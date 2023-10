El Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Familia Real española y que poseen Felipe VI, don Juan Carlos y la princesa Leonor.6 may 2021 (En San Google).

Ante la pandemia ¡esta sí! del PP y el virus VOX…de las pasadas elecciones municipales y locales… LA SOLUCIÓN: mascarillas / urnas adelantadas para Elecciones Generales y la salvadora vacuna cocinada por los ´aparatichis` y equipos “ad hoc” de los acreditados laboratorios de ingeniería electoral… SÁNCHEZ – NUÑEZ.

Y (en el ¡Rey NO!) de ESPAÑA -próxima ´mandataria` semestral en la EURO ´visión`-, con una cara: el “emperador” SÁNCHEZ Pérez-Castejón; y con su cruz: el tal NÚÑEZ Feijóo. Ambos promueven la que podríamos denominar Operación “Toisón” entronización y consagración nacional-católica de la Princesa LEONOR -su hermana Sofía es y será toda su ¡esperemos! provecta vida tan sólo una… ´Infanta`-, en la blanqueada y corrupta sucesión franco-borbónica del Régimen del 78.

Para ello se cuenta con el beneplácito ¿o la orden del plan? de BiiiDEN -¡Bienvenido, Míster Baaiden!: “Americanos os recibimos con alegría”- y los del G-7; con la ayuda operativa de sus siervos de la OTAN; de la City; la antidemocrática troika: Comisión Europea / Banco Central y FMI; y los eurócratas de Bruselas / Frankfurt-Berlín.

Y tras esta nueva oleada de ´Spanish Corona Virus` los fastos y algunos parches de “asistencia social” -ej: transportes subvencionados- y múltiples y alienantes entretenimientos -ej: bono ´cultural` en un país en donde sus habitantes NO gozan de la irrenunciable entrada gratuita en todos los Museos-, conseguirán aplazar y/o ocultar una realidad con 3 millones de parados, una juventud de vida precaria / desestructurada, las anti-ecológicas y disolventes invasiones turísticas, la machacona contaminación publicitaria, las injustas “reglas de mercado” y los usureros abusos de la banca y las grandes corporaciones energéticas, aseguradoras, farmacéuticas, etc. Y so capa de la consulta electoral -por tierra, mar, aire y redes sociales-, intentarán ocultar no sólo la inasumible Deuda Pública sino la metástasis privatizadora en educación, sanidad, pensiones, cuidados y demás sectores vulnerables cuyos letales efectos pretenden ser aliviados mediante la aplicación de tiritas “sociales” justificativas de un inexistente “Estado del bienestar”

Y la princesa LEONOR, legataria principal de la albiceleste dinastía borbónica también heredara a cascoporro los bienes y servicios derivados de ostentar amén de la herencia monárquica, la Jefatura del Estado y el… ¡Mando supremo de las Fuerzas Armadas!

Mientras tanto, el ”pueblo llano”: obreros, autónomos, pensionistas; junto con pequeños burgueses: caseros, tenderos, ´profesionales` “¿con y sin iva?” y demás estratos bajos y medios del ´propietariado´; adormecidos “tras las ganadas vacaciones y el merecido descanso“ por los actuales No-dos audio-visuales, seguirán asistiendo impertérritos a actos presididos con el trapo golpista y/o del bando insurrecto “nacional” (*) -el de los colores rojo y gualda- impuesto más de 80 años por los militares golpistas; y al himno sin letra del “Tero, tero, tu padre es zapatero de la Guardia Real ¡NO lo podrás negar!

Y entonces, de la mano PP / Psoe llegará el 2024 (de su era c.) para justificar Operación “Toisón” una “nueva transición democrática” que nos asegure otros cuarenta años más de capitalismo puro y duro bajo el manto protector de una benemérita Monarquía… “parlamentaria”

Y aquí, CIUDADANOS -abducidos-, PODEMOS SUMAR -acorralados-, VOX -cobijados-

Y la belicista ´PAX AMERICANA` -dictada- (**)

(*) La decisión Presidencial de anticipar las Elecciones Generales consigue -entre otros- (**) tres objetivos principales:

a) Evitar la pesadilla de los molestos ministros ´podemitas`; a la vez que arrojar por la borda -sin bajas colaterales-, el lastre que supone tener en el Consejo de Ministros a compañeros sociatas de bajo nivel técnico y alguno de ellxs con maneras zascandiles en exceso. Y…

b) Con ella vuelve con más fuerza el sistema fascista del “atado y bien atado” asegurador del bipartidismo imperfecto: Para la renovación del Parlamento ningún ciudadano/a español podrá votar en circunscripción única -o al menos como miembro de una Comunidad “Autónoma”-, sino como un sujeto aislado y dependiente de una provincia diseñada desde la ya lejana época napoleónica. Ningún interventor de partido podrá acceder a la revisión y actualización del censo electoral. Cada papeleta emitida será contada -por una empresa paramilitar INDRA ¿con que ´pograma` / software informático?-, los resultados serán tamizados mediante el no muy bien estudiado el injusto y anti-democrático truco D´Hondt. Los m.d.c. oligopolistas (capitalistas y burgueses / impresos, audiovisuales y/o ´digitales`) violarán por enésima vez el teórico “pluralismo informativo” e impedirán dar un trato acorde con el principio de igualdad de oportunidades a todas las formaciones políticas. Volveremos a padecer una institución corrupta… el SENADO; un redil -resort- con ¡¡¡250 escaños!!! (En los EEUU: ¡50!)-, será elegido como siempre…¡de aquella manera!. El CIS (Centro de Investigaciones Sociata-ilógicas), las consultoras demoscópicas de encauzamiento de voto, RTVs ´públicas` y ´privadas` y otras técnicas de imposición: AGENDA ´setting` y persuasión: Aguja Hipodérmica… harán el resto.

c) Por si fueran pocas las ventajas para el tándem PP / Psoe y resto de burguesías territoriales: ´Junts`, ´Eaj-Pnv`, ´Upn`, ´Co Ca`, etc la disolución anticipada deja en el limbo más de 60 leyes -entre ellas, la del Derecho a la Vivienda-, y normas “progresistas” (***)

La ahora aparcada de salud mental ¡gratuita! presentada en el 2021 por Izquierda Unida proponía desplegar -en un máximo de cuatro años- una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100 Mil habitantes.

Y colorín, colorado / ¡tachín tachán! la Operación “Toisón” -LEONOR 1ª, Reina de España- ya se habrá logrado…

(*) La única, auténtica y digna bandera de ESPAÑA es la de la tricolor -roja, amarilla y morada- Constitucionalmente aprobada -y aún NO REPARADA-. por la IIª REPÚBLICA ESPAÑOLA.

(**) En ROTA (con destructores nucleares), TORREJÓN, BÉTERA, en las series audio-visuales de “pagar por ver”, en los poderosos grupos de presión USAmericanos, etc, etc,

