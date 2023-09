La belleza fuente de inspiración para hombres y mujeres

La peruana Elizabeth Lorena Pérez, coronada, recientemente, en diferentes e importantes concursos de belleza, abogada y mediadora.

Una enamorada del mundo de la moda y de la belleza y que es un ejemplo de mujer empoderada, independientey luchadora por conseguir sus sueños.

Comprometida socialmente y con la verdadera Igualdad.

Como ella misma comentó a la hora de la entrevista “Desde estos certámenes debemos abrazar la Igualdad y deben servir por igual para inspirar a hombres y mujeres, personas en definitiva”.

Tras los vestidos, el séquito de maquilladores de los certámenes y los reconocimientos logrados habla la mujer, la persona que se esconde tras esa realidad.

La mujer, lo femenino, generador de vida dentro de la vida y que según su propia expresión : “ Todos tenemos que ser líderes de nuestras propias vidas”.

Los concursos de belleza han cambiado mucho en los últimos tiempos, ahora son mujeres ampliamente formadas y preparadas, que enamoradas del mundo de la moda, la pasarela y la belleza deciden dar un paso al frente para luchar por sus sueños.

Una abogada que quiere romper paradigmas Jurídicos ante la necesidad de humanizar y flexibilizar la profesión jurídica, ante el nacimiento de entornos digitales.

Así como la creación de entornos colaborativos y la cada vez más frecuente aparición de “despachos” digitales, respeta la filosofía de tiempos actuales, que exigen del Abogado una participación más activa en encuentros y proclamas sociales, asimismo, desmitificar la “divinidad” que algunos colegas podrían perseguir.

En un mundo en el que la importancia de ser profesionales multidisciplinarios, bien en la moda, bien en la abogacía y que no implica ser expertos en diversas ciencias, sino enfrentar con humildad las limitantes y aceptar, con orgullo, los talentos que nos identifican. Casos como el de Elizabeth que también se dedica, en su poco tiempo libre a escribir, poesía especialmente y a defender causas sociales.

¿Cómo te describirías en cinco palabras?

Me considero una persona leal, amorosa, justa, alegre, y risueña

No es tu primera corona, . ¿Todo ese bagaje previo te ha llevado a ganar el último certamen?

comencé en los certámenes de belleza en el 2016 en un certamen nacional en mi país, donde participe en la categoría teen, presentando al departamento de Tacna, donde gane una banda que fue miss teen belleza con propósito, posteriormente años mas tarde en el 2022 participe en el Miss Emerald donde llegue a la semifinal. Ese mismo año en el mes de diciembre participe en miss Virtuosa donde si pude ganar la corona representando al departamento de Ayacucho. Recientemente en agosto de este año 2023, viaje a Ecuador a mi primer internacional donde participe en la categoría petite representando a mi país, donde gane la corona como miss Petite Beauty Universal 2023.

¿Qué preparación te exige para triunfar en el mundo del modelaje y de la belleza?

Considero que en el mundo del modelaje y los reinados, se tiene que tener una preparación integral, tanto en pasarela, automaquillaje, y sobre todo la oratoria que es muy importante al momento de responder las preguntas del jurado en una competencia y también ante los medios de comunicación, y para las reinas de belleza también es importante tener un proyecto social.

Hablando de empoderamiento ¿Qué puede aportar este concepto al mundo de la belleza y la moda?

El mundo del modelaje y los certámenes de belleza, pueden aportar cosas muy positivas a las personas, en el mundo de la belleza encontramos que se le esta dando la oportunidad a muchas mujeres para poder participar en los certámenes de belleza, dejando atrás los antiguos conceptos la belleza, ahora podemos ver mujeres de todas las edades, participando desde la categoría mini miss, hasta la categoría señora, inclusive la altura ya no es una condición para ser modelo ahora se aceptan modelos categoría petite, y todo esto eleva la autoestima de las mujeres tanto de las que participan como de las que nos observan porque somos ejemplo de que tu altura, tu condición social ya no es un limitante para cumplir tus sueños y que la belleza no es solo física sino que se convierte en una belleza con propósito, una belleza que nace del interior del ser humano y se manifiesta en el exterior mediante actos de amor, paciencia y gratitud hacia los demás.

En pleno siglo XXI ¿Te sigues enfrentando a las críticas que este mundo sigue suscitando?

Actualmente siguen existiendo críticas, respecto a lo que se refiere ser una modelo o una reina de belleza con conceptos erróneos de cómo debe o debería ser una reina de belleza, pero mediante mi esfuerzo y dedicación siento que demuestro que esas criticas no me van a alejar de cumplir mis metas, más bien sigo esforzándome por mejorar y seguir aprendiendo puesto que mientras transmita valores hacia las personas que me observan sentiré que estoy haciendo las cosas bien.

¿Qué le hace dejar temporalmente tu trabajo como abogada como para darte esta oportunidad en la moda y la belleza?

Actualmente trabajo como abogada independiente, lo cual me ha dado tiempo para estudiar modelaje, ser modelo de maquillaje y participar en estos certámenes de belleza, que a sido en parte uno de mis sueños que he tenido desde muy niña y que en esta edad recién puedo ver mis anhelos cumplidos, de todas maneras, no dejo de lado mi carrera, sigo trabajando en ello, y también me da una grata alegría poder darme un poco de mi tiempo para cumplir estos sueños que ya son una realidad en gran parte.

¿Tienes alguna Miss como referencia?

siempre me ha gustado el trabajo de varias misses y modelos, y creo que puedo ver la constancia de varias de ellas entonces no tendría alguna exactamente como referencia, pero si recopilo lo bueno que puedo ver en una modelo.

Proyectos futuros y sueños que quieres alcanzar…….

Dentro de lo que es el modelaje un proyecto a futuro seria tener un certamen propio, en donde pueda dar la oportunidad a muchas mujeres de participar en un certamen, enseñarles el verdadero valor de la belleza. Por otro lado también me gustaría tener la oportunidad de trabajar en la radio o en algún programa de televisión como presentadora, tener un libro de poemas, puesto que soy una chica muy romántica, creo que son sueños validos y que espero algún día alcanzar.