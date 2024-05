Palo de Losantos a Feijóo tras las catalanas: «Menos mal que Alejandro Fernández es un buen candidato, si no, gana Vox»

Federico Jiménez Losantos ha rebajado la euforia del PP por los últimos resultados electorales en Cataluña y se ha mostrado más cáustico que nunca con el actual equipo directivo de Alberto Núñez Feijóo. “Menos mal que Alejandro Fernández es buen candidato y Ayuso ha estado la última semana, si no, gana Vox”, ha dicho el popular presentador. Cabe recordar que Fernández no era el preferido ni el favorito del líder del PP y que mantuvo con él un rifirrafe a pocas semanas de la cita con las urnas. Incluso llegó a especularse con la posibilidad de que Génova cambiara de candidato a última hora para colocar a otro de la línea oficialista.

A Losantos no le vale que el Partido Popular haya obtenido el cuatro puesto (tras el PSC, Junts y Esquerra) después de años de ostracismo y de dominio de Ciudadanos en el centro derecha constitucionalista catalán. Es cierto que los de Feijóo han sorpasado a Vox, mejorando resultados. Pero el locutor avala la gestión de Alejandro Fernández, candidato popular que ha sabido conectar con el electorado conservador. Además, no ha dudado en cargar contra la gente que rodea a Feijóo en la cúpula del partido. “¿Pero qué sois vosotros? Son irrelevantes dicen, habló la irrelevancia”, asegura Federico Jiménez Losantos.

“El problema es que los que mandan son los malos”, ha añadido, al tiempo que ha ironizado con la gestión del PP al asegurar que en las filas del partido nacional puede haber “alguien del PSOE dentro” porque si no, no se entiende la estrategia. También ha tenido dardos para Pedro Sánchez, cómo no, y para Ciudadanos, que ha certificado su defunción como fuerza política. “Rivera se fue con Malú en vez de con sus votantes. Después llega Inés, vota la ley del sí es sí y comete el error letal, que es pactar las mociones contra el PP”, ha asegurado el periodista, recordando aquel día en que el grupo de Rivera “empezó a morir”, el día “en el que en Madrid sacaron cero escaños, porque los más fuertes que tenían era Barcelona y Madrid”.

“Se ha cargado a Podemos, a Sumar, a ERC… nadie sobrevive a Sánchez”, ha dicho en referencia al presidente del Gobierno. Según El Plural, no obstante, y pese a la derrota del independentismo catalán frente a Salvador Illa, del PSC, Losantos ha dicho que “el separatismo sigue donde estaba” y que “Cataluña ni gobierna ni deja gobernar”. “Cataluña es un cáncer”, ha añadido.

Además, Losantos también ha asegurado en su progrma de este lunes, tras las elecciones catalanas, que Esther Peña y Cuca Gamarra “son gemelas, univitalinas”, y que son “dos inútiles”. Y es aquí donde ha ardido en críticas contra Cuca Gamarra: “Le faltó tirarse por el balcón en Génova. ¿Cómo puede Feijóo rodearse de tanto inútil? Es que tonto no es, pero en su equipo no coge ni un inútil más”.

“El PP no ha hecho campaña, si es que la lista de Fernández son enemigos de Fernández, mira Dolors Monserrat”, afirmó. “No respetan a su base social y viven en una especie de bucle permanente, que está en Narnia”, ha añadido al respecto. “En su espacio, el presentador radiofónico también ha hecho mención a la comisión de investigación sobre las mascarillas, cargando contra el PP por no saber usarla”, recuerda El Plural. “Vamos a ver lo que hace el PSOE, que no va a hacer nada, y el PP… porque el otro día fue lamentable, ¿para qué creas una comisión si no la sabes usar?”, ha recriminado después de la última sesión de la comisión en la que el PP fue acusado de hacer el ridículo con la táctica de investigar a todos menos a los suyos.