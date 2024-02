Ofensiva de la derecha judicial contra la teniente fiscal, Ángeles Sánchez- Conde

“La fiscalía no funciona de una manera asamblearia”. Así de contundente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido a los que exigen que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde, asuma los planteamientos efectuados por la mayoría de fiscales de sala del alto tribunal en su informe sobre la petición de García Castellón de que el Tribunal Supremo se encargue del Caso Tsunami y procese por terrorismo a sus presuntos dirigentes, entre ellos Carles Puigdemont.

La número dos de la fiscalía es la encargada de elaborar el dictamen que se presentará al juez Juan Ramón Berdugo, quien tiene que resolver la admisión a trámite de la petición del juez de la Audiencia Nacional. Y está sufriendo fuertes presiones por parte de la derecha judicial que ha recordado, en la caverna mediática, su afinidad con el PSOE. El objetivo es cuestionar su neutralidad y sus portavoces advierten que ya tiene tomada la decisión de que la fiscalía rechace la petición del instructor de la Audiencia Nacional.

Hace unos días en el periódico El Mundo, portavoz de la derecha judicial, citando fuentes de la fiscalía, señalaba que describen a “Geli”, (así se conoce coloquialmente a la teniente fiscal), como una persona “fuertemente ideologizada” y pronostican que “hará lo que desea el gobierno: intentar frenar la imputación formal del expresident”. Solo les lleva a dudar de ello el hecho de que tanto desgaste para el Ministerio Público no garantizará nada, puesto que al final quienes resuelven si se le imputa o no serán los magistrados del Alto Tribunal, sea cual sea el parecer que les presente la teniente fiscal.

Y en eso llevan razón. Las presiones hacia Sánchez-Conde no sirven de nada porque la opinión de la fiscalía, en este y en otros casos, no es vinculante para la autoridad judicial. Habría que recordar que el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, se opone rotundamente no sólo a calificar de terrorismo las acciones de Tsunami Dèmocratic sino también a que la causa se traslade al Supremo. Lo mismo puede llegar a ocurrir en torno al dictamen de la fiscalía en el TS: que el magistrado Berdugo lo asuma o, por el contrario, lo rechace. En esto de la justicia nunca se sabe por donde van a ir los tiros. Eso hay que tenerlo por seguro.

Pero ocurre que, últimamente, a los fiscales se les ha subido a la cabeza su estatus dentro de la justicia. Muchos de ellos se extralimitan en sus funciones y se consideran jueces a pesar de que, en el ámbito de la instrucción, todavía se les sitúa en un segundo plano. Y bajo esa circunstancia no es de extrañar que se haya declarado una guerra en el seno del ministerio público que no tiene sentido porque sus decisiones, al final, no obligan a nadie.

Lo que pasa es que esta contienda tiene un evidente significado político. La derecha ha trasladado a todos los campos de la justicia su batalla contra la izquierda y el independentismo. Y uno de ellos es el ministerio público que tiene ciertas características que lo distingue del resto de estamentos profesionales de este país. Es un colectivo jerarquizado. Y no por tradición sino porque así lo dice el Estatuto Fiscal. Las instrucciones del fiscal general son las que prevalecen a pesar de que sus subordinados tienen autonomía a la hora de actuar en un determinado procedimiento. Por lo tanto, organismos como la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo no tienen otras prerrogativas que las del asesoramiento en materia de “formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deben ser elevados al gobierno, y cualesquiera otras de naturaleza análoga que el fiscal general del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio”. En este último punto es en el que se basaron los fiscales empeñados en echar por tierra el informe elaborado por Álvaro Redondo que se pronunciaba en contra de la asunción por parte del Supremo del “caso Tsunami”.

El error de García Ortiz de someter a consideración este dictamen le ha salido muy caro. Los fiscales de sala son conservadores, sometidos a la disciplina de la Asociación de Fiscales que se ha tornado beligerante en una contienda no sólo contra su superior sino también hacia el gobierno progresista. La votación fue abrumadoramente contraria a la postura reflejada por Redondo. Y menos mal que uno de los dos fiscales jefes, Joaquín Sánchez Covisa, discrepó de la votación mayoritaria, y con ello facilitó una salida salomónica: que sea la número dos de la fiscalía la que elabore un nuevo informe que será el que se eleve al juez. De Sánchez Covisa, la derecha judicial destaca su “izquierdismo”, y que fue ascendido a fiscal de sala del Supremo para colocar a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales en la cúpula del ministerio.

Como consecuencia de todo ello, la derecha judicial ha iniciado una campaña para desautorizar la labor de Ángeles Sánchez-Conde. De ella se dice que llegó a encabezar la fiscalía del Supremo en enero de 2022 por elección de la anterior fiscala general del Estado, la controvertida y cuestionada Dolores Delgado, quien, de esa manera, situaba a una persona de su confianza y afinidad ideológica como la máxima responsable en la mayor instancia fiscal del país. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, UPF, una asociación de la que han sido figuras destacadas tanto la propia Delgado como el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz. La derecha judicial argumenta que este nombramiento se llevó a cabo con el fin de monopolizar la cúpula del ministerio público con destacados miembros de la asociación progresista. Su nivel técnico, precisan, “no justifica en absoluto sus sucesivos ascensos”.

A pesar de tales argumentos, pocos compañeros cuestionan la profesionalidad de Sánchez Conde, que fue promocionada por un profesional del prestigio del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Y para que nadie dude de su neutralidad, lo primero que ha hecho es pedir al fiscal jefe de lo penal del Supremo, Fidel Cadena, partidario de imputar a Puigdemont de un delito de terrorismo, un escrito donde exponga minuciosamente sus argumentos a favor de que el alto tribunal asuma la exposición razonada elevada por García Castellón. En un principio, Sánchez-Conde sólo recibió un folio y medio con los resultados de la votación sin razonamiento alguno. Cadena es la cabeza visible de un grupo de fiscales partidarios de imputar a Puigdemont, todos los que formaron parte de la acusación pública del juicio de los dirigentes independentistas catalanes entre los cuales se encuentra Consuelo Madrigal, que fue fiscala general del Estado con Mariano Rajoy, y de quien, se sospecha, fue la que filtró el primer pronunciamiento efectuado por Redondo que luego fue modificado, y en el que se mostraba partidario de la asunción del caso por parte del alto tribunal. Una filtración utilizada políticamente y que dio lugar a la tensión de todos conocida.

Álvaro García Ortiz les ha recordado que la última palabra la tiene él. A fin de cuentas, es el máximo responsable del ministerio público. Lo que ocurre es que una decisión contraria a asumir la petición del juez de la Audiencia Nacional puede suponer un importante desgaste para una institución muy desacreditada porque en la mayoría de la sociedad se la considera una correa de transmisión del gobierno.