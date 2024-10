Nos sobran los motivos para ni vacunarnos ni vacunar a los pacientes contra covid y gripe. 10 razones para decir “no, gracias”

En España y en el hemisferio norte está empezando la campaña de vacunación covid y gripe al comenzar el mes de octubre.

Hay que negarse a participar en tal campaña, por activa y por pasiva.

1.- Las vacunas covid y gripe son como el bálsamo de Fierabrás, una panacea que toda muerte evita

Estas dos vacunas son "milagrosas" pues son capaces de reducir un 50% la mortalidad por todas las causas. Logran reducir las muertes incluso cuando no hay epidemia de gripe, ni “ola” de covid. Es decir, se podrían poner a los muertos para que resucitaran (y, además, si no resucitasen se llevarían a la tumba los efectos adversos).

Si fuera cierto este evitar todo tipo de muerte todo el año, habría que vacunar sin parar, pero no es cierto. Es lo que llamamos el “Healthy Vaccinee Bias”, "Sesgo del Sano Vacunado" pues quienes se vacunan están muchos más sanos que quienes no se vacunan y por ello mueren menos (¡pese al daño que provocan las vacunas!).

Ya lo demostró Peter Doshi hace años, a propósito de la vacuna influenza, de cómo nos venden las vacunas asustando con la enfermedad, y con su efecto increíblemente “salvador”

Influenza: marketing vaccine by marketing disease

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f3037

Effectiveness of influenza vaccination

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070844

También lo demostraron Vinay Prasad y sus colaboradores, a propósito de la vacuna covid

Potential “Healthy Vaccinee Bias” in a Study of BNT162b2 Vaccine against Covid-19

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2306683?query=featured_secondary

En este trabajo de Chequia, publicado en 2024, se demuestra elegantemente tal sesgo (mueren menos los vacunados porque están muchos más sanos que los no vacunados).

Healthy vaccinee effect: a bias not to be forgotten in observational studies on COVID-19 vaccine effectiveness

https://www.mp.pl/paim/issue/article/16634/

También se había demostrado en Hungría, publicado en 2022

Effectiveness of COVID-19 Vaccination in Preventing All-Cause Mortality among Adults during the Third Wave of the Epidemic in Hungary: Nationwide Retrospective Cohort Study

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/7/1009

2.- Las vacunas covid y gripe son inútiles (y dañinas, para las personas a las que se les ponen y para el sistema sanitario que emplea ingentes recursos despilfarrados en las campañas de vacunación)

Estas dos vacunas son, como mínimo inútiles y es penoso el gasto y el esfuerzo que se pone en su vacunación

En los ensayos clínicos vacunas covid se produjeron más daños (incluyendo muertes) en vacunados

Efectos adversos graves de especial interés tras la administración de las vacunas ARNm para covid en los ensayos clínicos aleatorizados en adultos

https://saludineroap.blogspot.com/2022/10/efectos-adversos-graves-de-especial.html

Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283?via%3Dihub

COVID-19 vaccine benefits exaggerated, say experts

https://maryannedemasi.com/publications/f/covid-19-vaccine-benefits-exaggerated-say-experts

La vacuna de la gripe evita 1 caso por cada 100 vacunados. A 99 no les vale para nada bueno. Y no evita ni complicaciones, ni muertes, ni ausencias al trabajo como han demostrado reiteradamente las revisiones Cochrane

https://theconversation.com/the-flu-vaccine-is-being-oversold-its-not-that-effective-97688

https://community.cochrane.org/news/why-have-three-long-running-cochrane-reviews-influenza-vaccines-been-stabilised

En EEUU llevan tres décadas vacunando contra la gripe, y actualmente se vacuna anualmente más de 150 millones de personas cada año, pero sin impacto en la mortalidad. Vea las gráficas en:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2585966

Además, incluso en el pico de la época de gripe, los ingresos y las muertes son mayoritariamente por otros virus respiratorios (rinovirus, sincitial, etc)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4281811/

¿Puede ayudar la vacuna de la gripe a evitar otras infecciones víricas respiratorias altas? No. Al contrario, podría interferir con la respuesta inmunitaria normal. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647 https://academic.oup.com/jid/article/212/11/1701/2911893 https://academic.oup.com/cid/article/54/12/1778/455098 https://www.nature.com/articles/s41577-020-0285-6 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/irv.12229

3.- Intente que le atienda un profesional no vacunado contra covid ni gripe pues los vacunados también pasan la enfermedad y son más contagiantes

Los vacunados contra gripe y contra covid también se infectan de gripe y de covid, y también transmiten los virus (los vacunados más que los no vacunados)

Los vacunados de gripe que se contagian de gripe expulsan 6 veces más virus que los no vacunados

Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1716561115

Los vacunados covid, más de lo mismo (a más número de dosis de vacunas, mayor tiempo de infectividad)

Timing and Predictors of Loss of Infectivity Among Healthcare Workers With Mild Primary and Recurrent COVID-19: A Prospective Observational Cohort Study

https://academic.oup.com/cid/article/78/3/613/7262516?login=false

4.- Las vacunas contra covid y gripe no impiden ni contagiarse, ni contagiar, ni producen inmunidad de grupo (de rebaño)

De hecho, lo prudente sería que no se vacunasen los profesionales sanitarios. Por el contrario, las campañas de vacunación de covid y gripe siempre enfatizan el componente moral de “por ti y por los demás”, que es falso. Si no se vacuna, sienta el valor moral de resistirse a un engaño que daña.

En todo caso, la vacunación de los profesionales sociosanitarios y sanitarios (y de abuelos, y de maestros, etc) no disminuye el contagio de gripe ni de covid en pacientes, nietos, alumnos, etc, la vacunación de gripe covid no produce inmunidad de rebaño

¿La vacunación antigripal de los profesionales socio-sanitarios es efectiva para evitar la gripe en sus pacientes? NO

https://amf-semfyc.com/es/web/articulo/la-vacunacion-antigripal-de-los-profesionales-sanitarios-es-efectiva-para-evitar-la-gripe-en-sus-pacientes

Además, los profesionales vacunados infectados tienen menos síntomas (fiebre y demás) por lo que se incrementa su capacidad de contagio al no ser conscientes de su enfermar

https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/9/e311/5880612?redirectedFrom=fulltext&login=false

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.07.17.24310569v1

A pesar de las intensas campañas institucionales instando a la vacunación antigripal del personal sanitario, intentando involucrar en ellas a los Colegios, Sindicatos, Sociedades Científicas, etc, además de a veces presionar, pedir la difusión de fotografías vacunándose, sortear premios varios e incluso señalar de irresponsables y falta de ética profesional a los que no se vacunan, desde la temporada 2020/2021 (pandemia y miedo) la cobertura vacunal profesional ha ido descendiendo del 65% a menos de 50%

La vacuna de la gripe no produce inmunidad de grupo (de rebaño) y no evita la transmisión de profesionales a pacientes, ni de abuelos a nietos, ni de profesores a alumnos. Hay escasas pruebas de prevención de complicaciones, transmisión o ausencia al trabajo

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163586

https://theconversation.com/should-flu-shots-be-mandatory-for-health-care-workers-14039

https://academic.oup.com/cid/article/56/10/1363/404283 https://community.cochrane.org/news/why-have-three-long-running-cochrane-reviews-influenza-vaccines-been-stabilised

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub6/full/es?cookiesEnabled

Los trabajadores sanitarios tienen más contacto con pacientes con gripe pero tienen el mismo riesgo de padecer gripe que los demás trabajadores. https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/are-healthcare-personnel-at-higher-risk-of-seasonal-influenza-than-other-working-adults/83B5DC59182EECE133BBE1BC2697DED6

5. Vacunar a los niños es el colmo de la Pediatría Comercial, del recomendar vacunar por los cobros que reciben los “líderes de las vacunas”. Es reírse de las familias y la sociedad.

La Pediatría Comercial está volcada en la vacuna gripe para la infancia y es natural, dado el volumen de pagos de las industrias a sus líderes, incluidos los miembros del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (por ejemplo, su coordinador cobró, que se sepa, en 2022, casi 23.000 euros, y en conjunto sus miembros casi 190.000)

https://www.nogracias.org/2024/07/04/lo-que-recibieron-de-las-industrias-farmaceuticas-los-lideres-de-opinion-en-vacunas-en-espana-en-2022-por-juan-gervas-y-roberto-sanchez/

Lo de vacunar de gripe a los niños es otro despropósito pues la vacunación en niños no disminuye ni hospitalizaciones, ni faltas al colegio, ni absentismo de los padres, ni la fiebre, ni la otitis media...salvo las consultas por gripe

Hay que vacunar a 1852 niños para evitar 1 ingreso debido a gripe. Y por cada ingreso evitado por gripe, 3 ingresos por efectos adversos

https://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V15N37/art19661.pdf

La vacunación contra la gripe aporta pocos beneficios a los niños sanos o a quienes los rodean y expone a los niños a raros efectos adversos graves. Es una medida desproporcionada, valorando beneficios y daños.

https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/vacunacion-generalizada-de-los-ninos-contra-la-gripe-51648

En inglés de autores holandeses:

“Vacunación gripe en infancia. ¿Bromea? ¿Me está tomando el pelo?” “Influenza vaccination in kids, are you kidding me?” pues “no hay fundamento científico para recomendar la vacunación universal en niños sanos” (“Based on the current available literature, we conclude that sufficient evidence for universal influenza vaccination of healthy children is lacking”)

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(13)00286-7/fulltext

http://equipocesca.org/el-mirador-vacunacion-sistematica-contra-la-gripe-en-infancia-y-adolescencia-esta-bromeando/

En la revisión Cochrane sobre la infancia, la vacuna de la gripe disminuye algunos casos de gripe pero no disminuye complicaciones, ni siquiera ausencias al colegio. Y no hay información sobre daños.

https://cochrane.org/es/CD004879/ARI_vacunas-para-la-prevencion-de-la-gripe-en-ninos-sanos

6.- En las embarazadas, riesgos sin beneficios

La vacuna de la gripe se recomienda a las embarazadas en cualquier momento del embarazo, incluido el primer trimestre, e independientemente de su edad y estado de salud, y de la época del año del embarazo, con el fin de prevenir la gripe en ellas y en los primeros meses del recién nacido.

Se ha señalado que puede tener efectos negativos en relación a otras infecciones distintas de la gripe, y que no influye en la mortalidad materna

Does Influenza Vaccination during Pregnancy Have Effects on Non-Influenza Infectious Morbidity? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34960198/)

Se ha observado que haber recibido la vacuna antigripal en los 28 días previos doblaba el riesgo de aborto

Association of spontaneous abortion with receipt of inactivated influenza vaccine containing H1N1pdm09 in 2010-11 and 2011-12

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28917295/).

7.- En la época invernal gripal los servicios sanitarios “revientan”, se colapsan pero el remedio no es vacunar contra la covid y la gripe

La ministra de Sanidad intenta hacernos creer que si la gripe estacional "revienta" el sistema sanitario es porque la gente no se vacuna (no por el abandono y el desastre de dicho sistema), y en su anuncio de propaganda de dichas vacunas mezcló sin vergüenza, además, la pandemia con miedo y más vacunas

También amenaza con mascarillas, por más que su uso no tenga defensa

https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-propone-ampliar-mascarillas-empeore-temporada-gripe-espana_1_11738632.html

Es propaganda de las industrias, con el Ministerio de Sanidad y los "líderes de opinión", de las vacunas covid y gripe pues, al imponer el uso de las mascarillas, se infunde miedo y se promueve la vacunación irracional. Por supuesto, es inútil y absurdo el uso de las mascarillas

https://trusttheevidence.substack.com/p/cochrane-u-turn-on-masks?publication_id=1029183&post_id=145402142&isFreemail=true&r=e3s2s&triedRedirect=truehttps://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/full/es

8.- En España no hay un sistema de compensación de daños por las vacunas. Hay que ir a juicio y pueden pasar casi 20 años antes de que se reconozca el error y se indemnice (en España la justicia es un cachondeo)

La vacuna de la gripe tiene efectos adversos leves (frecuentes) y graves (infrecuentes).

Entre ellos: reacción local intensa (dolor, enrojecimiento, inflamación, equimosis, induración), fiebre, cefalea, sudoración, mialgia, artralgia, escalofríos, convulsiones, urticaria, anafilaxia, vasculitis, trombocitopenia, linfadenopatías, angioedema, parestesias, parálisis de Bell (facial), síndrome de Guillain-Barré, alteraciones desmielinizantes, neuritis, encefalomielitis y otros efectos adversos. Además, tras la vacunación hay falsos positivos en la prueba del SIDA. https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT_61108.pdf

En Europa, la vacuna de la gripe de la pandemia produjo una epidemia de narcolepsia en adolescentes, mayor en los países nórdicos. Se demostró a posteriori que la industria conocía el daño potencial, lo que resulta increíble porque la narcolepsia no tiene tratamiento

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948

https://www.reuters.com/article/us-narcolepsy-vaccine-pandemrix/insight-evidence-grows-for-narcolepsy-link-to-gsk-swine-flu-shot-idUSBRE90L07H20130122 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Vaesco%20report%20FINAL%20with%20cover.pdf

Hay sistema de compensación de daños por vacunas en la mayoría de los países desarrollados como Alemania, Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089384/pdf/BLT.10.081901.pdf/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233334

Cuando la ministra de sanidad insta a vacunarse hay que tener en cuenta que lo mejor es que se vacuna ella y que sufra la inutilidad y los efectos adversos, porque ella no se va a hacer cargo de ninguna indemnización a través del Ministerio, como ha demostrado con los daños a las chicas vacunadas con la del papiloma humano y a los profesionales con la vacuna covid de Astra-Zeneca.

“!Que vayan a tribunales, a pudrirse, por anti-vacunas (es el colmo tildar así a quien tiene el daño justo por vacunarse)”. No es una frase pues se tardan 17 años, ¡17 (diecisiete) años!, 17 años de calvario para lograr una compensación por daños por la vacuna del sarampión (encefalitis y tetraparexia espástica) Un efecto adverso conocido que no se le advirtió a los padres. Falla el contrato moral con la población, los profesionales actúan muchas veces sin ciencia ni ética, sin pedir consentimiento informado ni dar datos precisos

https://socinorte.com/condena-al-sacyl-por-no-dar-ci-en-la-vacuna-de-la-triple-virica/

9.- El fin no justifica los medios, pero el Ministerio de Sanidad lo ignora, va contra la ciencia y la ética con tal de “vender” vacunas covid y gripe

El edadismo del Ministerio de Sanidad es tan indigno y reprobable como el racismo. Ponen carteles y hablan de “Que la gripe no te pare”, “Una vacuna para seguir malcriando a tus nietos”.

Con tal de vender las vacunas covid y gripe transforman a las personas de 60 y más años en "abuelos", las cosifican en un papel que conviene al capitalismo salvaje que rechaza la conciliación familiar. La crianza de los nietos se convierte “en lo normal” y en la característica básica de quien tiene más de 60 años, lo que es absurdo e insultante.

https://www.65ymas.com/sociedad/criticas-edadismo-campana-vacunacion-gripe-ministerio-sanidad_64065_102.html

10. Mienten y lo saben. El escaso efecto, si alguno, de las vacunas covid y gripe apenas dura 2 meses. Por ello hay que revacunar todos los años, no porque muten los virus

Le dirán que se revacune de la gripe cada año porque mutan los virus, pero es falso, es un engaño. Vea la composición de la vacuna temporada 2024-25, similar-idéntica al año pasado. Lo que sucede es que, siendo una vacuna manifiestamente innecesaria, además su escaso efecto dura escasos dos meses

https://www.science.org/content/article/how-long-do-vaccines-last-surprising-answers-may-help-protect-people-longer

Hay que ponerla aunque sea idéntica al año anterior. Por ejemplo: «Para 2014-15, la vacuna autorizada contendrá las mismas cepas víricas que la previa vacuna de 2013-14». “For 2014–15, U.S.-licensed influenza vaccines will contain the same vaccine virus strains as those in the 2013–14 vaccine”

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6332a3.htm#Influenza_Vaccine_Composition