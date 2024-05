La derecha española y su visión de patriotismo que divide

El patriotismo se manifiesta a través del compromiso con el país, el respeto por sus instituciones y la búsqueda constante del bien común. Este tipo de patriotismo no se basa en meros símbolos ni en discursos grandilocuentes, sino en acciones concretas que beneficien a todos los ciudadanos. En contraste, lo que se ha observado en ciertos sectores del Partido Popular (PP) y Vox puede calificarse como un patriotismo de pacotilla, una fachada que más que fortalecer a la nación, la divide y debilita.

El verdadero patriotismo debería buscar el bienestar de todos los miembros de la sociedad y no solo el de unos pocos. Un patriota trabaja por el progreso social y económico, defendiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Este tipo de patriotismo contrasta fuertemente con el exhibido por el PP y Vox.

El uso partidista de los símbolos nacionales

El Partido Popular y Vox han demostrado una tendencia a apropiarse de los símbolos nacionales y utilizarlos como herramientas de división política. En lugar de fomentar un sentido de unidad, ambos partidos han empleado la bandera y otros emblemas patrios como elementos de confrontación. Esta estrategia no solo trivializa lo que significa ser patriota, sino que también excluye a aquellos que, aunque respetan su país, no comulgan con su visión partidista. La bandera y otros símbolos deben unir, no separar.

Retórica vacía y falta de coherencia

La retórica del PP y Vox a menudo está llena de referencias al patriotismo y la defensa de los intereses nacionales. Sin embargo, estas palabras suelen carecer de sustancia cuando se comparan con sus acciones. La verdadera prueba del patriotismo radica en políticas que promuevan el bienestar social, la justicia y la igualdad. No obstante, ambos partidos han sido criticados por implementar medidas que favorecen a las élites económicas y desprotegen a los más vulnerables, evidenciando una desconexión entre su discurso patriótico y sus políticas reales.

Manipulación del sentimiento nacionalista

El Partido Popular y Vox manipulan el sentimiento nacionalista para obtener réditos electorales. Este enfoque es absolutamente irresponsable, ya que exacerba las tensiones sociales y regionales. El verdadero patriotismo implica trabajar por la cohesión y la inclusión de todas las regiones y comunidades de España, algo que se contradice con las tácticas divisivas de estos partidos. Como dijo George Orwell, un crítico feroz de los nacionalismos excluyentes, «el nacionalismo es hambre de poder templada por el autoengaño», sugiriendo que el verdadero patriotismo no puede estar basado en la manipulación y la exclusión.

La visita de Milei y la falta de condena

Recientemente, el político argentino Javier Milei visitó España y lanzó una serie de insultos contra el Gobierno español. Este incidente resaltó otra dimensión del patriotismo de pacotilla de la derecha española. Ningún partido de la derecha, incluyendo el PP y Vox, condenó con rotundidad las declaraciones de Milei. La falta de una respuesta firme refleja una peligrosa permisividad hacia el discurso agresivo y polarizante, que va en contra de los principios de respeto y dignidad que deberían caracterizar a cualquier partido que se declare patriótico.

El impacto en la cohesión social

El patriotismo de pacotilla promovido por el PP y Vox tiene un impacto negativo en la cohesión social. Al emplear una visión excluyente de la patria, estos partidos fomentan la desconfianza y el enfrentamiento entre diferentes grupos de la sociedad. Esto no solo debilita el tejido social, sino que también obstaculiza el progreso y la estabilidad del país. Un patriotismo real debería buscar siempre el consenso y la cooperación entre todos los ciudadanos.

Los partidos políticos, en concreto el Partido Popular y Vox, han de adoptar un patriotismo inclusivo y constructivo. Esto implica no solo hablar de compromiso con el país, sino demostrarlo a través de políticas que beneficien a todos los ciudadanos, sin distinción. Solo así se podrá construir una nación verdaderamente unida y fuerte, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. El patriotismo de pacotilla debe dar paso a un compromiso auténtico con los valores democráticos y el bienestar común.