La OMS cambia el discurso y reconoce ahora que la muerte atribuida por gripe aviar no era, en realidad, por esta causa

Fueron prácticamente todos los medios de comunicación los que hace prácticamente 24 horas daban titulares como los siguientes: «La OMS registra en México la primera muerte del mundo por gripe aviar H5N2» (El País), «La OMS confirma la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo, detectada en México» (La Vanguardia), «La OMS confirma la primera muerte relacionada con la gripe aviar H5N2 en México, pero dice que el riesgo de contagio del virus es bajo» (BBC).

Desmentido por parte del secretario de salud del gobierno de México

Después de que los titulares como los señalados se fueran expandiendo por la práctica totalidad de los medios de comunicación, el Secretario de Salud del gobierno de México, Jorge Alcocer, compareció públicamente para desmentir las afirmaciones que la OMS había hecho.

Públicamente, Alcocer rechazó con contundencia las afirmaciones realizadas: «Es una nota que hay que tomar con prudencia porque nos desprecisa. Se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedades Respiratorias un problema respiratorio en un hombre de 59 años, y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones no muy buenas. En este paciente, que era diabético, con problemas de riñón, se tomaron muestras. En una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar y que, desde luego, en este caso puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y trabajan con ellas. Este paciente no tenía nada que ver con esto. Venía del Estado de México, y por manifestaciones de otro tipo. Sabemos que el virus, regularmente afecta a aves y que las infecciones en humanos que se han detectado, especialmente en trabajadores de granjas de aves son muy leves, no llevan a estas manifestaciones. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. El paciente, que venía del Estado de México no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor de donde vivía. Desde epidemiología se han evaluado todos los contactos …. Puedo señalar que el comunicado que hizo la OMS es bastante malo, ya que, de entrada, habla de un caso fatal, cosa que no fue así. Murió por otra causa. Y sin que se haya dictaminado, y sólo de manera marginal -y dice así- que el riesgo en este caso es bajo. Pero va a tener una reunión hoy para precisar esto.

Puntualizo: no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o estar preocupados por esto.»

A continuación puede ver su intervención:

Cambio radical en el discurso en menos de 24 horas

Es ahora cuando los mismos medios comienzan a dar titulares en sentido absolutamente contrario al que dieron ayer: «La OMS informa de que la muerte de un paciente en México «no es atribuible» a la gripe aviar (El País)

«“Es importante indicar que la muerte fue multifactorial, no atribuible al virus H5N2″, ha dicho el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en rueda de prensa, quien ha recordado que el paciente llegó al hospital tras sufrir síntomas durante semanas, falleció el mismo día en que fue examinado en el centro sanitario (24 de abril) y tras ello se realizaron pruebas en las que dio positivo por el virus H5N2» señala el diario.