Los vocales conservadores del CGPJ quieren llevar a Bruselas su guerra contra la amnistía

Llevan cinco años en funciones y todavía se creen capacitados para tomar decisiones como si tuviesen plenas competencias. Cuando una institución pública agota su mandato, sus integrantes limitan sus funciones a los trámites necesarios para que el organismo no quede paralizado.

Sin embargo, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial no entienden las reglas democráticas y se creen con todo el derecho para hacer y deshacer. Hace unos días, el presidente, Vicente Guilarte, creó un grupo de trabajo para proponer un nuevo sistema de renovación del Consejo.

Ahora, los vocales de adscripción conservadora consideran que tienen la suficiente capacidad como para pedir la intervención de Bruselas por lo que ellos llaman “inconstitucional ley de amnistía” cuando ni siquiera conocen su contenido. Y eso que están en funciones. Más les valdría estarse callados y limitarse al día a día del CGPJ hasta que se resuelva su situación de interinidad mediante la elección de un nuevo órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

El actual CGPJ es una institución totalmente desprestigiada. Dentro de unos días hará cinco años que caducó su mandato. No pueden ejercer su principal función, el nombramiento de los integrantes de las altas magistraturas del país, Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, ya que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de marzo de 2022 se lo prohíbe mientras estén en funciones. Sus decisiones son cuestionadas porque sus miembros no están habilitados para tomarlas. Y eso lo saben en la Comisión Europea.

Su comisario de Justicia, Didier Reynders, recibe a los vocales “accidentales” como corresponde, pero, muy educadamente, les recuerda su situación. Es el primero que les ha dicho en numerosas ocasiones que deben propiciar la renovación urgente mediante el sistema en vigor. Y que, posteriormente, se proceda a la reforma de elección para que sean jueces y magistrados los que designen a los miembros del órgano que les gobierna.

De momento, los vocales conservadores se limitan a estudiar el papel que puede jugar el Consejo General del Poder Judicial ante una amnistía que no sólo consideran inconstitucional sino contraria a los principios de separación de poderes e independencia judicial. Esta posición, idéntica a la mantenida por la derecha judicial cuyo origen hay que buscarlo en los ámbitos genoveses, está muy clara. Ahora bien, lo que no saben es lo que deben hacer con ella. Son conscientes de que chocan con los otros poderes del estado, el legislativo y el ejecutivo. Y mucho se temen que esta oposición “activa” no está bien vista por el Tribunal Constitucional que no va a tomar partido alguno hasta que no conozca el contenido de la ley que regulará esa amnistía.

Y, tras ver cómo se cierran las puertas, creen que debe ser Bruselas la que intervenga olvidándose de que el propio Reynders ha dicho, en reiteradas ocasiones, que este es un asunto que compete exclusivamente al Estado español en el que sólo examinarán las repercusiones que puede tener la medida de gracia sobre las condenas por delitos de malversación por si alguna de éstas tiene que ver con irregularidades en el manejo de los fondos europeos que se entregan al país, circunstancias que, tal y como ya se ha argumentado aquí mismo, no tienen nada que ver ya que la condena por malversación que se amnistiaría está relacionada con los fondos públicos utilizados para fines independentistas que salieron de los gastos corrientes del presupuesto de la Generalitat, nunca del capítulo de inversiones que es el que contiene dinero procedente de los fondos europeos.

Estos días, la “caverna mediática” está dando a conocer un borrador del informe anual sobre el Estado de Derecho elaborado por la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo en el cual se critica, según la derecha, al gobierno de Sánchez por no haber procedido a la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, por seguir utilizando “las puertas giratorias” en la justicia, y la amnistía en lo que se refiere a la malversación por entender que beneficia a los “numerosos casos de corrupción”.

El informe lo ha elaborado el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, al que se le recuerda que el partido por el que fue elegido prácticamente ha desaparecido de la escena política española. Además, todavía ningún grupo de la eurocámara se ha mostrado favorable a los puntos de la ponencia que se han filtrado. Vázquez asegura que el informe contará con el apoyo de los conservadores y los liberales, incluso de los socialdemócratas alemanes. Oficialmente ninguno de estos grupos se ha posicionado. La “caverna mediática” dice que el informe cuenta con el apoyo del comisario Reynders, pero su portavoz se remite a las manifestaciones efectuadas en multitud de ocasiones: primero la renovación, luego, la reforma, y la amnistía es un asunto interno. Y punto.

Además, este informe no es vinculante y no obliga al ejecutivo a tomar ningún tipo de medidas. Lo que se quiera especular más allá de todo esto no dejan de ser mas que manipulaciones de la realidad. No se puede proceder a la reforma del poder judicial porque ni siquiera hay una mayoría parlamentaria para llevarla a cabo. La relación de una hipotética amnistía con los delitos de malversación y los fondos europeos es sólo eso, una hipótesis porque nadie conoce el contenido de la ley. Y en cuanto a las llamadas “puertas giratorias” judiciales, en clara referencia a los nombramientos de Dolores Delgado y Juan Carlos Campo, que fueron ministros, sólo se contrapone un ejemplo contundente: el consejero de interior y justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique López, ha recuperado su puesto en la Audiencia Nacional y está tomando un papel relevante en la actividad del organismo. El que fue el último presidente del CGPJ efectivo, Carlos Lesmes, – los otros dos se les denominan sustitutos o accidentales porque están o han estado en funciones-, fue director general de Justicia con el gobierno de José María Aznar. Así pues, reprochar las “puertas giratorias” del gobierno de Pedro Sánchez es matar moscas a cañonazos.