Biden y Harris, imparables: "Será una presidenta extraordinaria"

El pasado jueves, en un actoen Largo, Maryland, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris protagonizaron lo que debía ser una presentación de las políticas de reducción de precios de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare. Sin embargo, lo que comenzó como un acto institucional se transformó rápidamente en un mitin político, que dejó clara la intención del Partido Demócrata de utilizar este escenario para impulsar la candidatura de Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Biden, quien hace poco anunció que no se postulará para un segundo mandato, no perdió tiempo en hacer referencias al futuro político de su compañera de fórmula. “Amigos, tengo una socia increíble en todo lo que hemos logrado”, declaró con entusiasmo. “Ella va a ser una presidenta increíble”. Estas palabras resonaron en la audiencia, que respondió con una ovación sostenida cada vez que el nombre de Harris era mencionado.

La vicepresidenta, por su parte, aprovechó la oportunidad para elogiar a Biden, destacando su liderazgo y los logros alcanzados durante su mandato. "Podría pasarme toda la tarde hablando de la persona con la que estoy compartiendo el escenario", dijo Harris con una sonrisa. "Hay mucho amor en esta sala por nuestro presidente, y creo que es por muchas, muchas razones". Las palabras de Harris también fueron recibidas con entusiasmo por la multitud, subrayando la popularidad y el respaldo que la vicepresidenta está ganando entre los demócratas.

Estas palabras, pronunciadas ante una audiencia llena de energía, marcaron el tono del evento, que rápidamente tomó un carácter de campaña electoral. Harris, quien hasta ahora ha evitado declaraciones detalladas sobre su agenda política para la presidencia, aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Biden, resaltando su liderazgo, especialmente en la lucha para reducir los precios de los medicamentos.

La multitud, que abarrotaba el recinto del acto, reaccionó con vítores y aplausos, especialmente cuando se mencionaba el nombre de Harris. A medida que avanzaba la presentación, quedó en evidencia la clara preferencia del público por la vicepresidenta, a tal punto que algunos asistentes comenzaron a abandonar el lugar poco después de que Biden iniciara su discurso.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención del gobernador de Maryland, Wes Moore, quien avivó aún más los ánimos de la audiencia. “No solo van a escuchar al 46º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sino también a la 47ª presidenta, Kamala Harris”, proclamó con fervor, desatando una oleada de gritos y aplausos.

