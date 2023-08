Las juntas electorales, bajo sospecha

En las campañas de las elecciones del 28 de mayo y el 23 de julio la derecha dejó caer la posibilidad de fraude. Su denuncia se ha vuelto en su contra. Ahora existen serias sospechas de que la Junta Electoral Central ha actuado de forma parcial abusando, en varias ocasiones, de la ley electoral. Al gobierno, y más concretamente al presidente, Pedro Sánchez, le han caído varios expedientes muy controvertidos, y se han rechazado recursos y peticiones por parte de la izquierda con argumentos inconsistentes. No es de extrañar. Los miembros de las juntas electorales los eligen los jueces y ya se sabe cual es la extracción ideológica de la mayoría de la carrera judicial.

Nadie pone en tela de juicio ni los resultados del 28M ni los del 23J. Pero sí ha habido una serie de detalles que hacen reflexionar sobre el papel que ejerce la autoridad electoral y la conveniencia de modificar la ley. El PP quiere cambiarla para que sea la lista más votada la que gobierne. Otros, en cambio, exigen una reforma más profunda. Sobre todo, acabar con un sistema proporcional que perjudica a algunas circunscripciones en beneficio de otras, y a los partidos mayoritarios debido al calculo electoral impuesto por la Ley d´Hondt. Para llevar a cabo dicho cálculo, el recuento total de votos no sirve. Sólo los votos con validez y en blanco. Es por esta razón por la que el PSOE ha pedido un recuento adicional de los más de 30.000 votos que fueron declarados nulos en la circunscripción de Madrid. Porque no sirven para el recuento y en un resultado apretado como el que se ha dado en el último escaño, con una diferencia que no llega a 1.500 votos, es necesario volver a repasarlos. Es lo que se llama “sistema garantista” que parece ser que en este caso no se tiene en cuenta por la Junta Electoral. Cabe recurso ante los tribunales, en este caso ante el Supremo, pero de poco servirá. Son ellos mismos. Ahora se verá el porqué.

La Junta Electoral Central la componen 8 magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo. Los otros 5, de un total de 13, por los partidos entre catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. Es un organismo opaco y sus resoluciones siempre, no sólo ahora, han sido controvertidas por su particular interpretación de la ley y, sobre todo, porque siempre, salvo en un mandato, ha contado con mayoría conservadora. En ámbitos jurídicos y académicos próximos a la izquierda están convencidos de que aquí también se produce el fenómeno denominado “lawfare”, la instrumentalización de la política con el fin de derrotar jurídicamente al adversario cuando no se puede hacer políticamente. Del “lawfare” hay multitud de ejemplos. Las sentencias de la sala de Lo Contencioso Administrativo tienen alguno de ellos.

Nadie pone en tela de juicio ni los resultados del 28M ni los del 23J

Los magistrados del Tribunal Supremo han declarado la guerra a este gobierno por tres razones. Porque les limita sus funciones al no dejar que el Consejo General del Poder Judicial designe 22 vacantes al haber caducado su mandato. Por haberse opuesto radicalmente a la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y reformó la malversación de caudales, y, por último, por los indultos a los líderes independentistas catalanes.

La mayoría de magistrados del Supremo se consideran por encima del poder político y quieren gozar de plena autonomía. Más o menos lo que pretendía el ejército durante la primera etapa de la transición que requirió una reforma en profundidad de la institución para democratizarla. En la judicatura esta reforma nunca se hizo y estas son las consecuencias.

La Junta Electoral, en esta campaña, ha abusado del artículo 50.2 de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Dicho artículo dice: “Desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos. O que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Basándose en el texto legal, la Junta Electoral sancionó a la ministra portavoz por sus declaraciones en una rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, tras una denuncia del PP, porque “utilizaron el turno de respuesta a los periodistas para efectuar dichas valoraciones y apreciaciones críticas con la posición y las decisiones del principal partido de la oposición. Al llevar a cabo tales alusiones en el curso de una intervención institucional y haciendo uso de recursos públicos, la ministra Portavoz estaría vulnerando la prohibición que dimana del artículo 50.2 de la LOREG”. Y eso que no hubo alusión alguna a logros o éxitos obtenidos ni hubo imágenes o expresiones que se puedan interpretar como propias de una campaña electoral.

La Junta Electoral Central volvió a utilizar este argumento en otras ocasiones. Incluso en las ruedas de prensa de Pedro Sánchez en el exterior se tuvo que prohibir algunas preguntas de los periodistas porque se podrían interpretar como “actos organizados o financiados directa o indirectamente por los poderes públicos”. Desde el PSOE entienden que la JEC lleva años en “una campaña silenciosa para ampliar sus funciones e invadir competencias que eran propias del parlamento y del gobierno con un evidente impacto en las decisiones que por su naturaleza deberían ser políticas, y no jurídicas”.

Hay muchísimos casos en los que la Junta Electoral ha beneficiado a la derecha. El más escandaloso de ellos fue la desestimación de una denuncia de los socialistas contra una vicepresidenta del gobierno extremeño del popular José Antonio Monago donde se dedicó descaradamente a exponer todos los logros de su gobierno en plena campaña electoral. O las declaraciones del presidente Balear, José Ramón Bauza, que quedaron sin sancionar, en las que pidió el voto para su partido y “para quien va a ser el próximo presidente de España Mariano Rajoy” en la misma jornada de votación del 20 de noviembre de 2011.

Está claro que la Junta Electoral Central y las juntas provinciales se están aprovechando de que carecen de control real y de su posición institucional para adoptar acuerdos contrarios a la ley por la que deben velar. Así pues, no debe extrañar a nadie lo que ahora está sucediendo.