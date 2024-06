Las terapias de Ikur Olabarría Corchero

Hoy en la sección de “Dones y talentos MAI” vas a conocer a Ikur Olabarría Corchero. Es titulado en Ingeniería Técnica Industrial, pero en esta entrevista no vamos a hablar de mecánica ni de organización industrial. Ikur Olabarría es también terapeuta y titulado en medicina tradicional china con una larga experiencia. Es experto en Biorresonancia Mora y se ha especializado en diagnóstico causal de la patología y en el tratamiento con fitoterapia, homeopatía y medicina ortomolecular. Tiene un gran conocimiento para ayudar a cualquier persona que desee mejorar y recuperar su salud y bienestar físico, emocional y energético. En esta conversación nos cuenta que el propósito final de todas sus terapias es la autocuración y no sólo la eliminación de los síntomas, como ocurre en otros tipos de terapias. Si buscas un terapeuta para volver al equilibrio, tal vez Ikur sea la persona que estés buscando.

¿En qué momento de tu vida empiezas a interesarte por la homeopatía, la medicina china y las terapias alternativas?

Fue en un momento muy significativo en el que sufrí un accidente que me produjo severas lesiones y en el que inexorablemente tuve que tomar una decisión drástica para que mi vida diera un vuelco hacia otro paradigma totalmente diferente.

¿Cuáles son los servicios terapéuticos que ofreces actualmente?

Ofrezco diversos tratamientos y terapias: realizo diagnósticos según la Medicina Tradicional China y diagnósticos con Biorresonancia MORA. Por ejemplo, hago test de: intolerancias alimentarias, tóxicos medioambientales, metales pesados, geopatía/ electrosmog, virus, bacterias, hongos, parásitos, vacunas y fármacos en general. También me dedico a la terapia psicobiofónica y ortomolecular. Por otro lado, también me dedico a a organoterapia, cromoterapia, naturopatía, homeopatía, fitoterapia china, oxigenoterapia y a la Terapia Photon Platinum.

¿A qué tipo de pacientes puedes ayudar con tus terapias? ¿Qué tipos de patologías puedes acompañar?

Ofrezco ayuda a personas de cualquier edad que deseen mejorar o recuperar su salud y bienestar a nivel físico, psíquico y energético, y para ello, independientemente de padecer o no algún problema de salud, realizo chequeos generales preventivos anualmente. El acompañamiento se centra en las siguientes patologías: alergias, intolerancias alimentarias, procesos reumáticos, asma, disbiosis, migrañas, trastornos digestivos, articulares, nefrológicos, cardiológicos, dermatológicos, ginecológicos, urológicos, adicciones, nicosis, stress, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes, afecciones neurológicas, alteraciones metabólicas, enfermedades endocrinológicas y algunos tumores, etc.

¿Tus tratamientos terapéuticos pueden ayudar a las personas que se inyectaron dosis de la vacuna experimental y ahora se encuentran en un proceso de enfermedad?

La respuesta es sí. La ayuda es posible no solamente para tratar los efectos de la vacuna experimental, sino para cualquier tipo de vacuna. Además de utilizar productos totalmente naturales e inocuos para detoxificar, drenar, mitigar y/o eliminar los efectos secundarios de la inoculación, en sinergia el tratamiento es reforzado y personalizado con la Biorresonancia MORA, siendo el tratamiento mucho más efectivo si la persona puede conseguir en su Centro de Salud u Hospital el vial que se ha inoculado físicamente “vacío” para realizar la terapia de desinformación y desintoxicación del mismo producto inyectado, utilizando la tecnología antes mencionada.

Háblanos de la Biorresonancia que aplicas en tus consultas. ¿Qué es la Biorresonancia MORA y en qué se basa esta terapia?

La Biorresonancia ayuda al cuerpo al restablecer el equilibrio perdido, ayudando a su propia naturaleza para autosanarse. Esta terapia nos permite conocer de qué manera son estas emisiones, medirlas, cuantificarlas en estado de salud y también de enfermedad. De esta manera, con la Biorresonancia se nos permite MEDIR cómo está el cuerpo en general y cada órgano en particular. En el caso de estar dañados, pasamos a diagnosticar cuáles son los motivos o agentes responsables y corregir estas “ondas” patológicas y armonizarlas para crear armonía en nuestro cuerpo y así poder favorecer el camino hacia la curación. Se trata no sólo de CAPTAR, sino también de ENVIAR (obtener una información y enviar el tratamiento. Obtener el daño y enviar el remedio). La enfermedad podría definirse en este nuevo contexto como “un estado provocado por oscilaciones incorrectas mantenidas durante largo tiempo y en tal grado que terminan provocando fenómenos o reacciones patológicas”. Durante el proceso terapéutico, el paciente es tratado con la ayuda de dos electrodos en las manos y en los pies. Las vibraciones propias del paciente penetran en el instrumental, al igual que en el registro de un electrocardiograma. Las vibraciones patológicas son invertidas, es decir, se anulan dentro del cuerpo mediante una contra-vibración. Las vibraciones armónicas o sanas son reforzadas y devueltas al cuerpo. En ninguna de las fases de la terapia ingresan energías o sustancias extrañas al organismo.

¿Cuál es el tratamiento que recibe un paciente que es tratado con la Biorresonancia?

Las sustancias nocivas que ingerimos a través de los alimentos, los residuos de los metales pesados del agua potable y los materiales tóxicos del medio ambiente en general llevan al sistema de regulación del cuerpo fuera de su equilibrio natural. Todas estas sustancias perjudiciales no sólo afectan al organismo en su manifestación material, sino también en el plano energético por las vibraciones electromagnéticas que despiden. Los procesos de regulación del organismo se vuelven demasiado susceptibles por las vibraciones perturbadoras que causan las sustancias nocivas, apareciendo defectos de regulación y de función, produciendo como consecuencia la aparición de una enfermedad. La terapia de BIORRESONANCIA (Moraterapia) anula estas vibraciones perturbadoras, descongestionando el organismo enfermo y facilitando la curación. La Biorresonancia no trata enfermedades, trata a las personas activando las fuerzas de autorregulación, eliminando las toxinas y organismos patógenos (virus, bacterias, etc.). La meta final es la autocuración y no sólo la eliminación de los síntomas, como ocurre en otros tipos de terapias.

En tus consultas utilizas los conocimientos de la medicina tradicional china para averiguar las causas de las enfermedades y ayudar a recuperar el equilibrio a tus pacientes. ¿En qué se basa el diagnóstico biológico?

El diagnóstico biológico se basa en el entendimiento y compresión del funcionamiento de la biología de cada ser humano de forma absolutamente personal. Detallando cuáles síndromes definidos por síntomas están alterados según la Medicina Tradicional China, hallando las razones biológicas por las que una enfermedad constituye su lesión. Es decir, se basa en descubrir los ejes metabólicos profundos o las causas que enmarcan cualquier patología.

Estamos en un momento en el que estamos recuperando la verdadera medicina. Tú estudiaste hasta el tercer curso de la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de Leioa, en la Universidad del País Vasco. ¿Qué pasó durante esos estudios? ¿Por qué no finalizaste la carrera de medicina?

Reconozco que adquirí muchísimos conocimientos, los cuales no pude adquirir con los estudios de la Medicina Tradicional China y que afortunadamente me sirvieron como un complemento muy importante. Sin embargo, me percaté de que toda la enseñanza estaba dirigida a corregir la sintomatología del enfermo con fármacos inorgánicos, sin tan siquiera preguntarse cuáles podrían ser las causas. En un principio, me matriculé en la Facultad de Medicina, no para ejercer como facultativo oficial, sino porque pensaba que el título como licenciado me ofrecería más respaldo, seguridad y credibilidad, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba profundamente equivocado y que era una creencia personal. Finalmente, no llegué a terminar la carrera de medicina porque ni los propios profesores, médicos y/o catedráticos de la facultad podían responderme a mi pregunta esencial, la cual me inquietaba durante años: ¿Por qué enferma un ser humano? Su respuesta era: “No lo sabemos”. Por ello, me fui dando cuenta de que ese camino no era para mí y decidí centrarme en mi verdadero cometido. Fundamentalmente, con el paciente delante de mí, observar, averiguar e intentar corregir las causas por las que enferma el ser humano, y así lo hice.

Si algún lector está interesado en recibir más información o iniciar un proceso terapéutico para recuperar el equilibrio y la salud a través de tus terapias, ¿cómo podemos contactar contigo?

El medio de contacto sería por vía telefónica al número 615779920.

¡Muchas gracias, Ikur Olabarría, por compartir tus conocimientos y experiencia con la comunidad MAI!