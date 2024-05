España reconocerá el próximo 28 de mayo al Estado de Palestina

Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes España reconocerá a Palestina como estado. «Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción», declaró desde la tribuna del Congreso. Inmediatamente después, los miembros de la bancada socialista y de Sumar se levantaron para aplaudir esta decisión, mientras que el PP, ERC, Bildu, Podemos y BNG guardaron silencio. «Vamos a defender al estado Palestino por coherencia. Defendemos la misma decisión en Ucrania y en Palestina», afirmó.

La decisión se tomó minutos después de que el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, anunciara una medida similar. «No puede haber paz en Oriente Próximo sin que Israel y Palestina tengan su propio Estado; es la única solución real al conflicto», sostuvo Stoere en una rueda de prensa en Oslo. Explicó que la división entre ambos debe basarse en las fronteras anteriores a junio de 1967. Durante su intervención en el Congreso, que comenzó a las 9:00, Sánchez enfatizó: «Vamos a reconocer el Estado de Palestina por paz, por coherencia y por justicia».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido subrayar que el reconocimiento de Israel no supone una afrenta ni contra Israel ni contra el pueblo judío. “Quiero dejar clara una cosa, este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que apreciamos. Y mucho menos es contra los judíos, un pueblo admirable, cuya historia está ligada a España. Tampoco es a favor de Hamás, como dicen algunos diputados de Vox, en un intento por sacar tajada de este asunto”, ha asegurado, anticipándose a las críticas de otras formaciones políticas contrarias al reconocimiento de España y ante una posible respuesta negativa de Israel.

Ha anunciado además que España acogerá en breve a 30 niños gatazíes diagnosticados con cáncer con traumatismos severos. “Dentro de un tiempo cuando cesen los bombardeos, y los medios y la comunidad internacional puedan ver lo que está ocurriendo en Gaza, nos daremos cuenta de que todos hemos presenciado uno de los episodios más oscuro. Ese día, los españoles podrán decir que estaban en el lado correcto de la Historia.

La decisión de España podría generar diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel interno, esta medida puede provocar tensiones dentro de la política española, ya que no todos los partidos políticos apoyan esta medida. La reacción inicial en el Congreso refleja un panorama político dividido, donde la cohesión interna será crucial para la implementación efectiva de esta política exterior.

Internacionalmente, esta acción de España podría influir en otros países europeos que aún no han reconocido oficialmente a Palestina como estado. El reconocimiento podría ser visto como un paso hacia la normalización de relaciones y como un apoyo a una solución de dos estados, lo que ha sido durante mucho tiempo un ideal buscado pero difícil de alcanzar debido a las complejidades del conflicto israelí-palestino.

Además, esta decisión también plantea interrogantes sobre cómo afectará las relaciones de España con Israel y con los Estados Unidos, país que ha mantenido una posición más cautelosa respecto al reconocimiento de un estado palestino sin un acuerdo de paz negociado. La respuesta de estos países será clave para entender las futuras dinámicas en las relaciones internacionales y en la búsqueda de una solución pacífica y duradera en la región.

En resumen, el anuncio de Pedro Sánchez no solo representa un cambio significativo en la política exterior de España, sino que también puede actuar como catalizador en la geopolítica de Oriente Próximo, potencialmente llevando a un renacimiento de las conversaciones de paz y a un reajuste de alianzas y estrategias en la región. La implementación de esta política y sus repercusiones serán un tema crucial de seguimiento en los próximos meses.

Los ministros de Sumar han celebrado el anuncio de Pedro Sánchez sobre el reconocimiento del Estado Palestino previsto para el próximo martes 28 de mayo. Este gesto, largamente solicitado por el socio minoritario de la coalición, fue finalmente incluido en el acuerdo de gobierno firmado en octubre. “El pueblo palestino y la paz en Oriente Próximo llevan demasiados años esperando”, señaló en la red social X la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Según la ministra de Trabajo, España “da un paso importante para la paz y el progreso en la región”.

El pueblo palestino y la paz en Oriente Próximo llevan demasiados años esperando.



Hoy el Gobierno de coalición reconoce al Estado Palestino como miembro de pleno derecho de la sociedad internacional.



— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 22, 2024

En un mensaje extenso, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fue una de las primeras en pronunciarse. Para ella, el reconocimiento es “una medida que por sí sola no detendrá los crímenes de guerra de Netanyahu”, pero considera que es “necesaria para incentivar a la comunidad internacional a tomar una posición y actuar”. Rego destaca que han transcurrido “228 días de genocidio en directo” y “76 años de aniquilación de derechos”.

228 días de genocidio en directo, 76 años de aniquilación de derechos



— Sira Rego 🔻 (@sirarego) May 22, 2024

Y continuó: “El reconocimiento es un paso simbólico que sitúa a nuestro país en el lado correcto de la historia”, aunque aboga por acciones adicionales. “Para frenar el genocidio en Gaza, debe estar acompañado de medidas concretas de presión y aislamiento internacional hacia Israel. Estas incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, sanciones contra el gobierno israelí, el cese del envío de armas, y financiar y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. Simultáneamente, es esencial implementar medidas que eviten la impunidad: apoyando la orden del fiscal de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, una investigación a la que España contribuyó el pasado mes de enero”.