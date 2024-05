Nebulosa A un Paso del Triunfo

El dúo Nebulossa, a la que he bautizado como la pareja Macro-Brigitte ibérica, ha logrado captar la atención no solo por su música, sino también por su postura frente a temas sociales relevantes como el edadismo. Este fenómeno, que se refiere a la discriminación por edad, ha sido un punto de discusión en el contexto de su canción «ZORRA» y su participación en Eurovisión.

Nebulossa ha desafiado las normas establecidas y ha abierto un diálogo sobre cómo la edad influye en la percepción del talento y el éxito en la industria musical. Al igual que la icónica pareja francesa Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, quienes en su tiempo rompieron barreras y desafiaron las convenciones sociales

Nebulossa está redefiniendo lo que significa ser un artista en la era moderna.

La controversia generada por su canción «ZORRA» ha puesto de manifiesto la tensión entre las generaciones más antiguas y las nuevas formas de expresión artística. Por un lado, el edadismo, que es la discriminación por razones de edad, puede tener consecuencias negativas en la industria musical, limitando las oportunidades y perpetuando estereotipos. En el caso de «ZORRA», la canción ha sido objeto de críticas por parte de figuras como Lolita y Paloma San Basilio, quienes han expresado su desacuerdo con el uso de la palabra «zorra» en la letra, considerándola peyorativa y preocupándose por el impacto que puede tener en aquellos que han sido víctimas de discriminación.

Sin embargo, la canción también ha sido defendida como un himno de empoderamiento femenino, con Nebulossa explicando que la letra busca reapropiarse de un término despectivo para empoderar a las mujeres y que la canción refleja experiencias personales de sentirse marginada o maltratada

Mientras que algunos ven la letra como una falta de respeto, otros la interpretan como un poderoso mensaje de empoderamiento y un desafío al edadismo y a los estereotipos de género.

En su camino hacia Eurovisión, Nebulossa lleva consigo no solo sus esperanzas y sueños, sino también la responsabilidad de representar a una España diversa y contemporánea. Su música y su mensaje son un reflejo de una sociedad que busca superar las barreras del pasado y abrazar un futuro más inclusivo y libre de prejuicios.

Con su despedida en Madrid, Nebulossa ha demostrado que la música puede ser un vehículo para el cambio social, y que artistas como ellos tienen el poder de influir en la conversación cultural y desafiar las normas obsoletas. Su participación en Eurovisión no es solo una competencia musical, sino también una plataforma para promover la igualdad y la aceptación en todas sus formas.

A pocos días de poner rumbo a Malmö, Nebulossa ha querido despedirse de sus fans españoles para devolverles todo el cariño y el apoyo que les han dado durante estos meses desde que ganasen el Benidorm Fest. El histórico y restaurado , Teatro Albéniz Umusic Hotel de Madrid ha sido testigo de un evento lleno de sorpresas para decir adiós como se merece a los representantes de España en Eurovisión 2024.

Este dúo alicantino ha puesto al público en pie con su «ZORRA» junto a la batería Ana Villa y los bailarines César Louzan ese al que tanto le critican sus apolíneos glúteos tanto hombres como mujeres sin reparar en lo más importante el arte de la danza envidia cochina , porque al final en la playa vemos muchos culos y no montamos tanto pollo , que decir de Iosu Martínez ,quién además de un gran bailarín es un guardador de secretos contumaz , no quiso revelarme nada de la actuación y miren que yo soy como la miel de abeja que quien me habla no me deja , pero no hubo manera . Nebulossa abrió el acto con retraso ya que los medios y fans congregados clamaron por su presencia , el tema con el que representarán a España el próximo 11 de mayo en el escenario de Eurovisión. Una canción que acaba de superar los 14 millones de reproducciones y que se ha convertido ya en un himno para mucha gente que ha hecho suyo su mensaje de empoderamiento y de liberación.

Mark Dasousa y, especialmente, Mery Bas han estado muy emocionados durante las casi dos horas que ha durado su despedida. «Vosotros sois los responsables de todo lo que está pasando. Os quiero. Os amo», le ha dicho Mery al público. La vocalista de Nebulosa ha continuado diciendo: «Quién me lo iba a decir a mi hace unos meses, cuando estaba sentada en la cama y pensé: ¡se me pasa el plazo para presentarnos al Benidorm Fest! Ahora aquí estamos, camino de Eurovisión».

Dasousa ha hecho mención al Benidorm Fest y ha asegurado que todas las cosas «fantásticas» que les están ocurriendo son gracias al festival: «Vengo del mundo de la producción y sé que si no vas acompañado de una potencia económica es muy difícil triunfar». Esta experiencia, ha reconocido, les ha hecho mirar al Benidorm Fest con otros ojos: «Todo lo bueno que nos está pasando, siendo un grupo emergente, tiene que ser también una ilusión para toda la cultura musical de este país».

Un 3 de febrero reciente volcó sus vidas, cuando levantaron el micrófono de bronce en Benidorm, en el vocabulario de Nebulossa siempre está presente la palabra «sueño» y también ha sido así en este acto. «Nunca dejéis de perseguir un sueño», ha pedido Mery Bas: «ZORRA tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Este mensaje es un mensaje de esperanza que, sin quererlo, le ha llegado a muchas personas que se han sentido identificadas».

El productor musical se ha mostrado feliz por estar «acompañando a Mery en su sueño» y ambos han tenido unas palabras de recuerdo para sus hijos: «No han podido estar hoy aquí pero vendrán a Malmö a lo que Eizaguirre confirmo ante la curiosidad y vítores del público presente .

Ellos son los que están sintiendo esta ausencia y los que están sufriendo realmente este trabajo tan duro que estamos haciendo»

Son muchas las personas que han mostrado su apoyo a Nebulossa. Entre ellas, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa quién además ha renunciado al carnet del PSOE para poder trabajar sin presiones ,también estaba en el escenario junto a la pareja , la jefa de delegación, Ana María Bordas. La gala ha estado presentada por la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre.

tema del edadismo en la música y las controversias que ha generado la canción «ZORRA» de Nebulossa son asuntos muy actuales y delicados.Según Eizaguirre, «con la candidatura de Nebulossa hemos tenido absolutamente de todo y lo mejor de esto sois vosotros y vosotras, que nos permitís seguir soñando muy fuerte en este camino hacia Eurovisión».

Es evidente que «ZORRA» ha tocado un nervio en la sociedad, provocando discusiones sobre temas importantes como el edadismo y la representación en la música. Al final, lo que queda es la fidelidad por la tierra y el apoyo a los artistas que buscan expresar su verdad y sus experiencias .

Sólo nos queda verlos triunfar servidora desde el lugar , luciendo modelitos que me guardo para sorprenderlos , no te olvides de apoyarlos en el televoto , ellos lo merecen .