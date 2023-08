La Justicia, desacreditada a nivel mundial, es incapaz de defender la democracia

Se puede llegar a producir una situación inaudita. Donald Trump puede ser presidente de los Estados Unidos en la cárcel. Y no habrá manera de inhabilitarle. Así de cruel es el “sistema democrático” en ese país. Nadie podría imaginar que un mandatario de la que dice ser la nación vigilante de las libertades y la democracia en el mundo llegase a conspirar para anular los resultados de unas elecciones libres.

Tampoco nadie se lo imaginaba en Brasil, y Bolsonaro lo intentó. Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, utilizando una mayoría “contra natura” en la Knesset, se ha cargado un sistema judicial para, así, evitar que sigan prosperando las investigaciones sobre corrupción que pesan sobre él. Y la Comisión Europea mira para otro lado mientras en Polonia, Italia y Hungría fracturan el principio de separación de poderes, la esencia de la democracia en el viejo continente. Y poco les importa a los ciudadanos de todos esos países.

En Estados Unidos, a pesar de la escandalera que se está montando en torno a las maniobras que llevó a cabo para abortar la victoria demócrata en las elecciones presidenciales, Trump empata con Biden en las encuestas sobre intención de voto en las presidenciales del año que viene. En Israel, a pesar de las movilizaciones que se llevan a cabo, un primer ministro corrupto gana las elecciones y pacta con los ultras religiosos para formar gobierno y legislar de manera que pueda evitar la cárcel por los delitos por los que ha sido juzgado. Y en Europa no sirven de nada las sanciones económicas porque, según los gobiernos que se saltan las normas comunitarias, “lo que pretende Bruselas es entrometerse en la soberanía nacional”, mientras que los inspiradores de estas decisiones ganan las elecciones casi por mayoría absoluta:Mateusz Morawiecki, en Polonia, Viktor Orbán en Hungría y Giorgia Meloni en Italia.

Y todo porque la ciudadanía ha dejado de creer en la justicia. Está desprestigiada. Últimamente, la corte suprema de los Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones cuestionadas por la ciudadanía: la discriminación de parejas del mismo sexo, la anulación de la condonación de los préstamos estudiantiles propuesta por la administración Biden, y la derogación del derecho constitucional al aborto. Los ciudadanos consideran que los jueces no defienden sus intereses según las últimas encuestas. De ahí que a nadie extrañe que las causas abiertas contra Donald Trump, alguna de extremada gravedad como son los intentos de anular los resultados electorales que dieron la victoria a los demócratas, no sean tomadas en consideración. Incluso creen más el argumentario del candidato en el sentido de que está siendo perseguido. De que todo forma parte de una “caza de brujas”. De nada sirven las pruebas ni las grabaciones de la violencia generada por sus partidarios. Todo obedece a un montaje conspiratorio. La sensación es que la administración judicial está cada vez más cuestionada porque los jueces perdonan causas como las de los excesos de la policía, muchas veces de corte racista, lo que provoca cada vez más protestas y violencia callejera.

En Latinoamérica, los jueces están abusando del “lawfare”, la judicialización de la política. En Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, hoy presidente, estuvo encarcelado acusado de “corrupción”. Afortunadamente, en 2019 fue absuelto de los cargos que se le imputaban. Su antecesor, Jair Bolsonaro, intentó un golpe de estado tres días después de su toma de posesión. Bolsonaro sólo ha sido “inhabilitado” pero no ha acabado en la cárcel, todavía, a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él. En Perú, el expresidente, Pedro Castillo, está en prisión acusado de intentar un autogolpe porque el parlamento intentaba destituirle. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, que asumió el poder, se niega a disolver el parlamento y a convocar elecciones. Castillo sigue sin estar sometido a juicio más de seis meses después de haber sido detenido.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado en Bélgica, está acusado de 34 delitos por la justicia de su país, entre otros, alta traición, robo, fraude procesal, y alteración de evidencias y elementos de prueba. Tiene pendiente el cumplimiento de 8 años de cárcel por un delito de corrupción. Aun así, sus partidarios, los llamados “correistas”, son la primera fuerza política del país y esperan obtener la presidencia en los próximos comicios que se celebrarán a finales de año.

En Europa las cuestiones judiciales han generado cierto clima de desasosiego entre la ciudadanía. Los gobiernos de Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, miembros de los 27 y, por tanto, sujetos a la disciplina de la Unión Europea, están aprobando leyes que invaden las competencias de la judicatura. Y han recibido advertencias de Bruselas por tal motivo. Estos socios responden con más medidas argumentando, como dice el gobierno polaco, que no pueden adaptarlas a las normas comunitarias porque irían en contra de su Constitución. Reclaman su soberanía y ello ha provocado la mayor crisis de la UE desde su fundación.

Si. La unidad de Europa está en crisis y todo es debido a la situación de la justicia en los países “díscolos” que han sido advertidos y multados y que han perdido los fondos de cohesión. Su respuesta ha sido la utilización del recurso al bloqueo de las decisiones de los consejos de ministros que deben adoptarse por unanimidad. Un bloqueo que está afectando a temas fundamentales para la buena marcha de la UE. Entre otros las negociaciones con terceros para una futura ampliación.

España no se libra de la crisis judicial. La situación del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que lleva cinco años caducado y que puede llegar a permanecer así uno o dos años más, ha sido calificada por Bruselas como “muy grave”. El comisario de justicia, Didier Reynders, presiona al gobierno para que llegue a un acuerdo con la oposición con el fin de acabar con esta situación. Pero no parece que la actual situación política sea la mas favorable a un acuerdo. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo ha perdido a 22 de sus magistrados sin que hayan sido repuestos. En la última encuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la ciudadanía española suspende a los jueces con la peor nota de su historia, cercana al cero. A la opinión pública no le interesa, ya, los casos de corrupción como antaño, y el partido político con más condenas por tal motivo, el PP, no sólo gana las elecciones locales y territoriales rehabilitando a cargos que fueron condenados, sino que también sube en votos y escaños en el Congreso y el Senado. Y es que la lucha contra los delitos económicos y financieros ha dejado de interesar en este país. Lo mismo que en la casi totalidad del mundo. Es algo que hay que agradecer a los jueces.