Prince of Persia: The Lost Crown Análisis – La primera gran sorpresa del año

Prince of Persia: The Lost Crown, como dice el titular, es la primera gran sorpresa de este 2024. Publicado el día 18, desde el 15 se podía acceder con la versión más completa del juego en acceso anticipado. Y ya se ha colocado como uno de los grandes metroidvanias de este año. Y no porque sea el único que se ha publicado, si no por méritos propios. Ubisoft ha tratado con mimo una franquicia muy querida entre los gamers y se nota.

Los primeros títulos de Prince of Persia se pudieron jugar allá por los años 80. Eran juegos en 2D con una jugabilidad que le daba al personaje aspecto muy real. Ya en los 2000 como aventuras 3D Prince of Persia: Las Arenas del tiempo marcaba la semilla de lo que luego sería Assassin’s Creed. Y tras un tiempo de silencio The Lost Crown vuelve a poner a este “príncipe” en la casilla de salida.

En este metroidvania nos vamos a poner en la piel de Sargón. Este personaje no es príncipe, es uno de los soldados “Inmortales” de Persia. Persia está en guerra con otro imperio y estos soldados los mantienen a raya. Sin embargo, cuando parece que se ha contenido el Príncipe Ghassan es secuestrado y llegado al Monte Qaf. Hasta allí se dirigirán los guerreros en busca de su líder.

Prince of Persia reinventa la saga

Sin embargo, en este monte encontrarán situaciones bastante raras. Y hasta aquí podemos contar sobre la historia, el resto lo tenéis que descubrir por vosotros mismos. Solo os decimos que este Prince of Persia es un juego que va a suponer un reto. Está muy en la línea de otros metroidvanias como Hollow Knight o Metroid Dread. Así que ya sabéis que lo que os espera no es un camino de rosas.

Para comenzar tendréis que elegir cómo jugar. Podéis hacerlo de manera guiada o de manera de exploración. En el primer modo en el gran mapa que tenéis por descubrir en Prince of Persia, se marcará dónde queda el siguiente objetivo. En el segundo modo iréis vosotros mismos descubriendo a dónde ir. Este segundo modo puede generar una sensación de no saber a dónde ir, pero al final el juego va encaminándote al siguiente objetivo.

En cuanto al combate se ve muy fresco en este Prince of Persia: The Lost Crown. Los enemigos son duros y hay que saber cómo usar el bloqueo y la esquiva. De hecho, si usamos a destiempo el bloqueo, nos perjudicará bastante. Los enemigos y jefes finales tienen patrones que debemos aprender para poder avanzar sin perder mucha cantidad de vida. Y es que las pociones son limitadas y se recargan en los puntos de descanso.

Un combate profundo y espectacular

Pero el combate de este Prince of Persia no es plano. Tiene muchas posibilidades como hacer combos, lanzar a los enemigos por el aire, subir con ellos, tirarlos contra el suelo… También tenemos poderes especiales que nos darán una ventaja extra y que se recargan a medida que golpeemos. Es un combate que hay que dominar bien para tener toda la ventaja posible sobre los enemigos. Estos soltarán amuletos que nos darán ventajas extra, pero son limitados.

Es decir, cada amuleto requiere unos espacios y no podemos usar todos a la vez, hay que elegir según al ventaja que queramos. Y todo para llegar a enfrentarnos a los jefes finales. Destacan por el mimo puesto en ellos en este Prince of Persia. Os vais a encontrar temibles enemigos con patrones que os harán querer repetir una y otra vez hasta acabar con ellos. Y cada cual va mejorando con respecto al anterior en este Prince of Persia.

También tenemos que destacar la parte de plataformeo y exploración de este Prince of Persia. Los mapas están muy cuidados y llenos de recovecos y lugares a donde ir. Son mapas inmensos e interconectados y con bastantes biomas y variedad. En algunas partes tendremos que usar nuestra habilidad en el salto y los reflejos. Nos ayudarán las muchas habilidades que iremos desbloqueando a lo largo de la aventura. Y todos sazonados de innumerables y variados enemigos.

Mapas inmensos a 120fps en nueva generación

Cada zona nueva que visitas es muy distinta a la anterior. Esto nos permite saber en dónde nos encontramos en cada momento. Y le quita esa sensación de repetitividad y de pensar que los desarrolladores han copiado y pegado escenarios. Cada zona tiene sus puntos distintivos y su manera de atravesarlas. Nos ha gustado bastante porque hace que el Prince of Persia en todo momento sea variado y nos aporte un reto nuevo.

A nivel gráfico destaca más en su parte artística y su velocidad en pantalla que por su calidad técnica. Sin embargo, para un juego así necesitamos esa velocidad más que el detalle en la piel o el pelo de los personajes. Este Prince of Persia es muy fluido y se juega de lujo y ese es el objetivo. Destaca también la parte sonora con una increíble BSO y un doblaje al castellano que es para remarcar.Sin duda este Prince of Persia: The Lost Crown de Ubisoft se coloca como uno de los candidatos a los GOTY de este 2024. La desarrolladora quiere que 2024 sea su año y ha lanzado el primer pelotazo en enero y se espera que esto continúe en los meses siguientes con otros juegos. Sin duda para los amantes de la saga Prince of Persia y para los fanáticos de los Metroidvania, aquí tienen un título must have que no se deben perder de ninguna de las maneras.