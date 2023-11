En cualquier orden de la vida existen las tendencias sociales o, dicho de forma más prosaica, las modas. Si miro hacia atrás en mi andadura, soy consciente de que no he sido precisamente un ejemplo claro de persona influida por esas corrientes.

Como suelo comentar al referirme a esta parcela de mi vida, soy un heterodoxo. Es curioso que, cuando me introduje en Diseño Humano, éste me encasquetó, en cuanto a perfil y manera sobre cómo vivir en este mundo, la figura de un hereje. Y acertó. Me identifico plenamente.

Esta cuestión de las modas me la ha hecho ver una conversación que mantuve hace unos días con un primo carnal, cuando le llamé para felicitarle en su cumpleaños.

En tono distendido y dentro de una gran cordialidad, me dijo que leía mis escritos, que veía los vídeos que he editado, y que estaba muy de acuerdo con mi posición en relación con el asunto «bicho».

Y respecto al tema de este artículo, me espetó: «deja de hablar siempre de lo mismo, que ya está pasado de moda; ahora tienes que enfocar hacia la inteligencia artificial y el intento de controlarnos digitalmente».

¿Moda? ¿Se trata de una moda? ¿De algo que aparece como el siroco o la tramontana, que nos sobrecoge, que nos altera de forma genérica y que, de pronto, en un «plisplás» deja de ser importante?

Ése es el fenómeno por el que se mueven los medios de comunicación: las noticias o asuntos de interés dejan de tenerlo casi en el momento en que son publicados y desbancados por la siguiente noticia, con más carga, con más morbo, con más «interés» para el público.

¿Y quién mide el interés del público? En esta sociedad cada vez más conectada a las redes, el interés del público se manipula a discreción por quien posee la chequera y subvenciona los editoriales de cada medio de comunicación.

No se mira el interés del público para ofrecérselo sino que directamente se fabrican productos para atraer dicho interés. La finalidad puede ser generar una corriente de opinión concreta o simplemente lobotomizar a la población, haciendo que desaparezca el más mínimo criterio propio.

Aquello tan antiguo de «pan y circo», lo tenemos actualizado a una «versión 4.0» marcada por la inteligencia artificial, el control digital de las personas, el pensamiento único, la censura y todo lo que nos podamos imaginar y que ya se describió en «1984» y «Un mundo feliz», las obras distópicas por excelencia.

Vuelvo al tema, a la conversación con mi querido primo y al «eso que dices ya está pasado de moda». Pues para las personas que siguen muriendo sin necesidad en lo más florido de sus vidas sigue siendo muy importante.

Para explicar ese exceso de mortalidad que tercamente afecta a la población de prácticamente todo el mundo, en las personas con sentido común surge una sola pregunta: ¿qué factor ha sido capaz de afectar de forma tan general a los habitantes de las sociedades más avanzadas del planeta como para generar esa mortalidad tan tremenda?

El Dr. Pierre Kory acostumbra a responder con tres posibilidades:

Hay una movilización por estado de guerra en todas las naciones.

en todas las naciones. Todas las sociedades han sufrido unos ataques terroristas indiscriminados y masivos .

. Casi las tres cuartas partes de la población se ha dejado inocular al menos un inyectable de la saga covid-19.

¿Cuál os parece que es la respuesta que a criterio del Dr. Kory está coincidiendo con el exceso de mortalidad que se observa en el mundo sobre todo a partir de 2021 y que persiste en la actualidad?

Hay que reconocer que todavía no hay pruebas claras y evidentes, incontestables, que demuestren esta sospecha como la causa de la sobremortalidad que estamos viendo en el mundo, pero lo que se percibe con total nitidez es que nadie dentro del sistema quiere hincarle el diente a esta cuestión y lo que sí se hace es intentar tapar esta monstruosidad por debajo de la alfombra.

Y es que sólo en EEUU, en el periodo de un año que finalizó el 30 de abril de 2023, 14 meses después de la última de varias oleadas pandémicas, murieron unas 150.000 personas más de lo esperado. En España, en ese mismo periodo, rondan las 39.000 personas fallecidas más de lo esperado.

Repito un dato de hemeroteca: en la vacunación masiva en EEUU frente a la gripe porcina de 1976, el presidente Gerald Ford la retiró cuando fallecieron 25 personas tras la vacunación y otras 500 sufrieron el cuadro de parálisis de Guillain-Barré.

Si hacemos un pequeño repaso a las cifras con las que se infranotifican los efectos adversos a las vacunas, ya hay contabilizados en VAERS (herramienta de farmacovigilancia respecto a vacunas en EEUU) más de 300.000 personas con efectos adversos graves tras las inoculaciones covid-19.

Recuerdo que históricamente se acepta que las cifras de VAERS son sólo entre un 1-10% de las cifras reales.

A finales de octubre, las cifras que apunta VAERS sobre muertes relacionadas con las inoculaciones covid-19 son casi 19.000.

¿Os sigue pareciendo que seguir hablando de esto está pasado de moda?

Las mismas compañías de seguros, que están temblando por no saber si podrán cubrir los desembolsos frente a la gran cantidad de gente joven y aparentemente sana que fallece desde 2021, ni se plantean la posibilidad de que las inoculaciones tengan algo que ver con el proceso.

¿Causas de las muertes? Sobre todo patología cardiovascular y neurológica, que son la proa de acero de los efectos adversos de la tristemente famosa proteína espiga, que se sigue sintetizando en los cuerpos de los inoculados mes tras mes, desde la fatídica inclusión de las órdenes precisas en forma de ARNm para lograr ese efecto sin límite de tiempo ni de extensión.

Sí que voy a hablar, querido primo, sobre los intentos de control de las voluntades de las personas a través del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Pero convendrás conmigo en que el exceso de mortalidad es una entidad con demasiado volumen de drama como para que se haya pasado de moda.

Salud para ti y los tuyos.