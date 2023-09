En un momento crucial para la política española, donde la estabilidad y el progreso del país están en juego, el PSOE ha demostrado una vez más su compromiso con los valores democráticos y el respeto a las instituciones. Mientras tanto, el Partido Popular (PP) ha dejado en claro su falta de voluntad para colaborar en la construcción de un futuro mejor para todos los ciudadanos.

La reunión celebrada esta mañana entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido un reflejo revelador de las diferencias entre ambos partidos.

Feijóo, en un intento de buscar apoyo para su investidura, presentó una propuesta de legislatura de dos años, apelando a la idea de la «centralidad» y a la tradición de que la lista más votada asuma el poder. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por el PSOE, que demostró una postura firme en la defensa de sus principios y objetivos políticos.

El PSOE dejó claro que no cederá ante intentos de derogar lo que ha logrado, como ha sido insinuado por Feijóo al hablar de «derogar el sanchismo». Esta postura es indicativa de una preocupación legítima por el bienestar y el avance del país, y no una mera estrategia para mantenerse en el poder. El PSOE ha rechazado la propuesta de dos años no por capricho, sino porque reconoce la importancia de una estabilidad política sostenible a largo plazo para implementar políticas efectivas y construir un futuro sólido para España.

Por otro lado, el PSOE ha mostrado su compromiso con la independencia del poder judicial al proponer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de finalizar el año, sin importar quién sea el presidente en ese momento. Una propuesta que refleja la voluntad del PSOE de respetar la Constitución y garantizar un sistema judicial justo e imparcial, lo cual es esencial para mantener la integridad de la democracia.

En contraste, la negativa del PP a aceptar esta propuesta es un recordatorio de su historial de falta de compromiso en momentos de oposición. El PP ha sido señalado por buscar acuerdos únicamente cuando está en el poder, y esta actitud hipócrita socava la confianza en la política y en la capacidad del partido para contribuir positivamente al país.

Las decisiones y posturas presentadas por el PSOE demuestran que su objetivo no es simplemente mantener el poder, sino también trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos. La política no debería ser una lucha por el poder por el poder mismo, sino un esfuerzo conjunto para mejorar la vida de las personas y fortalecer las instituciones democráticas.

En última instancia, la diferencia entre el PSOE y el PP en esta coyuntura es clara: mientras el PSOE busca avanzar y construir sobre sus logros, el PP parece estar más interesado en proteger sus propios intereses y en evitar cumplir con sus responsabilidades democráticas. Los ciudadanos merecen líderes que prioricen el bienestar de la nación sobre la lucha partidista, y en este sentido, el PSOE ha demostrado ser un defensor más fuerte de esos valores.

Pilar Alegría

La portavoz socialista ha recordado que el PP solo busca acuerdos cuando gobierna pero no cuando está en la oposición: «Para plantear 6 pactos tienes que empezar a cumplir el más básico, cumplir la Constitución, y renovar el CGPJ. No es suficiente hablar de la Constitución, hay que cumplirla», sentenciaba Pilar Alegría que criticaba los 1.727 días de parálisis en la institución.

Sobre con la propuesta de Feijóo de gobernar durante 2 años, el PSOE considera que demuestra dos cosas: por un lado, se pregunta si plantea un pacto al PSOE y a Vox «para derogar durante dos años el sanchismo» y que «el señor Feijóo no está trabajando por mejorar su país sino en cómo salvar su pellejo».

