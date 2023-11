Ghostrunner 2 análisis – Un gameplay frenético a ritmo de katanazos

Ghostrunner 2 es la segunda parte del título de One More Level, y 505 Games, que se lanza el 26 de octubre de 2023 para PC, Xbox Series X/S y PS5. Este juego de acción en primera persona, con toques de shooter a espadazos no tiene nada que envidiar al título previo.

LA CONTINUACIÓN DE GHOSTRUNNER

Los acontecimientos de Ghostrunner 2 continúan con la trama del primer juego. Seguimos un hilo argumental en el que la humanidad, o lo que queda de ella, vive en la torre Dharma encerrada, tras la caída de la civilización. Un ninja cibernético creado por los más poderosos para gobernar y mantener a raya a la población de la torre se ha revelado y ha matado al Arquitecto, su creador. Este ninja es Jack, nuestro protagonista y al que encarnaremos en esta aventura a toda velocidad. Nuestra misión final será mantener a raya todas las facciones que luchan abiertamente por asumir el control de la torre Dharma.

Nuestro avance por la torre será a un ritmo frenético y acelerado. Durante nuestra exploración y ascenso encontraremos todo tipo de enemigos a los que eliminar. Si ya has jugado previamente a Ghostrunner, sabrás que debes esquivar todos los golpes de tus enemigos. Algunos de estos nos atacarán a disparos lentos pero precisos, otros rápidos que podremos parar con la katana. Tenemos enemigos armados con mechas que disparan rayos láser, y mis favoritos, ninjas con máscaras oni de neón a los que debes parar el ataque y matarlos al contratacar. La temática cyberpunk de este juego es de lo mejor del género.

Para el combate de Jack, contamos con nuestra espada como arma principal. Una katana cibernética que podremos modificar estéticamente gracias a determinadas combinaciones de colores en nuestro arsenal. Tendremos los shuriken, la nueva incorporación al equipamiento en Ghostrunner 2. Estos nos permiten aturdir temporalmente a enemigos, eliminar esferas que otorgan escudo a otros, modificar la posición de algunas plataformas y activar interruptores para resolver puzles. Como complemento estético, además de la Katana, podremos modificar los guantes de Jack, y la pintura de la moto.

MOVILIDAD DE INFARTO

La movilidad de Jack es asombrosa, y hace que el gameplay sea muy satisfactorio. Es un sistema de combate frenético, fluido, en el que nuestros reflejos deben ser ágiles. No puedes permitirte un segundo de duda, pues no sabes de dónde puede venir el siguiente disparo. Es parte del encanto de Ghostrunner 2. El movimiento será a través de saltos y fintas en el aire, además de la posibilidad de ralentizar el tiempo. Correremos por las paredes, nos impulsaremos a través de ganchos para saltar más lejos, nos deslizaremos por raíles a toda velocidad, o saltaremos en plataformas propulsoras para llegar hasta otra parte del mapa.

Durante nuestro avance en Ghostrunner 2 por la torre Dharma tendremos que resolver puzles. Algunos de estos son barreras laser, puertas electrificadas o seguir un circuito en el orden correcto de interruptores. Durante nuestro avance, nos encontraremos con NPCs de lo más variopinto, algunos dispuestos a ayudarnos o que aportan información muy útil. Otros son amenazas serias a las que hacer frente, como los Asura. Gracias Bakunin por echarnos una mano en ese primer combate.

Ghostrunner 2 cuenta con un árbol de habilidades similar al de Cyberpunk 2077. La capacidad de mejora del personaje se mide según las ranuras de memoria que tenga disponibles en la placa base. Esta placa base se puede aumentar de nivel para tener más capacidad de instalar mejoras. Los chips de mejora que incorporar en la placa, los iremos desbloqueando al avanzar nuestro juego. Los compraremos en nuestra base de operaciones, y los podremos instalar en la matriz de Jack. Algunas de estas mejoras son la reducción del consumo de estamina en los impulsos. También que nos facilite el hacer una parada de ataque perfecta, o que las balas que desviamos vayan directamente al objetivo que las lanzó.

DISTINTAS OPCIONES EN COMBATE

Por otro lado, tenemos las habilidades definitivas en ghostrunner 2. Ataques con poderes especiales que nos ayudarán a eliminar a grupos de enemigos numerosos, o cuando nos veamos en una situación de desventaja. Pero no te preocupes si mueres, Ghostrunner es el tipo de juego que no tiene pantalla de carga después de cada muerte, y que, además, tiene puntos de control periódicos que harán que no tengas que retroceder demasiado en tu avance. Dentro de la dificultad inherente al título, Ghostrunner intenta ser amigable con el jugador.

Los gráficos son fluidos, con 60 FPS estables y sin ningún tipo de carga entre pantallas del mismo nivel, lo que permite seguir el ritmo acelerado del juego. La ambientación es uno de los puntos fuertes, si como yo, eres fan de la temática cyberpunk, pues las luces de neón y la ambientación industrial y holográfica hacen las delicias del juego, así como el armamento de nuestro personaje. El apartado sonoro se ciñe al sonido ambiente. Las voces están en inglés con subtítulos en castellano, al igual que la interfaz, que está completamente traducida.

Ghostrunner 2 es un reto, una cadena de muertes que no quieres dejar de jugar. Si te gustan los gameplays rápidos, con ritmo acelerado y con mucha acción, necesitas jugar este título.