que «Felipe VI concede el título Real a la Acadèmi de sa Llengo Baléà» y en la Última Hora del día siguiente informaciones con estos titulares: «‘Estupor’ con la Casa Real por la concesión a la Acadèmi de sa Llengo» o «Vox, el único que defiende el ‘baléà’, no reconocido por la ciencia lingüística«.

La cosa no se paró ahí, ni mucho menos, porque el 29 de abril el rector de la Universitat de Illes Balears declaró «No sé quien asesora al Rey, pero es un asesoramiento defectuoso» añadiendo, con rotundidad, que la decisión de la Casa Real es «sorprendente, inmotivada y anticientífica, pues la unidad de la lengua catalana, que es la de Baleares, no es opinable«. La UIB, en un comunicado conjunto con el Institut d’Estudis Catalans, ha manifestado su «rechazo y oposición rotunda» a la concesión del título.

El paso de los días no ha hecho más que complicar la situación pues, desde entonces, el conflicto ha estado presente en forma de noticias, opiniones, chistes y otros formatos en papeles y digitales de Mallorca porque las consecuencias políticas de esta intromisión irresponsable de Felipe VI en lo lingüístico de la mano de los ultras de Vox han sido varias y siguen sin cerrarse.

Por ejemplo, existe un consenso general sobre la relación existente entre la gran asistencia a la manifestación celebrada el 5 de mayo en Palma bajo el lema «Sí a la Llengua» y la «noticia».

En otro plano, el Diario de Mallorca informó el 9 de mayo que «El Consell exige al rey una disculpa pública y una rectificación por conceder el título de ‘Real’ a la Académi…». El Consell es la institución representativa y de gobierno de la isla de Mallorca, con mayoría de un PP que, con su abstención, propició que saliera adelante esa petición de explicaciones al rey.

12 de mayo. Es decir, tres días después y en el mismo diario de papel. «El PP se disculpa con el Rey tras exigir una rectificación por la ‘Acadèmi Baléà’.» Algo pasa en el PP para que se arrugaran de manera tan vergonzante ante Felipe VI, aunque quizás pensaron que también es el MASUFA y, por tanto, ¡cuidado!

Pero, lejos de finalizar, el lío que se ha formado solo podía subir de categoría, pues está atado y bien atado al mismo cuello de un rey que sabe que no durará ni tres años más en La Zarzuela a partir del día en que reconozca que se ha equivocado en algo. Inolvidable aquel vídeo de su padre en el pasillo de un hospital.

De hecho, el 24 de mayo y en la portada de Última Hora: «El Parlament pide al Rey que suspenda el título que suspenda el título a la Acadèmi y consulte a la UIB. El PP vota a favor de una propuesta de MÉS y deja solo a Vox en la defensa de la concesión». Ese «Parlament» es el poder legislativo en Illes Balears y, por tanto, de un ámbito territorial más amplio que el Consell.

Como tras esta sucesión de noticias «Reales» tampoco quiero hacerle perder tiempo especulando sobre los mismos líos dentro del PP en los que usted ya está pensando, tal como les ha ocurrido a los del PSOE con el expediente «Leonor hija adoptiva», para terminar, le expondré dudas sobre otras expectativas.

Google presenta en este momento 40.300 resultados para la palabra MASUFA, aunque si usted hace la misma consulta puede que no sean los mismos. En cualquier caso, en noviembre de 2022, antes de emplear MASUFA por primera vez (que yo sepa) en relación con su significado constitucional en España, solo eran 7.900, pues también nombra a una tribu africana.

Ya que el título es una pregunta a la que quizás usted se haya respondido, terminaré con dos dudas nuevas.

¿Qué futuro le espera a la palabra MASUFA?

¿Y al Mando Supremo de las Fuerzas Armadas?