Otra infamia del PP: mantiene en el cargo al ultra Le Senne, que rompió el retrato de una represaliada por el franquismo

El PP lo tenía fácil para echar al ultra Gabiel Le Senne de la Presidencia del Parlament de Baleares. El PSOE le cedía sus votos, se votaba y asunto concluido. Sin embargo, el hombre que rompió el retrato de una mujer fusilada por el franquismo seguirá al frente de la institución. El PP balear ha rechazado el ofrecimiento de los socialistas. Los populares de Marga Prohens aseguran que el partido de Francina Armengol “no tiene ninguna credibilidad sobre este tema” y aprovechan para arremeter contra el PSOE y la también presidenta del Congreso. De esta manera, despacha una de las mayores infamias que se hayan presenciado en un parlamento regional.

“Cada vez que el PSOE ha tenido ocasión ha utilizado sus votos en beneficio de Vox”, recriminan asimismo los populares, que rechazan así el ofrecimiento del Grupo Socialista, que este mismo martes ha ofrecido sus votos para sustituir al actual president del Parlament, de Vox, por alguien del propio PP.

Así, reprochan al PSOE que no se abstuviera en la investidura de Prohens haber votado en contra de varias partidas presupuestarias. A su vez, inciden en que si tuviera que elegirse un nuevo president, el PP suma más que toda la izquierda en el Parlament de Baleares, con lo que no necesitaría los votos del PSOE

Asimismo, el PP asegura haber “condenado de manera contundente” el episodio protagonizado por Le Senne la semana pasada y pide a todos los grupos “hacer una reflexión para rebajar la tensión y la crispación, ante un clima irrespirable”. En particular, instan a Armengol “que como secretaria general del PSIB reflexione también y no contribuya a una crispación y a una tensión que no se merecen los ciudadanos de las Illes Balears”.

De paso, aprovechan para cargar contra la líder del PSIB-PSOE sacando a colación el caso Koldo e instándole a reflexionar sobre “la idoneidad de su continuidad como presidenta del Congreso”, además de lanzar reproches varios relativos a asuntos como la ley de amnistía, los pactos del Ejecutivo central con EH Bildu o los exabruptos del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La respuesta del PP llega después de que Armengol reuniera de urgencia a la Comisión Ejecutiva Permanente del PSOE de Baleares y tendiera la mano a Prohens para echar a Le Senne ante lo que considera una “situación de emergencia democrática” y un comportamiento contra “el respeto democrático, las víctimas del franquismo, la tolerancia y nuestra democracia”.

Todo ocurrió el pasado martes, cuando Le Senne expulsó del pleno a dos diputadas socialistas por exhibir fotografías de víctimas del franquismo e incluso rompió una de las imágenes, un retrato de Aurora Picornell. Unos hechos por los que la Fiscalía investiga ya si el diputado de ultraderecha cometió un delito de odio.