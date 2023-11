La Conferencia Episcopal dilapida su escasa influencia moral

Asumir con dignidad y entereza el impacto negativo que produce en los demás una trayectoria errónea enaltece a quien así actúa, y envilece a quien la esconde, le resta trascendencia y rechaza colaborar para esclarecer, en este caso,el número de afectados por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica española que, desde siempre, viene encubriendo a los autores del mal cometido convirtiéndose en cómplice de una ignominia reiterada a lo largo de décadas.

La respuesta de la CE al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos cometidos por sacerdotes y monjes —podrían llegar a 400.000 personas—, denota la incapacidad de los prelados para aceptar la indecencia moral que entraña, para una organización cuya misión pastoral es propagar el mensaje de Cristo de proteger y ayudar a todos los seres humanos y, en especial, a los desvalidos y jóvenes, máxime cuando son entregados por sus padres para su formación en colegios religiosos y seminarios. No es difícil encontrar entre quienes hemos estudiado en algún momento en colegios de curas, historias de tocamientos y abusos sexuales de seres libidinosos como el << padre bola >>, que no se cortaba a la hora de acariciar por todas partes a sus alumnos para recriminarles o mostrarles el camino. Nunca le pasó nada a pesar de las denuncias a la dirección del colegio de Los Hermanos Gabrielistas.

Hechos que son de dominio público desde siempre por los que nunca, hasta ahora, la Iglesia había sido socialmente reconvenida: primero por el amparo de la dictadura que le otorgó un poder omnímodo para ahormar moralmente a la sociedad —el nacional catolicismo—, que le proporcionó prebendas de todo tipo que, desde la llegada la democracia, intenta retener a toda costa. Objetivo que viene contando con el apoyo de los Gobiernos de la derecha: José María Aznar les dio barra libre para inmatricular a su nombre todo tipo de inmuebles: religiosos o no. Prebendas en las que los Gobiernos socialistas no han metido mano a fondo para hacer efectivo el Estado no confesional que es España, según la Constitución, que sigue sin acometer la imprescindible reforma de Concordato con la Santa Sede, eternamente aplazada. Por eso a los prebostes de la curia eclesial les ha sorprendido tanto que la sociedad, a través del Defensor del Pueblo, les pida cuentas por las vergüenzas que vienen amparando desde tiempo inveterado, sin caer en la cuenta de que por ese camino derrocha la poca influencia moral sobre sociedad que viene perdiendo a chorros en las últimas décadas.

La petición de perdón dirigida a las víctimas, formulada con la boca pequeña por el Presidente de la CE, Monseñor Omeya, resulta insuficiente porque la petición de perdón debe extenderse a toda la sociedad española de la que se viene burlando, por renegar de su propio mensaje pastoral al amparar y ocultar, de manera sistemática, a quien lo incumple de manera tan flagrante. Sin embargo, lejos de asumir esa ignominia, se permite el lujo, oprobioso para la institución que encarna, de echar balones fuera con el argumento de que en otros ámbitos sociales e instituciones también se han cometido abusos, para justificarse y justificar su petición al Estado de colaboración para afrontar las indemnizaciones que tiene que pagar.

Arzobispos y Obispos, que desprecian el ejemplo marcado por las conferencias episcopales de Francia, Portugal o Estados Unidos, que han incentivado y participado en la investigación de los casos habidos en su seno, que han afrontado por sí mismas el pago de millonarias indemnizaciones —sin reclamar ayuda a <<papá>> Estado—, después de pedir públicamente perdón a sus respectivas sociedades. Aquí no. Aquí los prelados se encastillan en un perdón expresado a regañadientes forzados por la presión social, fiados en que el poder que aún acumulan les da la fuerza suficiente para <<sostenella y no enmendalla>>, aunque ello suponga embadurnar y deteriorar aún más su imagen e influencia social.