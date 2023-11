Just Dance 2024 análisis – 40 canciones extra al repertorio

Just Dance 2024 es el último lanzamiento de la franquicia de Ubisoft que anualmente lanza una nueva entrega. Estrenado el 24 de octubre de 2023 para Nintendo Switch, PS5 y Xbox series X/S. Estamos ante uno de los títulos veteranos de baile, y que, para los fans y seguidores, es una cita ineludible cada otoño.

Si nunca antes has jugado un juego de Just Dance, el concepto es bastante sencillo y a la vez, una formula muy efectiva. Un bailarín, ahora conocidos como profes, baila y realiza una coreografía, y depende de nosotros y nuestra habilidad el seguirla. Al final de cada canción, recibirás una puntuación basada en qué tan bien has bailado y luego pasarás a elegir la siguiente. La idea de Just Dance no es otra que bailar una canción tras otra, encontrando a nuestro paso canciones antiguas o nuevas, y de paso descubrir algún artista que quizás no conocíamos hasta ahora.

Anteriormente lo que utilizábamos para seguir el ritmo de la pantalla era un mando de Wii. Los años han pasado y la franquicia ha seguido con nosotros. Esta vez, en Just Dance 2024 y desde hace varios años, tenemos el mando de switch o bien, nuestro teléfono móvil, para seguir nuestros movimientos. El móvil requiere una aplicación para realizar su función, pero la conexión es más que intuitiva: descargar una aplicación, conectarte al juego con tu teléfono y usarlo como mando.

JUST DANCE 2024 ES UNA PLATAFORMA ONLINE DE BAILE

Just Dance ha sufrido un cambio sustancial en el funcionamiento del juego. Se ha convertido en una plataforma en la que encontrar canciones en propiedad de juegos anteriores, y a la que se añade contenido de forma temporal gracias a eventos. Además de esto, incluimos a esta biblioteca de coreografías bailables, un total de 40 canciones de la edición de Just Dance 2024. Dentro de ellas, encontramos algunas como Flowers de Miley Cyrus, Tití Me Preguntó de Bad Bunny, How You Like That de BLACKPINK y I Want to Dance With Somebody de Whitney Houston.

Aparte del contenido extra que añade a los títulos pasados, podemos añadir contenido extra con el servicio de suscripción Just Dance+. Este nos da acceso a una infinidad de canciones (300) pagando mensualmente por él. Además, con el juego de 2024, viene un mes de prueba a Just Dance+.

Dentro de los modos de Just Dance 2024, tenemos múltiples modos de juego: Si nos basamos en la coreografía, podemos adaptarlo al número de jugadores de uno a cuatro. O incluso contar con una opción para niños. Listas de canciones por estilo musical: pop, dance, electro, rock, K-pop, hip-hop, latino. Listas por estados de ánimo (estas me recuerdan a Spotify) feliz, divertido, épico, romántico, tranquilo. Por décadas musicales: Décadas: 2020, 2010, 2000, 90, 80, 70. Y por supuesto, una parte muy importante para títulos como este, como es la accesibilidad: sin saltos, sin movimientos en el suelo, espacios pequeños, cómodo para las piernas, o incluso sentados podremos bailar. Como novedad adicional, en esta edición contamos con un contador de las calorías consumidas y algunas canciones tienen una versión fitness que nos hará sudar aún más.

PUNTUACIONES DE JUGADORES DE TODO EL MUNDO

Por último, el punto y por el que se aprecia que está apostando más fuerte Ubisoft, es la conexión con jugadores de todo el mundo, en la que puedes competir en un ranking mundial para ver tu posición global y los puntos de los mejores, también compartir momentazos con todo el mundo. Así como eventos, en los que participaremos bailando y subiendo niveles para conseguir canciones, aspectos cosméticos para nuestro avatar y para la interfaz de baile.

Just Dance 2024 es una entrega más, que promete horas de diversión y, sobre todo, de competitividad sana entre millones de personas de todo el mundo. Una plataforma con horas y horas de baile para todos los gustos, que, para los amantes del género de baile, será la forma perfecta de combatir el frío del invierno.