La actualidad no es la realidad

Lo confieso: nunca me interesó mucho la actualidad. He tenido una profunda miopía para ese mundo más allá de las fronteras de lo cotidiano. Y me acusaron por ello, me tacharon de irresponsable, mucho antes de la pandemia. Por una de esas paradojas del destino, he acabado escribiendo en un diario, espacio dedicado a la actualidad, esa que día a día cambia y nos sumerge en algo parecido al destino comunitario y global. Tal vez sea para equilibrar mi propia miopía y a la vez aportar al lector mi grano de realidad sentipensada.

¿Qué será la actualidad? Etimológicamente significa «cualidad de estar en el acto, en elpresente». Pero el presente actual no es «duración», sino sucesión de instantes acelerados y casi me atrevería a decir, inconexos. El presente actual, en el vocabulario de Bauman, es líquido. La actualidad es trepidante, rápida, inaprensible. También ese «acto» en el que debemos estar, no lo percibimos de forma inmediata, sino que vive en el presente pero nos llega por diferido: a través de los medios de comunicación masivos y las redes. Alguien nos informa o desinforma. Nos dice dónde mirar y , según la narrativa, cómo mirar. Y la actualidad poco a poco va invadiendo la realidad personal, tiñéndola y secuestrándola. Otra característica de la actualidad es que nos deja, a menudo, con sentimientos de impotencia y de miedo. Basta leer un périodíco para entender de lo que estoy hablando. O sumergirse en el mundo conspiranoico para salir aterrados y desvalidos. Lo actual pasa y nos arrasa, nos fagocita en una infodemia (pandemia de la información) que ni siquiera vemos y de la que estamos todos enfermos.

La actualidad nos informa, la realidad se vive. La realidad, volviendo a lo etimológico, significa «cualidad relativa a la cosa verdadera o presente» . Otra definición: «lo que verdaderamente existe». El presente de la realidad es un presente duradero. Lo presente de lo real no es lo presente de lo actual. Lo real no viene de segunda mano: en nuestra percepción directa de lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro nuestro. Sólo lo real nos permite reposar y a la vez actuar, gestionar miedos y salir de la impotencia porque en la realidad siempre se puede hacer algo. La realidad parece poca cosa, una gota en el océano de la actualidad, pero tal vez sea el último reducto donde poder desarrollarnos como seres humanos y hacer verdadera política, entendida como nuestra relación con los demás; la intrahistoria que es como la savia que alimenta la gran Historia, contada siempre por los poderes fácticos de cada época.

Tal vez el equilibrio esté en el camino del medio, como decía Aristóteles. Ser funambulistas entre lo actual y lo real. No dejar que lo actual nos secuestre lo real, pero tampoco vivir tanto en lo real que perdamos de vista los grandes acontecimientos históricos, para dar voz cuando tengamos que darla. Pero todo camino del medio implica la virtud de la prudencia, y toda virtud implica práctica, escucha y discernimiento, alejarnos del mundanal ruido y sumergirnos en nuestros rincones propios e intransferibles de «sentipensar».