La mera verbalización de un deseo, por bueno que sea, carece de sentido si no viene avalado por una trayectoria que dé verosimilitud a lo que se propone. Es así como las propuestas se hacen creíbles y pasan la barrera del interés de parte, en pos del bien común; más si son formuladas por un líder con capacidad demostrada para negociar proyectos con sustancia y valor para mejorar la vida de los ciudadanos. Si quien propone pactos de Estado y estabilidad oferta una relación de propósitos sin concreción con enunciados genéricos y la sempiterna bajada de impuestos, se olvida de que incumplir la Constitución desestabiliza y degrada la democracia —cinco años sin renovar en CGPJ para mantener su control—, o viene haciendo de la tergiversación de la realidad —por no decir de la mentira— la base del discurso político; la oferta de diálogo y pacto se convierte en un mal chiste: en una pantomima que no engaña a nadie.

Teatrillo que esconde el afán constante de querer recuperar el poder que, al no poder cumplirse —por la decisión democrática de los ciudadanos—, deja en la soledad más solitaria a quien se empeña en llevar adelante un imposible, por muchos corifeos que le arropen. Así no se da estabilidad a la democracia y se embarra el debate público que afecta también a la otra parte obligada a un ejercicio constante, e imposible, de encarrilar el diálogo social con quien en el fondo no lo quiere. Disyuntiva que nos retrotrae a nuestro pasado histórico como españoles, descrito con maestría por el historiógrafo Americo Castro en su obra <<Sobre el nombre y el quién de los españoles>> (1985), donde señala el mal inveterado del sentir español: <<El uno se siente solo con su rencor tácito o voceado, y arremete contra el otro, visto y sentido como mera ocasión para su odio>>.

La falta de sinceridad, de honestidad, escondida en la propuesta de pactos de Estado, nos resitúa en la tragedia eterna en este país: la incapacidad de derecha para desligarse de resabios dictatoriales, y ciega para ver la diversidad de la que está constituida España y aceptar que la sociedad evoluciona y demanda el reconocimiento legal de las nuevas realidades sociales que nunca dejan de forjarse —los pueblos como las personas son entes vivos: no estáticos—. Actitud que paraliza y hace inviable llegar a los pactos de Estado que España y los españoles necesitamos. Ya lo podría haber propuesto en la Legislatura, en lugar de enquistar la política en una crítica constante y pueril que no aporta nada para mejorar la vida de los ciudadanos, conforme a una estrategia de confrontación permanente, cuyo eje axial es deslegitimar y denigrar a quien legítimamente ostenta el poder, negándole el derecho para proponer cambios que reconozcan la nueva realidad social: ¡no a todo!, para derribar el <<sanchismo>>

Por eso, la imagen buenista de hombre de estado y diálogo con la que se ha recubierto el líder de la derecha para conseguir lo imposible —mientras sus adláteres hacían apelaciones obscenas al transfuguismo—; ha saltado por los aires cuanto, por sí mismo, ha confirmado que ninguna formación de izquierda, nacionalista o independentista, la España diversa, le va a dar su voto para ser investido Presidente, que ha supuesto volver a la matraca de que PS está dispuesto a romper España para mantenerse en el poder. Más sibilino es el mensaje de quién la siega la hierba bajo los pies, IDA, auto investida de autoridad ideológica del socialismo para lanzar el nuevo banderín de enganche contra PS: el PSOE ya no es socialista de verdad. De traca. ¿Cosas veredes, amigo Sancho?