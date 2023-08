Koa and The Five Pirates of Mara análisis – Plataformas con aire veraniego

Koa and The Five Pirates of Mara es el último lanzamiento de Talpa Games, Undercoders y Chibig que se estrenó para todas las plataformas el pasado 27 de julio de 2023. La continuación de Summer of Mara ha cambiado completamente de género y ha olvidado la gestión de recursos al uso, para convertirse en un alegre plataformas con niveles contrarreloj, muy fresco, y apto para todos los públicos.

En Koa and The Five Pirates of Mara jugaremos con Koa, la protagonista, y nos acompañará su mejor amigo Napopo en una aventura en la que los piratas han saqueado la isla natal de Koa, Qälis. Para recuperar lo que han robado y destruido, debemos participar en una carrera organizada por los propios piratas.

ELIGE LA DIFICULTAD EN KOA AND THE FIVE PIRATES OF MARA

Dentro del gameplay de Koa and The Five Pirates of Mara tendremos la opción de elegir dificultad, entre normal y relax. El modo relax tiene más puntos de control, y lo convierte en la opción perfecta para jugadores con poca experiencia en plataformas, o los más jóvenes. Por otro lado, el modo normal es un poco más desafiante, sin ser nada especialmente complicado, y con uno o dos puntos de control, a lo sumo, por cada nivel. Como curiosidad, si el juego detecta que llevamos demasiadas muertes en un solo nivel, nos preguntará si queremos activar el modo relax.

Para ayudarnos en nuestro viaje por Koa and The Five Pirates of Mara, utilizaremos los mapas que recopilaremos a lo largo de los niveles. El avance, característico de los juegos de plataformas, es recorrer secuencialmente un nivel para poder continuar con el siguiente. Tras una serie de mundos con diferentes trampas y pruebas, llegaremos a un jefe de cada zona del mar que rodea Qälis. Derrotar a este jefe nos proporcionará otro fragmento de mapa grande para una nueva fracción de mar por conquistar. Además, tendremos objetos que recoger a lo largo de cada mapa, perlas, trozos de tela y bolsas de basura. Estos nos servirán para canjearlos por cambios estéticos, o para reconstruir los destrozos causados por los piratas en Qälis.

La ampliación del mapa al que podemos acceder en el mar en Koa and The Five Pirates of Mara nos hará avanzar por múltiples niveles, con diferentes dinámicas características de cada uno de ellos y que hacen del juego un título lineal, pero nada repetitivo. Dentro de esta variedad de jugabilidad, tendremos mapas para todos los gustos: niveles a toda velocidad, plataformas que se desvanecen, plataformas en las que debemos coordinar el salto para que aparezcan o desaparezcan, niveles elementales, esquivar cañonazos y plataformas que se caen, entre otros.

JUGABILIDAD INSPIRADA EN LOS 90s

Además, debemos recoger conchas para poder comprar en las tiendas de los NPC de Qälis, a la vez que avanzamos por los niveles en una contrarreloj que nos entrega medallas de oro, plata o bronce al finalizar. Todo esto me recuerda a los juegos de mi infancia, la inspiración y sus múltiples elementos, como Crash o Rayman, hacen de Koa and The Five Pirates of Mara un plataformas muy disfrutable para los nacidos en los 90s

En el apartado gráfico, Koa and The Five Pirates of Mara tiene un estilo de arte 3D con cambios a 2D para el avance de Koa por determinados niveles. Este aspecto me recuerda especialmente a la saga de mi infancia, Crash Bandicoot. El apartado sonoro es alegre, sencillo y dinámico, acorde a la luminosidad del juego, con efectos de sonido ambiental y efectos muy logrados al recoger conchas o romper cajas.

Si bien los personajes no cuentan con un doblaje de voz, tampoco resulta necesario, con los diálogos escritos es más que suficiente para seguir la historia de forma adecuada y no hacen que carezca de interés, y está completamente traducido al castellano. Tampoco su duración hace que lleguemos a perder el hilo, pues Koa and The Five Pirates of Mara es un juego breve en duración y entretenido. Solo lo alargará tu afán de superación para obtener todas las medallas de oro en todos los niveles y tu necesidad de recolectar todas las monedas posibles, o explorar todas las pequeñas islas que pueblan el mar de Mara.

Koa and The Five Pirates of Mara es un título fresco y dinámico para los días de verano, y al estar disponible en todas las plataformas, es un juego indie muy versátil y accesible, por lo que independientemente del dispositivo o consola que tengas, no tienes excusa para no jugar Koa and The Five Pirates of Mara.