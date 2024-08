Starmer convoca reunión de emergencia para enfrentar la ola de violencia de extrema derecha en el Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha convocado una reunión urgente del comité Cobra en Downing Street para enfrentar los disturbios que han sacudido varias ciudades del Reino Unido. La violencia, instigada por grupos de ultraderecha, ha desbordado a las autoridades y ha llevado a más de 170 arrestos tras los ataques contra agentes de policía y varios edificios, incluyendo mezquitas y hoteles.

Durante el encuentro, se espera que ministros, responsables de las fuerzas de seguridad y funcionarios analicen el alcance de la revuelta y discutan las medidas a adoptar en los próximos días. El objetivo es evaluar la situación y coordinar una respuesta efectiva para restaurar el orden y proteger a las comunidades afectadas.

El primer ministro Starmer ha calificado a los alborotadores como “indeseables” y ha prometido que enfrentarán “todo el peso de la ley” por su participación en los actos vandálicos. Esta postura firme es respaldada por la ministra de Interior, Yvette Cooper, quien ha expresado su total apoyo a la policía para perseguir a los responsables. Cooper ha señalado que la situación es una “vergüenza” y ha enfatizado que no se tolerará ninguna forma de violencia que amenace la seguridad pública.

I utterly condemn the far-right thuggery we have seen this weekend.



Be in no doubt: those who have participated in this violence will face the full force of the law. pic.twitter.com/uNeJtD8pCQ