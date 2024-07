Dimite la directora del Servicio Secreto de EEUU, Kimberly Cheatle, por el atentado contra Trump

La directora del Servicio Secreto de EEUU, KimberlyCheatle, acaba de dimitir después de que tuviera lugar la audiencia en la Cámara de Representantes en la que ambos partidos han exigido su retirada.

La causa de su dimisión ha sido el atentado contra el expresidente Donald Trump en el mitin de Pensilvania, la semana pasada.

Cheatle estaba al frente del Servicio Secreto desde agosto de 2022, y reconoció que el atentado contra Trump había sido "el fracaso operativo más significativo" del Servicio que ella dirigía, en décadas.

Audiencia en la Cámara de Representantes

La audiencia se convocó inmediatamente después de los hechos, y en ella, los legisladores del partido demócrata y los del republicano coincidieron en exigir la dimisión de Cheatle. Ella misma había dicho que asumiría toda la responsabilidad por los fallos de seguridad, aunque también se negó a responder a las preguntas específicas que se le plantearon y sobre todo, las relativas a conocer los fallos específicos que se habían cometido.

Su renuncia fue exigida por el presidente republicano del comité, James Comer, y el representante demócrata de mayor rango, Jamie Raskin, en una carta conjunta a Cheatle después de que ella testificara.

"Usted no proporcionó respuestas a preguntas básicas sobre ese sorprendente fracaso operativo ni aseguró al pueblo estadounidense que el Servicio Secreto ha aprendido sus lecciones y ha comenzado a corregir sus errores y fallas sistémicas”, escribieron.

“Le pedimos que renuncie como director como primer paso para permitir que un nuevo liderazgo aborde rápidamente esta crisis y reconstruya la confianza de un Congreso verdaderamente preocupado y del pueblo estadounidense”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, y el líder de la mayoría de la cámara, Steve Scalise, también habían pedido su dimisión.

Fue un joven de 20 años quien intentó asesinar a Donald Trump y pudo hacerlo con total facilidad, abriendo fuego desde un tejado que estaba muy próximo a la tribuna desde la que Trump intervino. Fue visto por el público, denunciado a distintos agentes de seguridad y nadie hizo nada para evitar la catástrofe que, por suerte, quedó en un susto y una leve lesión contra el expresidente. Sin embargo, una persona asistente, en el público, perdió la vida.

Carta de renuncia

En la carta donde Cheatle ha presentado su dimisión, ha señalado que "La solemne misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes y la infraestructura financiera de nuestra nación. El 13 de julio no cumplimos con esta misión. El escrutinio durante la última semana ha sido intenso y continuará siéndolo a medida que aumente nuestro ritmo operativo. Como su directora, asumo toda la responsabilidad por la falla de seguridad". "El Servicio Secreto seguirá adelante con nuestra misión de investigación y protección de manera firme. No nos echamos atrás ante los desafíos. Sin embargo, no quiero que mis llamados a la renuncia sean una distracción del gran trabajo que todos y cada uno de ustedes realizan en pos de nuestra misión vital... A la luz de los recientes acontecimientos, es con gran pesar que he tomado la difícil decisión de renunciar como su directora". Joe Biden acepta la renuncia

Joe Biden ha emitido un comunicado para aceptar públicamente la renuncia de Cheatle, después de haber contactado personalmente con Trump tras el atentado y haberle pedido a los líderes políticos que calmasen el tono y relajasen las disputas políticas.

"Como líder se necesita honor, coraje y una increíble integridad para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más desafiantes del servicio público", ha dicho el presidente de los EEUU, Joe Biden.

Ha señalado, además, que "continúa invesgtigándose de manera independiente lo sucedido, para llegar a fondo en los hechos del 13 de julio" y ha señalado que "espera evaluar sus conclusiones. Todos sabemos que lo que sucedió ese día no puede volver a suceder. A medida que avanzamos, le deseo todo lo mejor a Kim y tengo previsto nombrar pronto a un nuevo director".

Trump, a través de redes sociales, ha hecho el siguiente comentario: “La administración Biden/Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir un disparo por la democracia”, escribió. “¡FUE UN GRAN HONOR HACERLO!”.