¿Existe el derecho natural?

Es obvio que la degradación de aquellos que hacen las leyes conlleva la degradación de aquellos que las aplican. En eso no puede haber mucha «separación de poderes». Basta que los políticos pongan, por escrito, que es obligatorio taparse la cara con una máscara, para que una caterva de policías, fiscales y jueces se apresten a amedrentar al personal. Es solo un ejemplo de norma estúpida. ¡Hubo tantas! ¿Por qué puedo decir que es estúpida? Porque los propios fabricantes de máscaras advertían, en los envases, que sus máscaras no protegían de ningún virus. ¿Quién puede saber más que el fabricante?

Lo cierto es que, ante los numerosos ejemplos de estupidez legislativa y judicial que nos ofreció el «pandemonium», hay quién vio la necesidad de buscar recursos con los que defenderse y cayó en la red de algún oportunista, dispuesto a entonar, por unas monedas «el menda lerenda». En realidad, para saber lo que es el derecho natural, no hace falta asistir a ninguna charla y menos a las de charlatanes sin conocimientos jurídicos. Para saber lo que es el derecho natural, basta que se haga. uno mismo, la siguiente pregunta: ¿Tengo derecho a oponerme a leyes estúpidas?

Si tu respuesta es «NO» significa que estás dispuesto a degradarte hasta lo más bajo. En ese caso mejor que no sigas leyendo, porque mi intención, al escribir esto, es precisamente la contraria. Quién aceptó que se pudiera sacar al perro y no al niño ¿No aceptó que los perros eran más importantes que los niños? Quién aceptó que se pudiera salir a comprar alcohol y no a ver a la familia ¿No aceptó que lo más importante, para él, era el vicio? ¿Por qué el tabaco se consideró esencial sino porque hubiera sido imposible mantener «confinados» a los fumadores con «mono»? Son solo algunos ejemplos para ilustrar como unos políticos degradados pueden corromper a gran parte de la sociedad. ¡Hubo tantos! Hay quién aceptó poner el brazo a cambio de una cerveza, de una hamburguesa e incluso de un «servicio sexual». ¿Qué opinión pueden tener esas personas de sí mismos?

Si tu respuesta a la pregunta «¿Tengo derecho a desobedecer leyes estúpidas?» es «SI», es porque entiendes que hay «algo» que está por encima de las leyes que dictan los políticos (del derecho positivo), es porque entiendes que hay una ley superior a las leyes humanas. ¡Eso es el derecho natural!

Pero, si existe tal derecho, ¿Dónde está escrito? ¿Cómo se puede invocar en los tribunales? Está escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en muchas Constituciones, pero eso no es lo importante pues su existencia no depende de la escritura. Allá donde veas la expresión «el estado reconoce» es porque el estado admite la existencia de «algo» que lo limita pues lo que se reconoce es lo que ya existe y no se puede cambiar. Es por eso que los estados suelen reconocer el derecho a la vida, a la integridad, a la libre expresión… Los podemos llamar derechos humanos, o fundamentales, o derecho natural, o derecho divino. Que se le de un nombre u otro no afecta a su naturaleza que es guiar, y en su caso, limitar, a los hombres y mujeres que hacen las leyes.

Pero claro, a los políticos estúpidos no les interesa que exista el derecho natural, porque no les gusta sentirse limitados. ¿Por qué pudieron establecer la pena de muerte? ¿Cómo han podido hacer la ley de eutanasia? Obviamente ignorando el derecho natural a la vida, el derecho que todos tenemos a vivir, gobierne quién gobierne. Así corrompieron a muchos que hoy creen que existe el derecho a matar. Se empieza matando delincuentes, se sigue, matando ancianos y niños por nacer, y se acaba, haciendo experimentos mortales con toda la población; y si se te ocurre invocar el derecho natural ante los tribunales corruptos que aplican leyes corruptas dictadas por políticos corruptos, lo más probable es que no te hagan ni puñetero caso. ¿Cuantos invocamos nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra integridad física y psíquica, cuando nos obligaron a tapar nuestra boca y nuestra nariz con una ridícula máscara? Igual nos multaron, y hasta nos pegaron y nos metieron en celdas. Lo hicieron seres humanos que se degradaron hasta lo más bajo, al interpretar un derecho que solo tenían derecho a reconocer. ¿Qué opinión pueden tener de sí mismos esos seres? El precio que pagaron fue obligarse, ellos mismos, a creer que no son más que bestias pero presenciar sus tropelías fue lo que llevó a muchos a comprender que son «algo más»; a comprender que el derecho natural no garantiza que puedas librarte de los estúpidos, pero sí de la estupidez.