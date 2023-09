¿Prevaricó el Supremo al dictar la sentencia del “procès”?

A medida que van analizando la letra pequeña de las preguntas efectuadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español sobre la sentencia del “procès”, los expertos juristas comienzan a preocuparse seriamente. Porque el fondo de lo que demanda Estrasburgo es si se cumplió con la legalidad vigente en el momento del procedimiento judicial. Y esta cuestión encierra mucho peligro porque si se contesta que no, se habrá cometido un delito de prevaricación con todas las consecuencias para la sala segunda del Tribunal Supremo. Es un problema al que sólo se le ve una solución. La Abogacía del Estado tiene de límite hasta el 12 de enero próximo para responder. Antes debe estar listo el acuerdo sobre la amnistía a los participantes en los sucesos de 2017 y éstos, como condición a la medida de gracia, deben retirar el recurso ante el TEDH. Sólo así se paralizaría el procedimiento evitando una sentencia de incalculables consecuencias.

Cuando el Supremo y el Constitucional decidieron reprimir el “procès” mediante sentencias que, hasta los juristas más conservadores reconocen que se forzaron, nadie pensaba en las consecuencias que podrían tener en Europa. Porque en los tiempos que corren ya no sólo basta con legislar y ejecutar las leyes con arreglo a las circunstancias domésticas, sino que hay que tener en cuenta lo que digan las instancias europeas. Y las judiciales están cobrando gran protagonismo en los últimos tiempos. Y a España le puede caer una fuerte reprimenda si el Tribunal Europeo de Derechos humanos da la razón a los líderes del procès que han presentado una demanda en la instancia judicial. Si se han conculcado los artículos 5 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos que este país firmó en su día, las consecuencias económicas, además del varapalo, pueden ser muy graves en forma de indemnizaciones a los demandantes. De ahí que este proceso se haya convertido en un serio problema político para el que sólo se vislumbra una solución “política”: la amnistía y la consiguiente retirada de la demanda.

Todo es debido a la interpretación de un delito, la sedición, cuya definición en el Código Penal era ambigua. Queda claro que el instructor del Supremo del Caso Procès, Pablo Llarena, no acertó a la hora de buscar la excusa ideal para mandar a la cárcel a los entonces imputados, – todavía no se había instaurado la figura del investigado judicialmente-. En principio se pensó en la rebelión como forma de acusación ideal. Pero los hechos juzgados, si se definían con esta figura penal, corrían el riesgo de colapsar con el espíritu y la letra del artículo 21 de la Constitución que recoge el derecho a la protesta pacífica. No obstante, hay juristas que todavía piensan que el artículo 472 del Código Penal es el que mejor encajaba en los hechos juzgados ya que, entre otras acciones, este contempla entre los objetivos para calificar una conducta como de rebelión la de “declarar la independencia de alguna parte del territorio español”.

Aún así, y teniendo la posibilidad de elegir entre varias opciones legales, los jueces del Supremo buscaron la que podía ser más ejemplarizante con duras penas de cárcel que, ahora, los magistrados del TEDH abordan su proporcionalidad. Y se acudió a la sedición. Una forma delictiva que procede del Código Penal del siglo XIX, que prácticamente no se contempla en la legislación de los países europeos por considerar su definición como anacrónica. El C.P. español consideraba que el delito de sedición “es un quebrantamiento contra el orden público que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes, o impedir a una autoridad o funcionario público el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones”. Estaba castigado con 15 años de prisión. En la reforma express del Código Penal aprobada por el Senado en diciembre de 2022, se derogó esta figura delictiva siendo sustituida por la de desórdenes públicos agravados con pena máxima de 5 años.

Fue entonces cuando surgió la polémica en torno a la conveniencia de mantener este delito. Y esa controversia, precisamente, es la que ha sido transmitida a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante las demandas presentados por los condenados del procès. Es cierto que, una vez aprobada la reforma, los jueces del Supremo adaptaron su sentencia a la nueva normativa. Pero el mal ya estaba hecho y, con indultos de por medio y rebajas de pena por malversación, los jueces de la máxima instancia judicial de este país siguieron optando por la dureza penal por considerar que los actos que se juzgaron fueron “de extrema gravedad”.

El caso es que en Europa no se piensa de la misma manera. Y ese es el dilema que ahora se plantea con el procedimiento abierto en Estrasburgo. Los jueces europeos van a tener en cuenta los resultados de las peticiones de extradición a Carles Puigdemont emitidas por los tribunales de Bruselas y del Estado alemán de Schleswig-Holstein. Ambas eran contundentes cuando señalaban que el dirigente independentista podía ser entregado por el delito de malversación y no por la sedición porque en ambas demarcaciones territoriales dicho delito no existe. Al juez Llarena no le quedó mas remedio que retirar la euroorden de busca y captura. Y esa fue la señal de lo que algunos interpretan como “la prevaricación cometida por el Tribunal Supremo” al condenar por un delito inexistente en Europa, extremo que ya había sido advertido por dos Estados tan influyentes como son los de Alemania y Bélgica.

Y ese es el gran problema con que se encuentran las autoridades españolas. El ejecutivo no ve otra salida que la amnistía y la consiguiente retirada de la demanda de Estrasburgo. Pero es increíble que reconocidos estadistas de este país, como son Aznar y González, estén empeñados en oponerse activamente a esta iniciativa.