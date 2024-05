Puigdemont, el kafkiano

Esquerra tiene la llave de la gobernación en Cataluña. Con sus escaños, Salvador Illa será presidente; sin ellos, habrá que ir a una repetición electoral. Incluso podría darse el caso de que, fracasada la investidura de Illa por la negativa de los de Aragonès y Junqueras, Carles Puigdemont, que ha decidido dar un paso adelante, vuelva a ser president de la Generalitat. Eso, reeditar la unidad de acción del bloque independentista, sería tanto como un retorno al pasado, que ya sabemos a dónde conduce: al callejón sin salida, a la frustración social, a la melancolía.

Y en esas está Esquerra Republicana. Deshojando la margarita. De entrada, esta misma mañana Puigdemont ha redoblado la presión sobre socialistas y republicanos. El recadito para Moncloa está claro: yo hice presidente a Sánchez, ahora Sánchez me tiene que hacer presidente a mí. O sea, una vuelta a la “sociovergencia” (socialismo y pujolismo convergente), que es la tabla de salvación que le queda al hombre de Waterloo para seguir en política. De no ser así, Junts reconsiderará su estrategia de apoyo al sanchismo y planteará una oposición cruenta y feroz en Madrid, votando no a cada ley que plantee el Gobierno de coalición. Haciendo ingobernable el Parlamento español, Sánchez caería sin remedio.

La “sociovergencia”, un maravilloso eufemismo de la traición (hace cinco minutos no quería negociar nada con los pérfidos españoles) es la única salida para Puigdemont. Solo a ella puede agarrarse para no tener que reconocer ante su parroquia que la propuesta unilateral hacia la independencia ha fracasado. Si en El proceso, la novela de Kafka, Josef K. se veía atrapado por una pesadilla interminable y sin sentido –la de alguien que nunca llega a saber de qué delito se le acusa–, Puigdemont también está metido en otro proceso similar y no menos extraño, el procés que nunca acaba de terminar, un angustioso laberinto onírico que le lleva a seguir anclado en la utopía imposible de la Republiqueta y a creerse vivo cuando en realidad está políticamente muerto. Pretender abrazarse ahora a la “sociovergencia”, al viejo pujolismo, al caciquismo de la burguesía pactista de Canaletas y al pasado del tres per cent, con lo que ha llovido desde el referéndum de autodeterminación del 1-O, no solo es una broma macabra, un sarcasmo, sino un argumento absurdo propio de una novela del genio judío de Praga. No creemos que Sánchez trague con ese chantaje, aunque nunca se sabe.

No hay duda de que Carles Puigdemont se ha convertido en un personaje kafkiano fuera del tiempo y del espacio. Ya solo le falta encontrar a su Titorelli particular, a ese pintor retratista de los vanidosos jueces del pasado que le revele la auténtica verdad de cómo funciona el Leviatán implacable y atroz llamado Estado. Hay algo entre aciago y dramático en este personaje triturado por la historia y por el burocrático aparato judicial españolista. Ayer, 12M, el pueblo catalán lo puso en su sitio, en el lugar que le corresponde, o sea en la oposición, pero insiste una y otra vez en volver a ser el honorable president, de ahí la pesadilla kafkiana, no solo para él, atrapado en su angustia existencial de hombre posmoderno que no entiende nada, sino para el pueblo catalán que tiene que soportarlo a él y sus movidas políticas y mentales.

Hace unos días, en plena campaña electoral, dijo que si no ganaba, se iría sin más. Pero ahora busca cualquier rendija, como la supuesta sociovergencia, por la que seguir escapando de su destino fatal. Carles vive en huida constante, en la grieta del sistema. Primero la gloriosa y épica DUI; luego el sórdido maletero de un coche. Primero echarse al monte, luego echarse al exilio en Bélgica, otra gran mentira, porque nadie en la UE le hace caso. Para colmo de males, ha estado calentando el banco del Europarlamento solo por su propio interés e inmunidad y para escaquearse del juez Llarena, algo intolerable, ya que durante años ha desperdiciado miserablemente el escaño que podría haber ocupado un diligente diputado lituano con ganas de trabajar para mejorar la vida de la gente. Un despilfarro de dinero y recursos solo para que el muchacho pudiera seguir con su farsa y su kafkiano juego de recursos, abogados y jueces. Pero así es la política trumpizada del nuevo nacionalismo pospujolista catalán: puro rupturismo antisistema, puro teatro o show inútil e inservible.

El líder de Junts ya solo trabaja para sí mismo. Para salvar el pellejo de las causas judiciales pendientes, para dejar pasar el tiempo hasta que llegue la amnistía y poder volver a casa algún día. Cataluña es secundaria, prima el “qué hay de lo mío”. Intentar ser presidente cuando los catalanes le han dicho a las claras que ya no le compran su delirante proceso es un error histórico. El 12M ha abierto un nuevo tiempo en la política catalana, el patrioterismo utópico ha quedado atrás. Hay que resolver las averías en Rodalies, llevar agua a los catalanes (que empiezan a sentirse como sedientos africanos en el desierto de Etiopía), tapar el roto que la pandemia ha dejado en la Sanidad pública, cosas urgentes. Todo esto lo tendrá que valorar Esquerra, que ha de salir de una vez por todas de su zona de confort para elegir entre un guiñol de las élites que repite el mismo disco rayado o un gobierno de izquierdas (bien participando en el tripartito o en la sombra, desde fuera, mediante apoyos puntuales) con socialistas y comunes. Un proyecto que apueste por la realpolitik, por resolver las cosas del comer de los catalanes, en fin.

Un bloqueo indepe a Illa llevaría inevitablemente a la repetición de elecciones y eso sería un suicidio para Esquerra. A esta hora, Aragonès dimite y Junqueras sigue echando balones fuera. El hombre necesita su tiempo para recuperarse del costalazo electoral, que ha sido tremendo. Pero el reloj corre, cada segundo que pasa juega en contra del partido. Y refuerza al kafkiano Puigdemont.