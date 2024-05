Feijóo da grima cuando habla de Palestina

Tal como se anunció, el Gobierno Sánchez ha reconocido el Estado palestino, exigiendo a Israel el retorno a las fronteras de 1967. Y al instante, la derecha española ha vuelto a entrar en ese momento esquizofrénico que últimamente le asalta cuando se trata de debatir sobre el genocidio en la Franja de Gaza. Los prebostes del PP se comportan como ciclotímicos políticos capaces de mantener una cosa y su contraria en el mismo párrafo. Dicen estar a favor de los derechos humanos y en contra del exterminio de miles de personas, pero acto seguido acusan a Sánchez de cómplice de Hamás; admiten haber votado a favor del reconocimiento del Estado palestino hace diez años y a los cinco minutos ya están otra vez acusando al Gobierno de haber cruzado una peligrosa línea roja. Con esta gente disociada que solo piensa en la demagogia y en el voto fácil uno no sabe a qué atenerse.

Todo en el extraño mundo conservador ibérico resulta delirante. Feijóo ha decidido alinearse sin fisuras al lado de Israel, sin caer en la cuenta de un pequeño detalle: que eso convierte al Partido Popular en cómplice directo del genocidio de 36.000 personas (ese es el número oficial de asesinados por el régimen de Netanyahu, aunque el goteo macabro de muertos sigue siendo incesante). ¿Está siguiendo el líder popular una estrategia calculada, reflexionada, medida? Para nada. En el fondo, al PP le da igual que 15.000 niños hayan sido exterminados como ratas. En esa fuerza política hace ya tiempo que se mueven por el rédito electoral inmediato, en la competición con Vox, y hoy por hoy, sumidos como estamos en una ola ultra y hater antiizquierdista, vende más la demagogia barata de retratar a Sánchez como un miliciano de Hamás que tomar partido, ética y moralmente, por la causa más noble y justa, en este caso la defensa de la población civil víctima de un crimen de guerra planificado por un gobierno terrorista. El reconocimiento del Estado palestino ya ha sido suscrito por más de 140 países de la comunidad internacional. Y las diferentes resoluciones de la ONU (sistemáticamente incumplidas por Israel) ordenan avanzar hacia la “Solución de los dos estados”. Así que el bicho raro, la excepcionalidad, en este caso, no es Sánchez, sino Feijóo.

Apostar por el reconocimiento del pueblo palestino como entidad política y jurídica no significa ser antisionista, ni negar el Holocausto judío perpetrado por los nazis, ni querer acabar con el Estado de Israel desde el río hasta el mar. Supone, sencillamente, restablecer la legalidad, hacer frente diplomático ante una invasión con posterior exterminio, avanzar en el Derecho internacional pisoteado por los diferentes gobiernos hebreos. Nada de eso lo comprende Feijóo, un pragmático que está a lo que está, mayormente a recuperar Moncloa para las élites conservadoras, a que le dejen de lejanos palestinos que a él le importan un pito. Y mucho menos lo entiende Ayuso, que no se entera de nada porque todo se lo da por escrito MAR y ella se limita a hacer el paripé, o sea a leer el argumentario. Uno y otra, referentes y faros de los conservadores españoles, se han convertido en negacionistas, negacionistas de la memoria histórica, negacionistas del cambio climático y ahora negacionistas del genocidio al que estamos asistiendo cada día por televisión y en prime time. No hay más ciego que el que no quiere ver y estos dos personajes que aspiran a gobernar España algún día (mantienen una competencia feroz entre ellos por ver quién se postula mejor), se han puesto la bandera con la estrella de David en los ojos, a modo de venda, para no tener que contemplar las cabezas de los niños de Rafah, decapitadas por los misiles.

Ahora la infamia, una más, se ha instalado en Génova 13. Mantener el falaz discurso de que el reconocimiento del Estado palestino supone empoderar a Hamás, como suelta Feijóo cada vez que se sube a un atril, da grima, vergüencita ajena, además de ser intolerable en alguien que aspira a estadista. ¿Cuál será el siguiente paso del dirigente popular, colgar en la web oficial del PP el vídeo propagandístico de Netanyahu con los dos flamencos españoles zapateando un fandango, entre imágenes intercaladas de los sangrientos atentados del 7 de octubre, bajo el rótulo de “Hamás: gracias España”? Están en la deriva Trump, rupturista, antisistema, se niegan a pactar con el Gobierno hasta la causa más noble y justa, y ya nos esperamos casi cualquier cosa.

En todo este asunto de política internacional, el Partido Popular no está haciendo otra cosa que aplicar la misma estrategia de deshumanización del adversario a la que nos tiene acostumbrados. Cuando Zapatero acabó con la violencia etarra lo acusaron de traicionar la memoria de los muertos; cuando Sánchez pactó leyes con Bildu hicieron circular el infame eslogan del “Que te vote Txapote”; y ahora que se trata de algo tan digno y de sentido común como devolverle a un pueblo las tierras que le fueron vilmente arrebatadas hacen lo mismo, tratando de identificar al presidente del Gobierno con un cruel yihadista de Hamás. Partiendo de la nada están alcanzado las más altas cotas de miseria, como diría Groucho Marx. El problema es que estamos a las puertas de unas elecciones europeas, el discurso de Feijóo apesta a populismo y el tiro sionista puede salirle por la culata, como pasó en otras ocasiones. Ya sabemos que el gallego es experto en meterse en jardines en el peor momento y el palestino es un florido vergel repleto de enredaderas envenenadas para él. Otro fracaso en unos comicios y Ayuso calienta en la banda.

Identificar a Hamás con todos los palestinos es una maniobra que degrada a quien la emplea, tan denigrante como meter en el mismo saco de ETA a todos los vascos. Un típico brochazo gordo de la factoría aznarista FAES, el primer instituto de propagación de bulos, del pasado y del presente, de este país. Ahí se dicen burradas a diario, tontunas varias como que “la Ley de Memoria Democrática quiebra la Transición democrática y falsea la historia” (un análisis tosco del exministro Rafael Arias-Salgado) cuando es, precisamente, al contrario: saca a la luz los crímenes del franquismo y la dictadura.

Los libros de historia pondrán a cada cual en su sitio. Hoy España ha dado un paso de gigante saliendo de su habitual complejo de inferioridad (sumisión ante el Tío Sam y seguidismo borreguil de lo que digan las potencias europeas) para asumir un papel de primer orden en el loable aunque utópico intento de hacer prevalecer el Derecho internacional sobre los tambores de guerra. Que el mataniños Netanhayu nos señale con el dedo –como un vulgar mafioso que amenaza con enviarnos a sus sicarios del Mosad–, acusándonos de inquisidores medievales antisemitas, no debe asustarnos ni apartarnos ni un milímetro del gran objetivo: hacer justicia con un pueblo injustamente masacrado. Ladran, luego cabalgamos.