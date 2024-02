La soberana y solemne estupidez del coche volador

El ser humano ha llegado a una fase o estadio de desarrollo evolutivo que ya no puede vivir sin la tecnología. Nos hemos maquinizado, o mejor dicho, nos han robotizado. Al tiempo que la industrialización fue avanzando (en realidad retrocediendo en muchos aspectos), nos iban creando necesidades superfluas. Si lo miramos bien, la mayoría de los inventos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro día a día, sirven para poco. Cosas que no utilizamos jamás. Cosas que están ahí, sin que sepamos cómo llegaron a nuestro armario trastero. Parémonos un momento a pensar cuántos artefactos movidos con un motor y el correspondiente combustible o luz eléctrica tenemos almacenados. El mercado ultracapitalista nos inunda con los productos más absurdos: cortadoras de césped, collares para perros que envían tuits, sujetadores que cuantifican el esfuerzo físico, hornos con wifi (¿en serio?), lavadoras con hilo musical incorporado, sartenes inteligentes, botellas con pantalla táctil, despertadores olfativos (como lo oyen, uno abre los ojos por la mañana y huele a café recién hecho), zapatillas conectadas a nuestro teléfono móvil, sillas que endurecen los glúteos, colchones a prueba de infidelidades (unos sensores a distancia nos avisan cuando hay una actividad sexual ilícita en nuestra cama), cajas de gatos que se limpian solas, pinzas que avisan cuando la ropa se ha secado, cepillos de dientes con cámara de diez megapíxles y en ese plan. Chatarra, en fin, que solo sirve para destruir los escasos recursos del planeta. Tecnología estúpida, lo llaman los expertos.

Ahora parece que, por fin, el enloquecido mono desnudo ha logrado uno de sus sueños imposibles: el coche volador. Ya era hora, llevan siglos vendiendo esa moto sin que hasta la fecha se haya visto surcar el cielo uno solo de esos fabulosos aparatos. El vehículo en cuestión acaba de ser presentado en el Mobile World Congress de Barcelona y, aunque en principio se trata solo de un prototipo, la marca Alef promete incluirlo como parte del paisaje urbano de nuestras ciudades más pronto que tarde. Preparémonos pues para que dentro de no demasiado tiempo la hermosa, tranquila y apacible Cuenca sea como una de esas urbes caóticas llenas de bichos alados de acero de las películas de ciencia ficción. “Este coche es cien por cien eléctrico y tiene una autonomía de vuelo de casi 120 kilómetros. Podrán ir hasta dos personas”, se felicita orgullosa Ana Denisenko, portavoz de la firma inventora.

Llegados a este punto, la gran pregunta es: ¿era necesario un coche volador? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Como no teníamos bastante con los vehículos convencionales y la contaminación que generan, ahora vamos a llenar el firmamento de más chatarra residual. No tenemos remedio. Alguno creerá ver en este automóvil futurista la solución al problema de los atascos. Nada más lejos, en cuanto se construyan las autopistas aeronáuticas, la M30 aérea con su correspondiente variante Morata de Tajuña-Alcorcón, habrá embotellamientos por arriba y por abajo, por tierra y por aire. Así que en lugar de solucionar un problema, no habremos hecho más que duplicarlo.

Otros optimistas dirán que el coche volador es un gran invento porque mejorará el tema del aparcamiento en las grandes ciudades. Otra falacia. En algún momento, el tocho aeropropulsado tendrá que estacionar en la superficie terrestre, agravando el grave problema del hacinamiento y la falta de espacio. Cabe la posibilidad de que el coche volador tenga capacidad tecnológica para quedar suspendido en el vacío, pero tampoco parece una solución definitiva. Imagine el lector un aparcamiento volátil, cientos y miles de coches levitando sobre nuestras cabezas. Si ya casi no vemos la luz del día por culpa de los elevados edificios y rascacielos, para cuando lleguemos a ese momento no veremos un rayo de sol ni para atrás. Quita, quita.

Bien mirado, esto del coche volátil no va a traernos más que quebraderos de cabeza, accidentes y polución. También guerras más sofisticadas. Seguro que Putin ya se ha pedido uno para Navidad. Los ingenuos amantes del desarrollismo futurista están excitados con la idea y deseando probar la máquina para sentirse como Harrison Ford a los mandos de aquel coche policial propulsado de Blade Runner. Son como niños. Hemos convertido la sociedad en un inmenso parvulario con un montón de gente infantilizada e inmadura dispuesta a hacer cualquier tontería para descargar la adrenalina, la frustración y todo el vacío existencial que llevan dentro. Qué mejor ejemplo que esa legión de memos youtubers y otras especies cibernéticas anormales que se han cargado la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, por participar en un reto viral consistente en encontrar un maletín con mil euros enterrado en la arena. Había que verlos a los mastuerzos, destrozando a pico y pala y con el hilillo de baba cayéndoles por la comisura de los labios, lo poco virgen que le queda ya a ese pobre paraje en vías de extinción. De locos.

Uno le da vueltas y por mucho que piensa en los pros y los contras, solo ve inconvenientes con lo del famoso coche volador. Si el mundo, de por sí, ya está lleno de pirados que se creen Fernando Alonso y que toman nuestras carreteras de la red viaria nacional como circuitos de Fórmula I, imagínate tú cuando se coloquen a los mandos de una nave casi espacial y se pongan a hacer derrapes, trompos y ralis en el aire. España va a ser la yincana del accidente de tráfico, un no parar de hostiones constantes de todas las formas y colores. Y esta vez la tradicional pareja de la Guardia Civil no podrá hacer nada para restaurar el orden. Allí arriba no hay árboles ni puentes bajo los que esconderse a la espera de que caiga el fitipaldi de turno y Marlaska nunca dará a los agentes aeroplanos potentes para poder perseguir a los infractores del código aéreo de circulación. Ya hemos visto cómo se las gasta el ministro con los guardias costeros de Algeciras, que tienen que lanzarse a la caza suicida de la narcolancha en balsas playeras o de juguete. Así que por ahí no esperemos nada. Uno, sin ánimo de ser aguafiestas del progreso, cree sinceramente que vamos para atrás, tal como predecía la teoría de Olduvai, según la cual la civilización industrial en la que nos encontramos tiene una duración máxima de cien años contados a partir de 1930. O sea, cuatro telediarios. Después de ese horizonte fatal, solo quedará un mundo Mad Max con zumbadillos rapados al cero haciendo gamberradas en sus locos cacharros.