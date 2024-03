La infamia del PP con la tragedia del 11M

La invasión de Irak producida el 20 de marzo de 2003 y posterior guerra, con la perspectiva del tiempo se ha demostrado por todos los daños causados, gran Inestabilidad de la Zona, con cientos de miles de muertos y desaparecidos y millones de personas desplazadas de sus respectivos países y refugiadas en tantos otros tratando de preservar sus vidas, que aparte de ilegal, fue injusta y un descomunal despropósito, basado en interesadas mentiras, esgrimidas por el nefasto y deleznable presidente estadounidense George Bush, secundado por el primer ministro británico Tony Blair y el comparsa presidente del Gobierno Español José María Aznar. Aunque tuvieron el apoyo de mandatarios de otras naciones y sus países, la mayor responsabilidad recayó en ellos tres.

Incomprensiblemente no han sido juzgados por ningún tribunal penal internacional por tanto daño causado y ni tan siquiera personalmente han asumido o se les ha exigido responsabilidades penales, políticas, económicas y/o sociales. Aunque fue tan grande y a nivel internacional el rechazo y la contestación a esa atroz guerra, que el electorado de sus respectivos países les pasó factura, haciéndoles perder las elecciones.

En el caso de España se produjo en las del 14 de marzo de 2004, tres días después de los dramáticos atentados del 11M producidos por una célula yihadista de Al Qaeda en represalia por haber tomado parte nuestro país en la referida guerra con el resultado de 193 muertos y 2057 heridos, viajeros de cuatro trenes de cercanías de Madrid. Aznar y el gobierno del PP burdamente trataron de manipular a la opinión pública y al Pueblo Español, pretendiendo obtener réditos políticos y electorales de esos atentados, responsabilizando a la banda terrorista ETA.

Afortunadamente y con tiempo suficiente a las elecciones, la verdad se abrió camino y con buen criterio las españolas y españoles, le pasamos al Partido Popular la debida factura perdiendo las mencionadas elecciones. Con el triunfo del PSOE, de lo mejor que hizo en esa legislatura el presidente Zapatero, fue sacar de inmediato las tropas españolas de Irak.

Inexplicablemente la Sociedad Española no le ha exigido ninguna responsabilidad al prepotente y arrogante Aznar y sigue “campando libremente a sus anchas”. La Justicia tenía que haber obrado de oficio, pero…. ¿dónde han estado las instituciones, organizaciones políticas, sindicales, sociales, profesionales, culturales, etc. que no lo han hecho y se le ha seguido permitiendo su impunidad?. Existen leyes y tribunales para imposibilitarlo y que eso no ocurra. A diferencia de Tony Blair, no se ha dignado tan siquiera a pedir disculpas por haber involucrado a nuestro país en esa lamentable e irracional guerra que tanto daño ha causado.

¿Qué habría ocurrido si las burdas mentiras, desplegadas por el PP culpando a ETA después del atentado de 11M electoralmente le hubiera favorecido?. Sencillamente se tendría que haber respetado el resultado libremente emitido por el electorado y la configuración del preceptivo gobierno, éste aunque indigno pero sería legitimo. Sin embargo, menuda hipocresía la del PP cuestionando la legitimidad de los triunfos del PSOE para poder configurar gobiernos. Todo ello acompañado con miserables campañas y criticas destructivas con acusaciones de inconstitucionalidad y rotura de “su España”, debido a la acción del gobierno como ocurrió con los indultos a los procesados y condenados por el Procés.

Algo que como se ha podido comprobar, no se corresponde con la realidad si nos atenemos a la gran distensión, y mucho mayor grado de convivencia y tolerancia existente actualmente en la Sociedad Catalana. Esto ha originado un descenso de su independentismo, según se demostró en las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio por mediación del resultado electoral, con la victoria muy holgada del PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) con 1.221.335 votos el 34,47% y la obtención de 19 escaños, 4 más que ERC y JUNTS juntos, que lograron 466.020 el 13,15% y 7 escaños y 395.429 el 11.16% e igualmente 7 escaños respectivamente. Esto es lo que probablemente seguirá ocurriendo con la aprobación y puesta en práctica de la amnistía.