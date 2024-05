Pedro Sánchez a Feijóo: “Palestina es un Estado, por mucho que lo niegue el señor Aznar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado un hito en la política exterior española con el anuncio de que España reconocerá oficialmente al Estado palestino el próximo 28 de mayo. Este anuncio, realizado desde el Congreso de los Diputados, no sólo destaca por su contenido sino también por el contexto en el que se produce, en medio de debates sobre otros temas críticos como la guerra en Gaza, la situación en Ucrania, y las tensas negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina.



Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción.



Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

Defensa incondicional a su esposa

Sánchez ha aprovechado su comparecencia no sólo para hablar de política internacional, sino también para responder a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias dirigidas hacia su esposa, Begoña Gómez, por el pseudosindicato Manos Limpias. Además, el anuncio llega en un momento delicado, justo cuando se agudiza un conflicto diplomático con el presidente argentino, Javier Milei, quien ha intensificado los ataques contra el mandatario español y su esposa.

Durante su intervención, Sánchez enfatizó que el reconocimiento de Palestina es una decisión basada en valores de paz, coherencia y justicia, reiterando que no constituye un acto en contra de Israel ni del pueblo judío. «Quiero dejar clara una cosa, este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que apreciamos. Y mucho menos es contra los judíos, un pueblo admirable, cuya historia está ligada a España. Tampoco es a favor de Hamás, como dicen algunos diputados de Vox, en un intento por sacar tajada de este asunto”, afirmó Sánchez, anticipándose a las críticas de otras formaciones políticas y a una posible respuesta negativa de Israel.

Pedro Sánchez con Palestina

La decisión de reconocer a Palestina, que coincide con un anuncio similar del primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, se enmarca en una serie de movimientos diplomáticos que buscan una solución de dos estados para Israel y Palestina, basada en las fronteras anteriores a junio de 1967. Este paso, según Sánchez, es esencial para la paz en Oriente Próximo y responde a una necesidad de actuar con justicia ante un conflicto prolongado.

Además, el presidente español anunció que el país acogerá a 30 niños palestinos con cáncer y traumatismos severos, una medida que, según él, mostrará el compromiso de España con los derechos humanos y su disposición a estar en el lado correcto de la historia.

Maquina del fango

En respuesta a las críticas de la oposición, especialmente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Sánchez ha defendido su gestión y criticado lo que él llama «la máquina del fango» utilizada por la derecha. «Lo que no consiguieron en las urnas, lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas”, ha dicho, refiriéndose a las acusaciones contra su esposa y su gobierno.

En un tono desafiante, Sánchez concluyó su intervención con una referencia al expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la controversia de las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión de Irak. “Palestina es un Estado, por mucho que lo niegue el señor Aznar”, subrayó, criticando la visión de Aznar y reafirmando su compromiso con una política exterior basada en principios éticos y responsables.

Pedro Sánchez reafirmar su liderazgo tanto en la política interna como en el escenario internacional, enfrentándose a críticas y tensiones con una postura que busca ser vista como valiente.