La bula de la que goza Israel es inmoral

El horror nunca debe combatirse con más horror. Y horror despiadado y sin medida es lo que estamos viendo a diario en Gaza. Horror que hiela la sangre de toda persona con un mínimo de humanidad al ver el llanto desconsolado de niñas y niños, de adolescentes, cuyos sus ojos, abiertos y desesperados, reflejan el espanto en que se ha convertido su vida. Ojos que interrogan al mundo, a cada uno de nosotros, sobre el porqué de tanta brutalidad, de tanta muerte que asola su vida y les deja solos, muchas veces heridos, ante un futuro que carece de sentido, pues el presente de bestialidad destructiva y muerte que provocan los bombardeos diarios y sin fin del ejército israelí, es el único futuro que pueden imaginar.

Combatir el horror con un horror superlativo sobre los más débiles, aflorala mala sangre que hierve en las mentes de quienes dan las órdenes para ejecutar una venganza, despiadada y sin barreras, que supera la agresión terrorista de Hamas y les da pie para soltar el deseo oculto de liquidar, de eliminar de faz de la tierra al enemigo eterno: los palestinos. Objetivo que va más allá de la Ley del Talión, definida en la biblia como el ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, que en su literalidad se refiere a la aplicación de una pena idéntica al delito cometido.

Ley a la que recurren para cubrir con una falaz pátina ética las órdenes que emanan del Gobierno israelí formado por partidos ultra ortodoxos sionistas, asimilables al fascismo por su radicalidad inhumana¸dirigido por el exaltado: Netanyahu. Órdenes de las que no deben estar convencidos de su moralidad, al saltar como un resorte cuando el SG de la ONU y Presidentes de Gobierno de diferentes estados, califican de lesa humanidad los ataques contra la población civil y exigen que se cumpla el derecho internacional y el respeto de los derechos humanos. Órdenes de muerte que cargan de rabia a los que sufren sus efectos azuzando en sus mentes la sed de venganza. Es así como el actual gobierno de Israel crea el caldo de cultivo que asegura el futuro de Hamas.

Indigna más este oprobio inhumano cuando hemos sabido —como ya intuíamos algunos por mera lógica— que el ataque brutal y sanguinario de Hamas, no pilló por sorpresa al Gobierno de Israel, porque tal y como ha publicado el New York Times (01/12/2023), desde hacía un año el Mossad estaba al tanto de que Hamas preparaba un ataque a gran escala contra Israel. Informe que se reiteró al Gobierno de Netanyahu tres meses antes de producirse. La pregunta surge automática: ¿por qué no se hizo nada para evitarlo? ¿Será porque Netanyahu necesitaba un ataque de este tipo para desatar el infierno sobre Gaza y, de paso, tapar los procesos judiciales abiertos contra él, y acallar las protestas ciudadanas por su pretensión de recortar el poder de los jueces? Sé que suena muy duro pensar que éste sea el trasfondo de lo que está sucediendo, pero la historia está llena de sátrapas a los que no les ha importado la muerte de sus conciudadanos, si ese era el coste necesario para mantenerse en el poder.

En todo caso, es sorprendente que los servicios secretos más potentes del mundo, el Mossad y la CIA no tuvieran ni idea de lo que estaba preparando Hamas. Lo que ya no sorprende es el discurso hipócrita del actual presidente norteamericano, da igual a estos efectos que sea demócrata o republicano, de criticar la acción atroz del ejército israelí contra la población civil, mientras sigue enviándoles armas con las que a diario matan a decenas de civiles palestinos, a los que acogotan en un territorio que van ocupando y arrasando sin piedad. Pero a EEUU no le va salir gratis para su imagen internacional, como en tiempos pretéritos, el papelón vergonzante de ser el único que vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU, la propuesta de exigir a Israel un alto el fuego. Veto que avala a Israel para seguir destruyendo a sangre y fuego a los civiles palestinos.